Увидеть главное в Беларуси своей компанией: замки Мира и Несвижа, Брест и Гродно
Посетить Брестскую крепость, побывать в Беловежской пуще и погулять по городу королей
Беларусь — удивительная страна, где за одно путешествие можно очутиться во временах рыцарей и представить себя героями сказки, пройти по улочкам города королей и ощутить масштабы одного из крупнейших в читать дальшеуменьшить
Европе лесов.
Вы посетите Мирский и Несвижский замки, где будто бы ещё вчера давали балы и встречали знатных особ, познакомитесь с героической обороной Брестской крепости, надышитесь свежим воздухом Беловежской пущи и исследуете достопримечательности Гродно.
Он практически не пострадал в войну и сохранил старинный облик с церквями, цитаделями, костёлами и соборами.
Описание тура
Организационные детали
Возможно участие с 3 лет.
Программа тура по дням
1 день
Мирский и Несвижский замки
Встретимся и отправимся в прошлое. Сначала посетим Мирский замок 16 века, в котором соединились элементы готики, ренессанса и барокко. Постройку заложил князь Юрий Ильинич, чтобы получить титул графа Священной Римской империи — для этого нужно было владеть каменной цитаделью.
Затем осмотрим Несвижский замок — главную резиденцию могущественного княжеского рода Радзивиллов в стиле барокко и рококо. Здесь не только жили, но и находился придворный театр, капелла, огромная библиотека и архив Великого княжества Литовского.
Вечером прибудем в Брест, вы сможете самостоятельно прогуляться.
2 день
Брестская крепость и Беловежская пуща
Отправимся в Брестскую крепость: познакомимся с историей героической обороны, осмотрим монумент «Мужество» и скульптуру «Жажда». Дальше поедем в Беловежскую пущу — один из старейших и крупнейших лесных массивов равнинной Европы, сохранившийся практически в первозданном виде. К вечеру прибудем в Гродно.
3 день
Прогулка по Гродно, Мурованская церковь-крепость или Лидский замок
Погуляем по Гродно — одному из самых красивых и аутентичных городов Беларуси. Его часто называют «королевским городом» и «белорусским Парижем». Он практически не пострадал во время войны и полностью сохранил свой исторический центр. Увидим Старый и Новый замки, церкви и костёлы.
А на обратном пути в Минск посетим Мурованковскую церковь-крепость в стиле готики и ренессанса или Лидский замок 14 века, защищавший от набегов крестоносцев.
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Услуги гида-водителя
Прохладительные напитки
Индивидуальная экскурсия в Гродно
Сборные экскурсии по маршруту
Что не входит в цену
Билеты до Минска и обратно
Проживание ~ 4000-5000 ₽
Питание ~ 800-1000 ₽ за приём пищи
Входные билеты ~ 500 ₽ за каждую локацию
Где начинаем и завершаем?
Начало: Минск, заберём от вашего адреса, 9:00
Завершение: Минск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 546 туристов
Меня зовут Александр. Я — индивидуальный предприниматель с официальной лицензией на пассажирские перевозки. Работаю по всей территории Беларуси, а также за её пределами. Специализируюсь на организации экскурсий, трансферов и междугородних читать дальшеуменьшить
поездок. В наличии полный пакет необходимых документов: лицензия, страховки для пассажиров и транспорта, технический осмотр. Перевозки осуществляются на удобном и комфортном авто. В салоне — кондиционер, микрофон для экскурсионного сопровождения и вместительное багажное отделение.
Чистота, комфорт и безопасность — обязательные условия каждой поездки. Работаю как с частными клиентами, так и с туристическими агентствами.
Тур входит в следующие категории Минска
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