Эта архитектурно- историческая экскурсия ⛳ познакомит с двумя самыми замечательными памятниками Беларуси - замком в Мире и дворцово-парковым комплексом Радзивилов в Несвиже. Оба памятника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Экскурсия начинается по выезду из города Минска. По дороге экскурсовод рассказывает и показывает рядом с дорогой расположенные населенные пункты, их историю 📖, знакомит с известными личностями Беларуси. Остановка в поселке Мир - на протяжении веков места проживания белорусов, поляков, евреев, цыган, татар… Мир известен по летописи с XIV в. С конца XV в. владельцем Мира стал князь Юрии Ильинич, с именем которого связано начало строительства большого замка на окраине поселения. Впоследствии Мир станет владением Радзивилов.

В Несвиже вас ждёт знакомство с средневековым городом, его основными памятниками архитектуры: Слуцкой брамой, ратушей, фарным костёлом (ХVI в. ), дворцово-паркововым комплекса Радзивиллов. Экскурсия повествует об одном из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой - Радзивиллов, которые оставили глубокий след в культурном наследии Беларуси.