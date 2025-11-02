На экскурсии Минск откроется вам как город контрастов: от уютных улочек 19 века до величественных ансамблей сталинского ампира.
За 2,5–3 часа вы увидите все знаковые достопримечательности столицы и проследите её путь от средневекового поселения до современного мегаполиса.
Описание экскурсии
- Площадь Независимости — мы осмотрим костёл Святого Симона и Елены и Дом правительства
- Ворота Минска — знаменитые башни-близнецы в стиле сталинского ампира у железнодорожного вокзала
- Проспект Независимости — вы познакомитесь с архитектурой советской эпохи и увидите Национальную библиотеку
- Проспект Победителей — мы подойдём к музею Великой Отечественной войны и Дворцу президента
- Троицкое предместье — квартал 19 века и Остров слёз, посвящённый павшим в Афганистане
- Верхний город — исторический центр Минска
- И многое другое!
Вы узнаете:
- как возник Минск и как он менялся на протяжении веков
- какие события сыграли ключевую роль в его развитии
- чем знамениты архитектурные памятники столицы
- почему сталинский ампир стал лицом главных проспектов
- как история города отражается в его современных символах
Организационные детали
- Поездка проходит на легковом автомобиле Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito или Volkswagen Multivan
- Доплата за программу — в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день проведения экскурсии
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 26 туристов
Я занимаюсь организацией экскурсий и трансферов к самым интересным достопримечательностям Беларуси с 2020 года. Наша команда предлагает и вам насладиться красотой нашей страны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
2 ноя 2025
Не устану говорить спасибо нашему водителю Андрею: и руку подаст и беседу поддержит) очень аккуратный водитель
Экскурсию проводила Марина: со знанием дела представила нам свой город!
