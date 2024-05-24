Голова Франца Кафки – экскурсии в Праге

Найдено 5 экскурсий в категории «Голова Франца Кафки» в Праге на русском языке, цены от €28. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прага глазами местного жителя
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
203 отзыва
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 70 за всё до 12 чел.
Современное искусство и арт-объекты Праги
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Современное искусство Праги: от скульптур Давида Черны до желтых пингвинов
Погрузитесь в мир современного искусства Праги, где каждый арт-объект рассказывает свою уникальную историю
Начало: Станция метро Малостранска
Сегодня в 13:30
Завтра в 08:30
104 за всё до 3 чел.
Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
🚶 Пешая
Квест
3 часа
8 отзывов
Квест-путешествие «Хмельная Прага»: пивные традиции и достопримечательности
Исследуйте тайны пивоварения Праги, решая увлекательные задачи и наслаждаясь атмосферой старинных баров
Начало: У остановки трамвая Štepanská (трамваи 22, 10, 16,...
Сегодня в 11:30
Завтра в 00:30
28 за всё до 4 чел.
Прага: Старый Город и Новый Город
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Прага: Старый Город и Новый Город
Знакомство с историей и архитектурой двух районов
Начало: на Вацлавской площади
15 июня в 09:00
29 июня в 09:00
130 за всё до 8 чел.
Прага по нехоженым тропам
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Прага по нехоженым тропам
Забудьте о традиционных маршрутах и погрузитесь в атмосферу настоящей Праги с экскурсией по её скрытым уголкам
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
60 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    24 мая 2024
    Современное искусство и арт-объекты Праги
    Всё было супер! Нам очень понравилось! Большое спасибо! С уважением Шамиль и Лида.
  • А
    Александр
    30 апреля 2024
    Прага глазами местного жителя
    Замечательная экскурсия и замечательный экскурсовод Михаил!
  • Е
    Екатерина
    23 марта 2024
    Прага глазами местного жителя
    Было все очень хорошо
  • v
    valentina
    26 декабря 2023
    Прага по нехоженым тропам
    Была с подругой на экскурсии 24 декабря. Наталья прекрасный экскурсовод, подача интересная. Впечатлились скульптурами Давида Черни и открыли для себя новую Прагу. Рекомендую.
  • Е
    Евгения
    31 октября 2023
    Прага глазами местного жителя
    Очень благодарны Михаилу за прекрасную экскурсию по Праге - было безумно интересно, Михаил может рассказывать буквально о каждом историческом объекте, к-ый встречается на пути, учел все наши личные пожелания, искрился юмором - в общем, наилучшие рекомендации!
  • Н
    Нина
    1 октября 2023
    Прага по нехоженым тропам
    Благодарю Наталью за прекрасную экскурсию. Так много разных мест не видных глазу. Очень интересные места, прекрасное знание города и истории. В восторге ❤️
  • O
    Olga
    6 сентября 2021
    Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
    Экскурсия понравилась. Немного огорчило то,что из 4х пиповарен,что были заявлены 2 были закрыты. Одна,самая первая по техническим причинам,а последняя совсем
    читать дальше

    закрыта,как мы поняли. По маршруту было легко ходить. Узнали много интересной информации о напитке. Понравилось то,что маршрут закончился в самом центре,откуда можно было продолжить гулять и наслаждаться видами города. Большое спасибо за интересное времяпрепровождения.

  • И
    Инна
    10 марта 2020
    Прага по нехоженым тропам
    Мне очень понравилась и экскурсия, и гид Татьяна. . Всё самое необычное, я увидела и насладилась. Очень удобный маршрут. Гид замечательный, обязательно буду рекомендовать друзьям! Спасибо огромное, побольше хороших туристов. И спасибо Команде Трипстера за то, что создали такую возможность.
  • Е
    Елена
    26 февраля 2020
    Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
    Очень классная экскурсия! И для компании и для одного. Скачиваешь на телефон, всё понятно, доступно, много юмора и информации, но не перегружено. Посоветованы вкусные места:) Узнала много нового и про Прагу и про пиво:) С удовольствием буду брать ещё!
  • A
    Anna
    23 февраля 2020
    Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
    Интересный вариант провести вечер. Хотелось пройтись по пивным местам со смыслом, благодаря экскурсии это получилось. Нам понравилось.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Голова Франца Кафки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Прага глазами местного жителя
  2. Современное искусство и арт-объекты Праги
  3. Хмельная Прага: квест-экскурсия в мобильном приложении
  4. Прага: Старый Город и Новый Город
  5. Прага по нехоженым тропам
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Карлов мост
  3. Пражский Град
  4. Пражские куранты
  5. Староместская ратуша
  6. Староместская площадь
  7. Собор Святого Вита
  8. Вацлавская площадь
  9. Еврейский квартал
  10. Вышеград
Сколько стоит экскурсия по Праге в июне 2024
Сейчас в Праге в категории "Голова Франца Кафки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 28 до 130. Туристы уже оставили гидам 239 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Голова Франца Кафки», 239 ⭐ отзывов, цены от €28. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам