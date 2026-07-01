Встретимся и отправимся в прошлое. Сначала посетим Мирский замок 16 века, в котором соединились элементы готики, ренессанса и барокко. Постройку заложил князь Юрий Ильинич, чтобы получить титул графа Священной Римской империи — для этого нужно было владеть каменной цитаделью.

Затем осмотрим Несвижский замок — главную резиденцию могущественного княжеского рода Радзивиллов в стиле барокко и рококо. Здесь не только жили, но и находился придворный театр, капелла, огромная библиотека и архив Великого княжества Литовского.

Вечером прибудем в Брест, вы сможете самостоятельно прогуляться.