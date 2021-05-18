Полезная информация о Софии
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Местное время в Софии
22:1750
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇬 Болгария
|Название города
|София
|По-английски
|Sofia
|Это столица
|София является столицей Болгарии
|Население города
|1 152 556 чел.
|Аэропорт
|София SOF
|Часовой пояс
|Europe/Sofia
|Средняя высота
|562 м. от уровня моря
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