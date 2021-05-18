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Полезная информация об Антверпене

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Местное время в Антверпене
21:1721
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇪 Бельгия
Название городаАнтверпен
По-английскиAntwerpen
Население города459 805 чел.
АэропортДерне ANR
Часовой поясEurope/Brussels
Средняя высота2 м. от уровня моря

Где находится Антверпен на карте

Антверпен фото города
Антверпен

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