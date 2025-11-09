Мои заказы

Из Праги - в Мельник: вино, олени и замки

Познакомиться с городом чешских королев и продегустировать вина в компании гида - местного жителя
Предлагаю отправиться в самое сердце чешского виноделия, всего в 40 минутах от Праги. Вы окажетесь в колоритных виноградниках, где каждая лоза пропитана историей. В старинных погребах 14 века попробуете, пожалуй, лучшие чешские вина. Посетите парк оленей, прогуляетесь по просторам Мельницкого замка. И на смотровой площадке крепости Кокоржин полюбуетесь окружающими пейзажами.
Из Праги - в Мельник: вино, олени и замки© Якуб
Из Праги - в Мельник: вино, олени и замки© Якуб
Из Праги - в Мельник: вино, олени и замки© Якуб
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Вельтрусы. Роскошный охотничий замок погрузит вас в атмосферу былых лет. Его изысканный парк когда-то восхищал самих Габсбургов. Вы посетите уникальный олений двор, где животные свободно гуляют в естественной среде. И познакомитесь с чешскими охотничьими традициями, которые процветают тут на протяжении веков.

Мельник. Вы окажетесь в величественном замке Лобковицев и старинных винных погребах 14 века. Попробуете местные вина и узнаете, как развивались чешские винодельческие традиции

Либлице. Вы посетите замок в стиле барокко, прогуляетесь по саду, попробуете вина из местного шато и пообедаете в ресторане

Кокоржин. Последняя локация поездки — крепость 14 века. Вы прогуляетесь по крепостным стенам, с которых открывается панорамный вид на Кокоринское ущелье.

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на автомобиле SsangYong Musso Grand
  • В стоимость экскурсии включены все входные билеты, дегустации, а также сопровождение гида-водителя
  • Обед в изысканной атмосфере замка Либлице оплачивается отдельно. Меню мы согласуем отдельно, чтобы оно полностью соответствовало вашим предпочтениям
  • Замок в Мельнике открыт для посетителей по средам, четвергам и пятницам
  • Для удобства на протяжении путешествия рекомендую обувь на плоской подошве, обо всём остальном я позабочусь

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Якуб
Якуб — ваш гид в Праге
Я ваш гид, и моя страсть — это вино и богатая история региона Богемии. Мои экскурсии — это не просто путешествия по живописным винодельням и древним замкам, это уникальная возможность окунуться в атмосферу чешской культуры, местных традиций и скрытых уголков моей удивительной страны.
