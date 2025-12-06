Индивидуальная
до 6 чел.
Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю
Путешествие по Праге, где вы откроете для себя её исторические и архитектурные сокровища. Узнайте больше о городе с опытным гидом
12 дек в 10:00
13 дек в 10:00
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Здравствуй, красавица Прага
Погрузитесь в атмосферу Средневековья, исследуя тайны и красоты Праги с личным гидом. Исторические районы, замки и сады ждут вас
Начало: Вацлавская площадь
Завтра в 10:00
12 дек в 10:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Прага глазами местного жителя: уникальный маршрут и секретные места
Погрузитесь в атмосферу Праги: от знаменитых достопримечательностей до уютных уголков, доступных только знающим
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от €75 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Праги - в замки немецкой Саксонии
Погрузитесь в атмосферу средневековой Саксонии, посетив замок Морицбург и Майсен с его знаменитой фарфоровой мануфактурой
Начало: На Вацлавской площади
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
от €240 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Семейная экскурсия «По следам пражских кошек» в Праге
Увлекательная прогулка по Старому городу Праги для всей семьи. Отыщите кошек, львов и тигров, узнайте их историю и посетите котокафе
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€100 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Прага за кулисами: дворы и подворотни Старого города в деталях
Откройте для себя скрытую сторону Праги в увлекательной экскурсии по её тайным дворам и подворотням. Погрузитесь в историю города с новой стороны
Начало: На Карловой площади
16 дек в 10:00
17 дек в 10:00
€115 за всё до 4 чел.
-
50%
Индивидуальная
до 10 чел.
Своя Прага. Знаковые места и уголки, любимые горожанами
Познакомиться с достопримечательностями «города тысячи шпилей» и узнать его ближе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€125
€250 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- AAndrejs6 декабря 2025Увлекательная и интересная экскурсия. Спасибо.
- ССветлана3 декабря 2025Были на экскурсии с гидом Михаилом. Нам всё понравилось, не скучно, интересно, Михаил разбавлял рассказ легендами, историями, фактами. Маршрут тоже хороший, охватили если не всё, то очень многое, что можно увидеть и узнать за 3 часа. Рекомендую!
- ААлина3 декабря 2025Рекомендую гида! Очень четко все по времени, удобное авто, много интересной информации
- JJulia20 ноября 2025Спасибо Ольге за интересную экскурсию.
- ААлександра11 ноября 2025Ольга чудесный экскурсовод. Рекомендую.
- ТТрофимович11 ноября 2025Экскурсия прошла отлично, узнали много интересного и таинственного о Праге. Ольга легко может расположить к себе как взрослого, так и ребёнка. Время пролетело незаметно.
- ННиколай10 ноября 2025Это была одна из самых лучших наших обзорных эксурсий. Исторические факты поданы дозировано, что не перегружало наше восприятие. При этом,
- DDmytro8 ноября 2025Превосходная экскурсия. Было познавательно и очень интересно. Рекомендуюь
- ЛЛариса2 ноября 2025Провели день в Праге в компании Андрея.
Экскурсия была выше всяких похвал.
Андрей умеет найти подход к любому слушателю (мы были с детьми 11 и 15 лет).
Знания Андрея в истории поражают, все вынесли много нового и интересного.
Большое спасибо за экскурсию. Рекомендуем всем!
- ЮЮлия30 октября 2025Благодарим Ольгу за интересную 4-х (!!!) часовую экскурсию! Время пролетело незаметно! Ольга невероятно эрудированная, интеллигентная. Ее рассказ о Праге был безмерно увлекательным! Приятный бонус - мы получили рекомендации, где можно попробовать национальные блюда и комфортно провести время!
- ЛЛилиан30 октября 2025Роскошная обзорная экскурсия, которая помогает понять, что одной экскурсии недостаточно что бы увидеть всю красоту Праги 🙂
Ольга - исключительный профессионал, знающий самые малые и небанальные детали о Праге и её историии.
- ККсения23 октября 2025Всем советую, было очень интересно и провели прекрасно время!
- ССветлана21 октября 2025Хотим выразить огромную благодарность Ольге.
До этого мы были в Праге, но благодаря Ольге открыли целую вселённую "Прага". При этом, Ольга
- ММарина18 октября 2025Замечательная экскурсия интересная для взрослых и детей. Спасибо огромное Юлии за прекрасно проведенное время!
- ННаталья14 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Андрей провел нас по местам Праги, которые бы сами вряд ли нашли. Время пролетело незаметно. Рассказ не был перегружен именами и датами, а преподнесен в особой манере, заставляющей задумываться о главном. Рекомендуем этого гида однозначно.
- ЕЕлена13 октября 2025Экскурсия по Праге была просто великолепной! Город открылся с новой стороны благодаря увлекательному рассказу экскурсовода — с глубокими знаниями, любовью
- MMarina11 октября 2025Прекрасный гид, была замечательная экскурсия о кошках в Праге. И о городе в целом. Дети были в восторге.
- AAnya1 октября 2025Спасибо большое за такую обширную и интересную прогулку по Праге. Очень приятное впечатление осталось от города. Благодаря Ольге прогулка сложилась
- ЕЕкатерина20 сентября 2025Ольга, спасибо за экскурсию!
Насладились с вами путешествием по самым важным и красивым местам Праги.
Спасибо, очень душевно и интересно. Обязательно будем рекомендовать вас друзьям) Спасибо!
- SSvitlana19 сентября 2025Спасибо Мартину за очень интересную экскурсию по замкам Саксонии.
