Из Минска - по историческим местам Беларуси

Побывать в первой столице Великого княжества Литовского, увидеть готический замок и древние руины
Вы отправитесь туда, где витает дух истории. Погуляете по местам, где было самое образцовое хозяйство княжества 18 века. Увидите библиотеку, где любил проводить время писатель Адам Мицкевич. Узнаете про человека, который с размахом занимался и земледелием, и просвещением. И Беларусь откроется вам ещё с одного ракурса!
Из Минска - по историческим местам Беларуси
Из Минска - по историческим местам Беларуси
Из Минска - по историческим местам Беларуси
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Частично сохранившаяся усадьба Щорсы. Вы увидите старую библиотеку землевладельца Иоахима Хрептовича и небольшой готический замок.
  • Любча. Вы рассмотрите замок 16 века с великолепным видом на реку Неман.
  • Новогрудок. Когда-то этот город был политическим и культурным центром княжества. А сегодня здесь — руины древней крепости и старинные храмы.

Вы узнаете:

  • Как зародилось Великое княжество Литовское
  • Какой город в 13 веке был одним из самых богатых
  • Чем прославился король Миндовг
  • Что происходило в этих краях в 14 веке — какие велись войны, плелись интриги, заключались браки и союзы

По желанию можно посетить Музей Мицкевича, Художественную галерею Качана и Музей еврейского гетто.

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Jetta или другом аналогичного класса. С вами буду я и водитель.
  • Экскурсию можно провести на вашем автомобиле. Цена в этом случае — 11 000 руб. Детали уточняйте в переписке.
  • Экскурсию можно провести для большего количества человек — до 15. Детали уточняйте в переписке.

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Билет в Музей Мицкевича — 100 руб. /чел., экскурсия по музею — 1000 руб.
  • Билет в Художественную галерею Качана — 150 руб. /чел., экскурсия по галерее — 1000 руб.
  • Билет в Музей еврейского гетто — 100 руб. /чел., экскурсия по музею — 1000 руб.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Недалеко от Красного костёла
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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