Л Лидия Современное искусство и арт-объекты Праги Всё было супер! Нам очень понравилось! Большое спасибо! С уважением Шамиль и Лида.

А Александр Прага глазами местного жителя Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод Михаил!

Е Екатерина Прага глазами местного жителя Было все очень хорошо

v valentina Прага по нехоженым тропам Была с подругой на экскурсии 24 декабря. Наталья прекрасный экскурсовод, подача интересная. Впечатлились скульптурами Давида Черни и открыли для себя новую Прагу. Рекомендую.

Е Евгения Прага глазами местного жителя Очень благодарны Михаилу за прекрасную экскурсию по Праге - было безумно интересно, Михаил может рассказывать буквально о каждом историческом объекте, к-ый встречается на пути, учел все наши личные пожелания, искрился юмором - в общем, наилучшие рекомендации!

Н Нина Прага по нехоженым тропам Благодарю Наталью за прекрасную экскурсию. Так много разных мест не видных глазу. Очень интересные места, прекрасное знание города и истории. В восторге ❤️

O Olga Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении читать дальше закрыта,как мы поняли. По маршруту было легко ходить. Узнали много интересной информации о напитке. Понравилось то,что маршрут закончился в самом центре,откуда можно было продолжить гулять и наслаждаться видами города. Большое спасибо за интересное времяпрепровождения. Экскурсия понравилась. Немного огорчило то,что из 4х пиповарен,что были заявлены 2 были закрыты. Одна,самая первая по техническим причинам,а последняя совсем

И Инна Прага по нехоженым тропам Мне очень понравилась и экскурсия, и гид Татьяна. . Всё самое необычное, я увидела и насладилась. Очень удобный маршрут. Гид замечательный, обязательно буду рекомендовать друзьям! Спасибо огромное, побольше хороших туристов. И спасибо Команде Трипстера за то, что создали такую возможность.

Е Елена Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении Очень классная экскурсия! И для компании и для одного. Скачиваешь на телефон, всё понятно, доступно, много юмора и информации, но не перегружено. Посоветованы вкусные места:) Узнала много нового и про Прагу и про пиво:) С удовольствием буду брать ещё!