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Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси

4.3
9 отзывов
Пляшкевич Л.
Пляшкевич Л. – Гид из Минска
Во время десятичасовой экскурсии 🧭 мы посетим два замка Беларуси, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Замок 🏰 в Мире и дворцово-парковый ансамбль Радзивиллов в Несвиже находятся в 34 км друг от друга.

Поэтому в них можно съездить за один день.

Оба замка отреставрированы и находятся в отличном состоянии.

А парк 🌳 в Несвиже поражает своим размахом и мрачноватой красотой.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🚌На автобусе
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🌃Ночная
  • 🚘Услуги трансфера
  • 📜История и культура
  • 🧒Подходит для детей
  • 👩‍🏫Подходит для школьников
  • 🚗Услуги водителя
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-45 человек

  • $95 за экскурсию

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Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси
Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси

Что вы увидите

  • Маршрут экскурсии позволить увидеть из окон авто г. Фаниполь. В 1871 году была открыта станция Токаревская
  • названная в честь губернатора Минской губернии В. Токарева - основателя железной дороги Брест-Москва. Город Дзержинск
  • хранящий память о Ф. Э. Дзержинском
  • побываете в п. Мир
  • увидите его замок в Мире
  • г. Несвиж
  • барочный дворец Радзивилов
  • старый парк возле дворца.
Эта архитектурно- историческая экскурсия ⛳ познакомит с двумя самыми замечательными памятниками Беларуси - замком в Мире и дворцово-парковым комплексом Радзивилов в Несвиже. Оба памятника включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Экскурсия начинается по выезду из города Минска. По дороге экскурсовод рассказывает и показывает рядом с дорогой расположенные населенные пункты, их историю 📖, знакомит с известными личностями Беларуси. Остановка в поселке Мир - на протяжении веков места проживания белорусов, поляков, евреев, цыган, татар… Мир известен по летописи с XIV в. С конца XV в. владельцем Мира стал князь Юрии Ильинич, с именем которого связано начало строительства большого замка на окраине поселения. Впоследствии Мир станет владением Радзивилов.
В Несвиже вас ждёт знакомство с средневековым городом, его основными памятниками архитектуры: Слуцкой брамой, ратушей, фарным костёлом (ХVI в. ), дворцово-паркововым комплекса Радзивиллов. Экскурсия повествует об одном из самых влиятельных родов Великого Княжества Литовского и Речи Посполитой - Радзивиллов, которые оставили глубокий след в культурном наследии Беларуси.
Что входит
  • организация экскурсии ( услуги менеджера)
  • экскурсионное обслуживание группы по маршруту ( услуги гида)
Что не входит
  • транспортные услуги
  • входные билеты в музеи
  • питание
  • экскурсии по музеям.
Начало и место завершения
🚩 Привокзальная площадь, д. 3 или по договоренности
Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси
Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси
Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси
Замки Мир и Несвиж: памятники Юнеско в Беларуси

Выберите дату для поездки

  • Это услуги индивидуального трансфера, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать вопрос о трансфере до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Пляшкевич Л.
Пляшкевич Л.
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9 отзывов оставили туристы

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