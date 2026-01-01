Беларусь: заповедная, сельская, дворянская и героическая
Побывать на мастер-классе по соломоплетению, поиграть в партизана и прогуляться по заповеднику
Начало: Минск, ж/д вокзал, 9:15
26 янв в 09:15
16 фев в 09:15
55 000 ₽ за человека
Насыщенное путешествие по Беларуси: 6 городов и Беловежская пуща
Увидеть замки и главное в Минске, отведать пива в рыцарском зале и рассмотреть Гродно с теплохода
Начало: Минск, ж/д вокзал, 9:20
1 мая в 09:20
8 мая в 09:20
54 900 ₽ за человека
Вся Беларусь за 6 дней
Начало: Г. Минск, жд вокзал
Расписание: см. свободные даты
7 мар в 14:00
14 мар в 14:00
1600 Br за человека
