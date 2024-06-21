Вы отправитесь туда, где витает дух истории. Погуляете по местам, где было самое образцовое хозяйство княжества 18 века. Увидите библиотеку, где любил проводить время писатель Адам Мицкевич. Узнаете про человека, который с размахом занимался и земледелием, и просвещением. И Беларусь откроется вам ещё с одного ракурса!
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Частично сохранившаяся усадьба Щорсы. Вы увидите старую библиотеку землевладельца Иоахима Хрептовича и небольшой готический замок.
- Любча. Вы рассмотрите замок 16 века с великолепным видом на реку Неман.
- Новогрудок. Когда-то этот город был политическим и культурным центром княжества. А сегодня здесь — руины древней крепости и старинные храмы.
Вы узнаете:
- Как зародилось Великое княжество Литовское
- Какой город в 13 веке был одним из самых богатых
- Чем прославился король Миндовг
- Что происходило в этих краях в 14 веке — какие велись войны, плелись интриги, заключались браки и союзы
По желанию можно посетить Музей Мицкевича, Художественную галерею Качана и Музей еврейского гетто.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Jetta или другом аналогичного класса. С вами буду я и водитель.
- Экскурсию можно провести на вашем автомобиле. Цена в этом случае — 11 000 руб. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке.
Дополнительные расходы (по желанию)
- Билет в Музей Мицкевича — 100 руб. /чел., экскурсия по музею — 1000 руб.
- Билет в Художественную галерею Качана — 150 руб. /чел., экскурсия по галерее — 1000 руб.
- Билет в Музей еврейского гетто — 100 руб. /чел., экскурсия по музею — 1000 руб.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Недалеко от Красного костёла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 387 туристов
Я люблю Беларусь, её культуру и людей. И мне интересно рассказывать о ней с глубокими смыслами и значениями. Мы будем познавать символы нашей земли, красоту переплетения судеб, прошлого и настоящего. Мы будем говорить языком учёных и поэзии, легенд и гипотез. Как поётся в песне: «Ад прадзедоу спакон вякоу мне засталася спадчына» — мы наследники наших предков. И важно это наследие сохранить!Задать вопрос
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