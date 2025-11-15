Найдено 3 экскурсии в категории « Городской театр Рио-де-Жанейро » в Рио-де-Жанейро на русском языке, цены от $71, скидки до 14%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 2.5 часа 46 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Сердце Рио: гуляем и влюбляемся Центр Рио-де-Жанейро полон контрастов: колониальные здания, серые сооружения 20 века, богатство и нищета. Погрузитесь в уникальную атмосферу города Начало: У ст. метро Синеладния от $150 за всё до 10 чел. Пешая 3 часа 41 отзыв Индивидуальная Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт $71 за человека Пешая 4 часа 14% 42 отзыва Индивидуальная до 3 чел. Ваш идеальный день в Рио Отправиться в дружеское путешествие по знаменитым и нетуристическим местам города $130 $152 за всё до 3 чел. Другие экскурсии Рио-де-Жанейро

