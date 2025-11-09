Предлагаю отправиться в самое сердце чешского виноделия, всего в 40 минутах от Праги. Вы окажетесь в колоритных виноградниках, где каждая лоза пропитана историей. В старинных погребах 14 века попробуете, пожалуй, лучшие чешские вина. Посетите парк оленей, прогуляетесь по просторам Мельницкого замка. И на смотровой площадке крепости Кокоржин полюбуетесь окружающими пейзажами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Вельтрусы. Роскошный охотничий замок погрузит вас в атмосферу былых лет. Его изысканный парк когда-то восхищал самих Габсбургов. Вы посетите уникальный олений двор, где животные свободно гуляют в естественной среде. И познакомитесь с чешскими охотничьими традициями, которые процветают тут на протяжении веков.

Мельник. Вы окажетесь в величественном замке Лобковицев и старинных винных погребах 14 века. Попробуете местные вина и узнаете, как развивались чешские винодельческие традиции

Либлице. Вы посетите замок в стиле барокко, прогуляетесь по саду, попробуете вина из местного шато и пообедаете в ресторане

Кокоржин. Последняя локация поездки — крепость 14 века. Вы прогуляетесь по крепостным стенам, с которых открывается панорамный вид на Кокоринское ущелье.

Организационные детали