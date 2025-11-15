Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Рио: гуляем и влюбляемся
Центр Рио-де-Жанейро полон контрастов: колониальные здания, серые сооружения 20 века, богатство и нищета. Погрузитесь в уникальную атмосферу города
Начало: У ст. метро Синеладния
Завтра в 08:30
17 ноя в 08:30
от $150 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Блеск и нищета Рио - прогулка по центру города
Прогулка по центру Рио-де-Жанейро: Лапа, лестница Селарона, религиозные памятники, Императорский дворец, музеи и уличный арт
19 ноя в 08:30
20 ноя в 14:30
$71 за человека
-
14%
Индивидуальная
до 3 чел.
Ваш идеальный день в Рио
Отправиться в дружеское путешествие по знаменитым и нетуристическим местам города
Завтра в 09:30
17 ноя в 09:00
$130
$152 за всё до 3 чел.
