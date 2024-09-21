За 3 часа вы увидите все основные достопримечательности Минска и у вас сложится цельное впечатление о городе. Экскурсия проходит на электромобиле, а значит, без лишнего шума от двигателя и без выхлопов.
Панорамная крыша даёт отличный обзор, но вы увидите город не только через окна машины: мы прогуляемся по историческому центру, чтобы лучше прочувствовать его атмосферу.
Панорамная крыша даёт отличный обзор, но вы увидите город не только через окна машины: мы прогуляемся по историческому центру, чтобы лучше прочувствовать его атмосферу.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Описание экскурсии
Проедем по проспектам Победителей и Независимости, увидим их главные достопримечательности: «Минск Арену», Музей ВОВ, Национальную библиотеку, Храм Всех Святых и многое другое.
Пешком пройдём по историческому центру Минска: замчище, Высокий рынок, ратуша, монастыри, Троицкое предместье.
Вы узнаете:
- историю Минска от первого упоминания в летописи до наших дней
- за что Минск получил звание Города-героя
- чем столица живёт сегодня
А ещё как местная жительница я поделюсь лайфхаками и расскажу любопытные легенды:)
Организационные детали
- Экскурсия проходит на легковом электромобиле BYD без детских кресел
- Цена указана при начале экскурсии в черте города. Иные случаи можем обсудить в переписке
- Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ
- За дополнительную плату количество участников может быть увеличено до 6 человек — экскурсия пройдёт на комфортабельном микроавтобусе
- Можем скорректировать программу и маршрут по вашему желанию
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 99 туристов
Вітаю! Меня зовут Елена. Я коренная минчанка. Бесконечно влюблена в Минск и Беларусь! Своей страстью хотела бы заразить и вас, дорогие путешественники! Предлагаю услуги профессионального гида на автомобиле премиум-класса по Минску и окрестностям: Мир, Несвиж, Сула, Заславль, Хатынь.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ольга
21 сен 2024
Елена, прекрасный экскурсовод, отличный маршрут, нам все понравилось! Рекомендую!
И
Ирина
16 сен 2024
Спасибо огромное Елене. Все было замечательно! 😊
А
Александр
15 сен 2024
Отличная экскурсия, организация и проведение полностью под нас! Комфортно, информативно без перебора,
интересно! Впечалляющая прогулка по старому городу и другие достопримечательности, позитивное настроение и внимание к нам!
Спасибо огромное!
интересно! Впечалляющая прогулка по старому городу и другие достопримечательности, позитивное настроение и внимание к нам!
Спасибо огромное!
Любовь
13 сен 2024
Экскурсия пролетела на одном дыхании, спасибо большое Елене за увлекательное путешествие по городу!
М
Марина
31 авг 2024
Очень понравилось, Елена очень приятная, помимо экскурсии отвечала на все наши вопросы, грамотно подумала маршрут! Очень рекомендую!
Е
Елена
30 авг 2024
Отличная экскурсия! Объехали и посетили очень много мест, даже несмотря на сильный дождь, смогли адаптироваться и перестроить маршрут. Спасибо Елене!
Г
Григорий
21 авг 2024
Всё отлично!
Познавательно, весело, комфортно!
Спасибо!
Познавательно, весело, комфортно!
Спасибо!
Максим
20 авг 2024
Хотите экскурсию на позитиве, вам сюда! Энергичный позитивный гид. Информация подается легко и в том объеме, что не нужно напрягаться ее запомнить (если конечно у вас нет особого запроса на погружение в историю). Три часа проелтели незаметно, и следует отметить, что у одного из участников был скептический настрой насчет Минска, но после экскурсии настрой изменился полностью;)
Наталья
19 авг 2024
Огромное спасибо Елене за наше знакомство с Минском. Очень понравилась экскурсия, интересный маршрут, большая протяжённость. Гид учёл все наши пожелания мы узнали и увидели больше, чем рассчитывали. Однозначно рекомендуем!!!
Н
Николай
18 авг 2024
Если вы хотите увидеть город больше, чем можете пройти за 3 часа, то это для Вас. Проспект Незалежности почти 15 км., пересекает весь центр. Автомобиль идеальное решение(особенно с таким экскурсоводом)!
М
Мария
10 авг 2024
Отправились с Еленой на 3-х часовую экскурсию на машине. Мы впервые были в Минске и нам даже не столько хотелось каких-то исторических маршрутов, сколько почувствовать город, понять, чем он живет,
В
Владимир
5 авг 2024
Великолепно. Все представление о дружелюбном городе за 3 часа! Спасибо!
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