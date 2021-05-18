Полезная информация о Софии

Что нужно знать о Софии: 🌇 расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, поиск авиабилетов ✈️ в аэропорт София, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же 11 экскурсий
Местное время в Софии
22:1750
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇬 Болгария
Название городаСофия
По-английскиSofia
Это столицаСофия является столицей Болгарии
Население города1 152 556 чел.
АэропортСофия SOF
Часовой поясEurope/Sofia
Средняя высота562 м. от уровня моря

Где находится София на карте

Календарь низких цен на туры в Софию

София фото города
София

Популярные экскурсии в Софии

Пешеходный тур по Софии
Пешеходный тур по Софии
5
3 отзыва
80
за чел.
Экскурсия в городе Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
Экскурсия в городе Пловдив. Чудотворная икона Бачковского монастыря
190
за чел.
Экскурсия от Софии в Пловдив
Очарование Балканских гор
Очарование Балканских гор
210
за чел.
Трехдневная прогулка по одному из в красивейших горных массивов Болгарии Стара Планина, к самому высокому в Болгарии водопаду Райско Прыскало. Эта про...
Пешеходная экскурсия по Софии с аудиогидом
Пешеходная экскурсия по Софии с аудиогидом
13
за чел.
Узнать Софию за 3 часа
Узнать Софию за 3 часа
5
11 отзывов
53
за чел.
Пешеходная экскурсия по историческому центру
Все экскурсии Софии

Горящие предложения по путёвкам

Поиск и сравнение цен на туры

Когда лучше лететь в Софию

Расписание авиа-рейсов