1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €70 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Современное искусство Праги: от скульптур Давида Черны до желтых пингвинов
Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю
Начало: Станция метро Малостранска
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
€104 за всё до 3 чел.
Квест
3 часа
Квест-путешествие «Хмельная Прага»: пивные традиции и достопримечательности
Исследуйте тайны пивоварения Праги, решая увлекательные задачи и наслаждаясь атмосферой старинных баров
Начало: У остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16,...
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
€28 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прага: Старый Город и Новый Город
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Начало: на Вацлавской площади
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
€130 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прага по нехоженым тропам
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
€60 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛидия24 мая 2024Всё было супер! Нам очень понравилось! Большое спасибо! С уважением Шамиль и Лида.
- ААлександр30 апреля 2024Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод Михаил!
- ЕЕкатерина23 марта 2024Было все очень хорошо
- vvalentina26 декабря 2023Была с подругой на экскурсии 24 декабря. Наталья прекрасный экскурсовод, подача интересная. Впечатлились скульптурами Давида Черни и открыли для себя новую Прагу. Рекомендую.
- ЕЕвгения31 октября 2023Очень благодарны Михаилу за прекрасную экскурсию по Праге - было безумно интересно, Михаил может рассказывать буквально о каждом историческом объекте, к-ый встречается на пути, учел все наши личные пожелания, искрился юмором - в общем, наилучшие рекомендации!
- ННина1 октября 2023Благодарю Наталью за прекрасную экскурсию. Так много разных мест не видных глазу. Очень интересные места, прекрасное знание города и истории. В восторге ❤️
- OOlga6 сентября 2021Экскурсия понравилась. Немного огорчило то,что из 4х пиповарен,что были заявлены 2 были закрыты. Одна,самая первая по техническим причинам,а последняя совсем
- ИИнна10 марта 2020Мне очень понравилась и экскурсия, и гид Татьяна. . Всё самое необычное, я увидела и насладилась. Очень удобный маршрут. Гид замечательный, обязательно буду рекомендовать друзьям! Спасибо огромное, побольше хороших туристов. И спасибо Команде Трипстера за то, что создали такую возможность.
- ЕЕлена26 февраля 2020Очень классная экскурсия! И для компании и для одного. Скачиваешь на телефон, всё понятно, доступно, много юмора и информации, но не перегружено. Посоветованы вкусные места:) Узнала много нового и про Прагу и про пиво:) С удовольствием буду брать ещё!
- AAnna23 февраля 2020Интересный вариант провести вечер. Хотелось пройтись по пивным местам со смыслом, благодаря экскурсии это получилось. Нам понравилось.
Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Голова Франца Кафки»
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