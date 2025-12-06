Мои заказы

Необычные дома в Праге

Найдено 7 экскурсий в категории «Необычные дома» в Праге на русском языке, цены от €75, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Пешая
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Путешествие по Праге, где вы откроете для себя её исторические и архитектурные сокровища. Узнайте больше о городе с опытным гидом
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Здравствуй, красавица Прага
Пешая
4 часа
284 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, красавица Прага
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Прага глазами местного жителя
Пешая
3 часа
218 отзывов
Индивидуальная
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €75 за человека
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
На машине
10 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Саксонии, посетив замок Морицбург и Майсен с его знаменитой фарфоровой мануфактурой
Начало: На Вацлавской площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €240 за всё до 10 чел.
Семейная экскурсия «По следам пражских кошек»
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейная экскурсия «По следам пражских кошек» в Праге
Увлекательная прогулка по Старому городу Праги для всей семьи. Отыщите кошек, львов и тигров, узнайте их историю и посетите котокафе
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€100 за всё до 4 чел.
Дворы, задворки и подворотни Старого города
Пешая
3.5 часа
186 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Прага за кулисами: дворы и подворотни Старого города в деталях
Откройте для себя скрытую сторону Праги в увлекательной экскурсии по её тайным дворам и подворотням. Погрузитесь в историю города с новой стороны
Начало: На Карловой площади
16 дек в 10:00
17 дек в 10:00
€115 за всё до 4 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
Пешая
3 часа
-
50%
16 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
Познакомиться с достопримечательностями «города тысячи шпилей» и узнать его ближе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125€250 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Andrejs
    6 декабря 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Увлекательная и интересная экскурсия. Спасибо.
  • С
    Светлана
    3 декабря 2025
    Прага глазами местного жителя
    Были на экскурсии с гидом Михаилом. Нам всё понравилось, не скучно, интересно, Михаил разбавлял рассказ легендами, историями, фактами. Маршрут тоже хороший, охватили если не всё, то очень многое, что можно увидеть и узнать за 3 часа. Рекомендую!
  • А
    Алина
    3 декабря 2025
    Из Праги - в замки немецкой Саксонии
    Рекомендую гида! Очень четко все по времени, удобное авто, много интересной информации
  • J
    Julia
    20 ноября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Спасибо Ольге за интересную экскурсию.
  • А
    Александра
    11 ноября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Ольга чудесный экскурсовод. Рекомендую.
  • Т
    Трофимович
    11 ноября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Экскурсия прошла отлично, узнали много интересного и таинственного о Праге. Ольга легко может расположить к себе как взрослого, так и ребёнка. Время пролетело незаметно.
  • Н
    Николай
    10 ноября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Это была одна из самых лучших наших обзорных эксурсий. Исторические факты поданы дозировано, что не перегружало наше восприятие. При этом,
    все это разбавлялось интересными фактами из современной жизни города. Также, Ольга ответила на все наши вопросы, а их было не мало:)
    Самое главное, 10-ти летнему ребентку было очень интересно слушать и воспринимать материал на протяжении практически 5-ти часов, что длилась эксурсия.
    Однозначно рекомендую данную прогулку, если вы хотите получить представление о исторической и современной Праге.

  • D
    Dmytro
    8 ноября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Превосходная экскурсия. Было познавательно и очень интересно. Рекомендуюь
  • Л
    Лариса
    2 ноября 2025
    Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
    Провели день в Праге в компании Андрея.
    Экскурсия была выше всяких похвал.
    Андрей умеет найти подход к любому слушателю (мы были с детьми 11 и 15 лет).
    Знания Андрея в истории поражают, все вынесли много нового и интересного.
    Большое спасибо за экскурсию. Рекомендуем всем!
  • Ю
    Юлия
    30 октября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Благодарим Ольгу за интересную 4-х (!!!) часовую экскурсию! Время пролетело незаметно! Ольга невероятно эрудированная, интеллигентная. Ее рассказ о Праге был безмерно увлекательным! Приятный бонус - мы получили рекомендации, где можно попробовать национальные блюда и комфортно провести время!
  • Л
    Лилиан
    30 октября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Роскошная обзорная экскурсия, которая помогает понять, что одной экскурсии недостаточно что бы увидеть всю красоту Праги 🙂
    Ольга - исключительный профессионал, знающий самые малые и небанальные детали о Праге и её историии.
  • К
    Ксения
    23 октября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Всем советую, было очень интересно и провели прекрасно время!
  • С
    Светлана
    21 октября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Хотим выразить огромную благодарность Ольге.
    До этого мы были в Праге, но благодаря Ольге открыли целую вселённую "Прага". При этом, Ольга
    перестроила маршрут по нашей просьбе (из-за проблемы с парковкой), смогла сразу адаптировать информацию для детей (мы не предупреждали о них) и после 4 часовой прогулки мы не были перегружены информацией.
    Уже составлен план следующей поездки в Прагу, минимально на 4 дня (4 района Праги). И, конечно, воспользуемся экскурсионной услугой Ольги.

  • М
    Марина
    18 октября 2025
    Семейная экскурсия «По следам пражских кошек»
    Замечательная экскурсия интересная для взрослых и детей. Спасибо огромное Юлии за прекрасно проведенное время!
  • Н
    Наталья
    14 октября 2025
    Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
    Экскурсия очень понравилась. Андрей провел нас по местам Праги, которые бы сами вряд ли нашли. Время пролетело незаметно. Рассказ не был перегружен именами и датами, а преподнесен в особой манере, заставляющей задумываться о главном. Рекомендуем этого гида однозначно.
  • Е
    Елена
    13 октября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Экскурсия по Праге была просто великолепной! Город открылся с новой стороны благодаря увлекательному рассказу экскурсовода — с глубокими знаниями, любовью
    к истории и потрясающим чувством юмора. Каждая улица и каждый дом оживали в её словах. Настоящее удовольствие и море впечатлений! Рекомендую! Олечка, благодарим за прекрасно проведенный день!

  • M
    Marina
    11 октября 2025
    Семейная экскурсия «По следам пражских кошек»
    Прекрасный гид, была замечательная экскурсия о кошках в Праге. И о городе в целом. Дети были в восторге.
  • A
    Anya
    1 октября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Спасибо большое за такую обширную и интересную прогулку по Праге. Очень приятное впечатление осталось от города. Благодаря Ольге прогулка сложилась
    чёткой, конкретной и в тоже время невероятно лёгкой. Экскурсией не называю, потому что такая приятная подача информации, без активного "загруза" датами и именами, оставила лёгкость в восприятии и только самые положительные эмоции. Комфортно. Интересно. Познавательно. В нашем темпе. Также спасибо за рекомендации для дальнейшего посещения достопримечательностей и вкусных ресторанов с национальной кухней. Ольга, благодарим вас ещё раз.

  • Е
    Екатерина
    20 сентября 2025
    Здравствуй, красавица Прага
    Ольга, спасибо за экскурсию!
    Насладились с вами путешествием по самым важным и красивым местам Праги.
    Спасибо, очень душевно и интересно. Обязательно будем рекомендовать вас друзьям) Спасибо!
  • S
    Svitlana
    19 сентября 2025
    Из Праги - в замки немецкой Саксонии
    Спасибо Мартину за очень интересную экскурсию по замкам Саксонии.

