В ходе этого тура Вы сможете посетить практически Все исторические районы Праги и основные достопримечательности 🏛️. Эта экскурсия ⛳ сэкономит Ваше время, Вы больше увидите и меньше устанете. Мы заберем Вас прямо от отеля, машина в течение всего времени будет сопровождать нас по маршруту. Не пугайтесь! Вы не увидите Прагу только из окна автомобиля! Не в коем случае. ВЫ увидите лучшее.

Итак, мы обязательно посетим Новый город 🏙️ и увидим Вацлавскую площадь, знаменитый отель 🏨 Ялта и памятник Вацлаву Святому, проедем и полюбуемся зданиями Национального музея, Оперы, а так же гестапо…. Приехав на Вышеград, мы осмотрим пешком самые важные достопримечательности древнего города, где ясновидящая княжна Либуше предсказала заложение Пражского Града. Вы увидите «Чертовы столбы», самок знаменитое и уважаемое кладбище Чехии, Собор Петра и Павла и лучшие видовые площадки. Далее, мы подъедем к реке и посмотрим на «Танцующий дом», посетим Малую сторону и расписную стену Джонна Леннона, увидим реку «чертовка» и Пражского водяного, Собор Святого Николая и многое другое. Потом проедем мимо Карлового Моста, и Вы узнаете историю 📖 и мистику строительства одного из самых известных сооружений в Европе, услышите историю Еврейского города и почему Гитлер не бомбил Прагу.

Мы окажемся с Вами на Староместкой площади — сердце Старого города — вы насладитесь боем знаменитых Астрономических часов и полюбуетесь на сказочный храм Девы Марии перед Тыном, а также удивите некогда православный Храм Святого Николая.

После экскурсии 🧭 Вы можете отправится в пивоварню 16 столетия, находящуюся в подземелье 12–14 века, где вы сможете насладиться несколькими сортами пива (светлое, темное, медовое, вишневое, крапивное и другие).