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CITY TOUR по Праге с машиной

Александра П.
Александра П. – Гид из Праги
CITY TOUR по Праге с машиной
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  • 🎩Индивидуальная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-7 человек

  • €150 за экскурсию

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CITY TOUR по Праге с машиной
CITY TOUR по Праге с машиной

Что вы увидите

  • Вышеград
  • Новый город
  • Вацлавская площадь
  • Малая сторона
  • Стена Джона Леннона
  • Старый Город
  • Орлой
  • Староместкая площадь
  • Карлов мост
  • лебеди у Влтавы
В ходе этого тура Вы сможете посетить практически Все исторические районы Праги и основные достопримечательности 🏛️. Эта экскурсия ⛳ сэкономит Ваше время, Вы больше увидите и меньше устанете. Мы заберем Вас прямо от отеля, машина в течение всего времени будет сопровождать нас по маршруту. Не пугайтесь! Вы не увидите Прагу только из окна автомобиля! Не в коем случае. ВЫ увидите лучшее.
Итак, мы обязательно посетим Новый город 🏙️ и увидим Вацлавскую площадь, знаменитый отель 🏨 Ялта и памятник Вацлаву Святому, проедем и полюбуемся зданиями Национального музея, Оперы, а так же гестапо…. Приехав на Вышеград, мы осмотрим пешком самые важные достопримечательности древнего города, где ясновидящая княжна Либуше предсказала заложение Пражского Града. Вы увидите «Чертовы столбы», самок знаменитое и уважаемое кладбище Чехии, Собор Петра и Павла и лучшие видовые площадки. Далее, мы подъедем к реке и посмотрим на «Танцующий дом», посетим Малую сторону и расписную стену Джонна Леннона, увидим реку «чертовка» и Пражского водяного, Собор Святого Николая и многое другое. Потом проедем мимо Карлового Моста, и Вы узнаете историю 📖 и мистику строительства одного из самых известных сооружений в Европе, услышите историю Еврейского города и почему Гитлер не бомбил Прагу.
Мы окажемся с Вами на Староместкой площади — сердце Старого города — вы насладитесь боем знаменитых Астрономических часов и полюбуетесь на сказочный храм Девы Марии перед Тыном, а также удивите некогда православный Храм Святого Николая.
После экскурсии 🧭 Вы можете отправится в пивоварню 16 столетия, находящуюся в подземелье 12–14 века, где вы сможете насладиться несколькими сортами пива (светлое, темное, медовое, вишневое, крапивное и другие).
Что входит
  • В стоимость включено:
  • Трансфер и услуги гида
Что не входит
  • входной билет в Собор (4 евро)
  • сувениры
  • питание
Начало
🚩 от Вашего отеля
Место завершения
🏁 центр Праги
CITY TOUR по Праге с машиной
CITY TOUR по Праге с машиной
CITY TOUR по Праге с машиной

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александра П.
Александра П.
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