Трасса М6 — это не просто дорога из Минска в Гродно.
Только здесь средневековая любовная драма переплетается с историей великих географических открытий, а бункеры холодной войны соседствуют с пиарскими коллегиумами.
Вы проедете по местам, где за 20-ый век 7 раз поменялся государственный язык, и поймёте, как это отразилось на культуре и жизни региона.
Только здесь средневековая любовная драма переплетается с историей великих географических открытий, а бункеры холодной войны соседствуют с пиарскими коллегиумами.
Вы проедете по местам, где за 20-ый век 7 раз поменялся государственный язык, и поймёте, как это отразилось на культуре и жизни региона.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Наш маршрут:
- Раков (проездом) — столица контрабандистов и шпионов межвоенного времени, а также родина выдающихся творцов.
- Воложин (проездом) — город, рядом с которым родился один из президентов Израиля.
- Ивье (проездом) — город четырёх религий.
- Лида (заезжаем) — город, в котором сохранился замок 14 века.
- Мурованка (заезжаем) — деревня с церковью, которой исполнилось 500 лет.
- Щучин (заезжаем) — город, где находится запасный командный пункт времён холодной войны.
- Скидель (проездом) — самый «сладкий» город Гродненской области.
- Гродно (без экскурсии по городу) — конечный пункт поездки.
Вы увидите:
- Один из трёх храмов оборонного типа в стране.
- Самолёт, поставивший рекорд высоты полёта.
- Собор, который был храмом, музеем и даже планетарием.
- И многое другое на нашем насыщенном маршруте.
Я расскажу:
- Где исторически размещался Минск и почему его «перенесли».
- Какое отношение к Ракову имеют Александр Бестужев и Лев Толстой.
- Кто был единственным православным магнатом в Раде Великого княжества Литовского.
- Что за растение выращивали в Воложине, которое так ценилось в ресторанах «старушки Европы».
- Почему королевская свадьба проходила именно в Лиде.
- И конечно, это далеко не всё.
Организационные детали
- Это путевая экскурсия на транспорте путешественников.
- Могу провести экскурсию сразу на несколько автомобилей одновременно. Подробности обсудим в переписке.
- Если у вас есть особые пожелания, либо вы хотите включить в маршрут конкретные достопримечательности и активности, сообщите мне при бронировании.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Каменная горка»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 293 туристов
До недавнего времени я работал старшим научным сотрудником в Лидском замке и гидом в Музее лидского бровара. Сейчас тружусь специалистом в лидском районном туристическом информационном центре, где стараюсь максимально полноЗадать вопрос
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