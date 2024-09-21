По Минску - на электромобиле с панорамной крышей

И с пешеходными прогулками по центру города под увлекательные рассказы гида
За 3 часа вы увидите все основные достопримечательности Минска и у вас сложится цельное впечатление о городе. Экскурсия проходит на электромобиле, а значит, без лишнего шума от двигателя и без выхлопов.

Панорамная крыша даёт отличный обзор, но вы увидите город не только через окна машины: мы прогуляемся по историческому центру, чтобы лучше прочувствовать его атмосферу.
5
12 отзывов
По Минску - на электромобиле с панорамной крышей
По Минску - на электромобиле с панорамной крышей
По Минску - на электромобиле с панорамной крышей
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Проедем по проспектам Победителей и Независимости, увидим их главные достопримечательности: «Минск Арену», Музей ВОВ, Национальную библиотеку, Храм Всех Святых и многое другое.

Пешком пройдём по историческому центру Минска: замчище, Высокий рынок, ратуша, монастыри, Троицкое предместье.

Вы узнаете:

  • историю Минска от первого упоминания в летописи до наших дней
  • за что Минск получил звание Города-героя
  • чем столица живёт сегодня

А ещё как местная жительница я поделюсь лайфхаками и расскажу любопытные легенды:)

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на легковом электромобиле BYD без детских кресел
  • Цена указана при начале экскурсии в черте города. Иные случаи можем обсудить в переписке
  • Оставшаяся часть стоимости оплачивается гиду на месте в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ
  • За дополнительную плату количество участников может быть увеличено до 6 человек — экскурсия пройдёт на комфортабельном микроавтобусе
  • Можем скорректировать программу и маршрут по вашему желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Ольга
21 сен 2024
Елена, прекрасный экскурсовод, отличный маршрут, нам все понравилось! Рекомендую!
Елена, прекрасный экскурсовод, отличный маршрут, нам все понравилось! Рекомендую!Елена, прекрасный экскурсовод, отличный маршрут, нам все понравилось! Рекомендую!Елена, прекрасный экскурсовод, отличный маршрут, нам все понравилось! Рекомендую!Елена, прекрасный экскурсовод, отличный маршрут, нам все понравилось! Рекомендую!Елена, прекрасный экскурсовод, отличный маршрут, нам все понравилось! Рекомендую!
И
16 сен 2024
Спасибо огромное Елене. Все было замечательно! 😊
А
15 сен 2024
Отличная экскурсия, организация и проведение полностью под нас! Комфортно, информативно без перебора,
интересно! Впечалляющая прогулка по старому городу и другие достопримечательности, позитивное настроение и внимание к нам!
Спасибо огромное!
Любовь
13 сен 2024
Экскурсия пролетела на одном дыхании, спасибо большое Елене за увлекательное путешествие по городу!
Экскурсия пролетела на одном дыхании, спасибо большое Елене за увлекательное путешествие по городу!Экскурсия пролетела на одном дыхании, спасибо большое Елене за увлекательное путешествие по городу!Экскурсия пролетела на одном дыхании, спасибо большое Елене за увлекательное путешествие по городу!Экскурсия пролетела на одном дыхании, спасибо большое Елене за увлекательное путешествие по городу!
М
31 авг 2024
Очень понравилось, Елена очень приятная, помимо экскурсии отвечала на все наши вопросы, грамотно подумала маршрут! Очень рекомендую!
Е
30 авг 2024
Отличная экскурсия! Объехали и посетили очень много мест, даже несмотря на сильный дождь, смогли адаптироваться и перестроить маршрут. Спасибо Елене!
Отличная экскурсия! Объехали и посетили очень много мест, даже несмотря на сильный дождь, смогли адаптироваться и перестроить маршрут. Спасибо Елене!Отличная экскурсия! Объехали и посетили очень много мест, даже несмотря на сильный дождь, смогли адаптироваться и перестроить маршрут. Спасибо Елене!Отличная экскурсия! Объехали и посетили очень много мест, даже несмотря на сильный дождь, смогли адаптироваться и перестроить маршрут. Спасибо Елене!Отличная экскурсия! Объехали и посетили очень много мест, даже несмотря на сильный дождь, смогли адаптироваться и перестроить маршрут. Спасибо Елене!Отличная экскурсия! Объехали и посетили очень много мест, даже несмотря на сильный дождь, смогли адаптироваться и перестроить маршрут. Спасибо Елене!
Г
21 авг 2024
Всё отлично!
Познавательно, весело, комфортно!
Спасибо!
Максим
20 авг 2024
Хотите экскурсию на позитиве, вам сюда! Энергичный позитивный гид. Информация подается легко и в том объеме, что не нужно напрягаться ее запомнить (если конечно у вас нет особого запроса на погружение в историю). Три часа проелтели незаметно, и следует отметить, что у одного из участников был скептический настрой насчет Минска, но после экскурсии настрой изменился полностью;)
Наталья
19 авг 2024
Огромное спасибо Елене за наше знакомство с Минском. Очень понравилась экскурсия, интересный маршрут, большая протяжённость. Гид учёл все наши пожелания мы узнали и увидели больше, чем рассчитывали. Однозначно рекомендуем!!!
Н
18 авг 2024
Если вы хотите увидеть город больше, чем можете пройти за 3 часа, то это для Вас. Проспект Незалежности почти 15 км., пересекает весь центр. Автомобиль идеальное решение(особенно с таким экскурсоводом)!
М
10 авг 2024
Отправились с Еленой на 3-х часовую экскурсию на машине. Мы впервые были в Минске и нам даже не столько хотелось каких-то исторических маршрутов, сколько почувствовать город, понять, чем он живет,
читать дальше

посетить ключевые достопримечательности.

С Еленой было очень интересно, легко и комфортно. Мы и с комфортом проехали на машине, по центру прогулялись пешком - все прошло отлично! Также она ещё посоветовала, где можно вкусно покушать, что ещё посетить.

Остались максимально довольны. Минск прекрасен! Елену как проводника по этому чудесному городу смело рекомендуем:)

В
5 авг 2024
Великолепно. Все представление о дружелюбном городе за 3 часа! Спасибо!

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Добро пожаловать в Минск
Пешая
скидка
10%
376 отзывов
2.5 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Групповая экскурсия «Добро пожаловать в Минск»: путешествие по времени
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Минска в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: На площади Независимости
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:30, 16:30 и 18:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
16341 471 за человека
Минск от А до Я
Пешая
скидка
20%
100 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 58004 640 за всё до 3 чел.
Другой Минск
Пешая
112 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия «Другой Минск»: узнайте город с неизведанной стороны
Откройте для себя скрытые сокровища Минска, исследуя его исторические уголки и культурные тайны
Начало: Около кинотеатра «Беларусь»
Сегодня в 08:30
Завтра в 17:30
7 000 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске
ХорошоТам