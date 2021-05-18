Полезная информация об Антверпене
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Местное время в Антверпене
21:1721
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇪 Бельгия
|Название города
|Антверпен
|По-английски
|Antwerpen
|Население города
|459 805 чел.
|Аэропорт
|Дерне ANR
|Часовой пояс
|Europe/Brussels
|Средняя высота
|2 м. от уровня моря
Где находится Антверпен на карте
Антверпен
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