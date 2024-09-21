За 3 часа вы увидите все основные достопримечательности Минска и у вас сложится цельное впечатление о городе. Экскурсия проходит на электромобиле, а значит, без лишнего шума от двигателя и без выхлопов. Панорамная крыша даёт отличный обзор, но вы увидите город не только через окна машины: мы прогуляемся по историческому центру, чтобы лучше прочувствовать его атмосферу.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Минске

Елена Ваш гид в Минске

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Описание экскурсии

Проедем по проспектам Победителей и Независимости, увидим их главные достопримечательности: «Минск Арену», Музей ВОВ, Национальную библиотеку, Храм Всех Святых и многое другое.

Пешком пройдём по историческому центру Минска: замчище, Высокий рынок, ратуша, монастыри, Троицкое предместье.

Вы узнаете:

историю Минска от первого упоминания в летописи до наших дней

за что Минск получил звание Города-героя

чем столица живёт сегодня

А ещё как местная жительница я поделюсь лайфхаками и расскажу любопытные легенды:)

Организационные детали