A Andrejs Здравствуй, красавица Прага Увлекательная и интересная экскурсия. Спасибо.

С Светлана Прага глазами местного жителя Были на экскурсии с гидом Михаилом. Нам всё понравилось, не скучно, интересно, Михаил разбавлял рассказ легендами, историями, фактами. Маршрут тоже хороший, охватили если не всё, то очень многое, что можно увидеть и узнать за 3 часа. Рекомендую!

А Алина Из Праги - в замки немецкой Саксонии Рекомендую гида! Очень четко все по времени, удобное авто, много интересной информации

J Julia Здравствуй, красавица Прага Спасибо Ольге за интересную экскурсию.

А Александра Здравствуй, красавица Прага Ольга чудесный экскурсовод. Рекомендую.

Т Трофимович Здравствуй, красавица Прага Экскурсия прошла отлично, узнали много интересного и таинственного о Праге. Ольга легко может расположить к себе как взрослого, так и ребёнка. Время пролетело незаметно.

Н Николай Здравствуй, красавица Прага читать дальше все это разбавлялось интересными фактами из современной жизни города. Также, Ольга ответила на все наши вопросы, а их было не мало:)

Самое главное, 10-ти летнему ребентку было очень интересно слушать и воспринимать материал на протяжении практически 5-ти часов, что длилась эксурсия.

Однозначно рекомендую данную прогулку, если вы хотите получить представление о исторической и современной Праге. Это была одна из самых лучших наших обзорных эксурсий. Исторические факты поданы дозировано, что не перегружало наше восприятие. При этом,

D Dmytro Здравствуй, красавица Прага Превосходная экскурсия. Было познавательно и очень интересно. Рекомендуюь

Л Лариса Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю Провели день в Праге в компании Андрея.

Экскурсия была выше всяких похвал.

Андрей умеет найти подход к любому слушателю (мы были с детьми 11 и 15 лет).

Знания Андрея в истории поражают, все вынесли много нового и интересного.

Большое спасибо за экскурсию. Рекомендуем всем!

Ю Юлия Здравствуй, красавица Прага Благодарим Ольгу за интересную 4-х (!!!) часовую экскурсию! Время пролетело незаметно! Ольга невероятно эрудированная, интеллигентная. Ее рассказ о Праге был безмерно увлекательным! Приятный бонус - мы получили рекомендации, где можно попробовать национальные блюда и комфортно провести время!

Л Лилиан Здравствуй, красавица Прага Роскошная обзорная экскурсия, которая помогает понять, что одной экскурсии недостаточно что бы увидеть всю красоту Праги 🙂

Ольга - исключительный профессионал, знающий самые малые и небанальные детали о Праге и её историии.

К Ксения Здравствуй, красавица Прага Всем советую, было очень интересно и провели прекрасно время!

С Светлана Здравствуй, красавица Прага

До этого мы были в Праге, но благодаря Ольге открыли целую вселённую "Прага". При этом, Ольга читать дальше перестроила маршрут по нашей просьбе (из-за проблемы с парковкой), смогла сразу адаптировать информацию для детей (мы не предупреждали о них) и после 4 часовой прогулки мы не были перегружены информацией.

Уже составлен план следующей поездки в Прагу, минимально на 4 дня (4 района Праги). И, конечно, воспользуемся экскурсионной услугой Ольги. Хотим выразить огромную благодарность Ольге.

М Марина Семейная экскурсия «По следам пражских кошек» Замечательная экскурсия интересная для взрослых и детей. Спасибо огромное Юлии за прекрасно проведенное время!

Н Наталья Прага: увидеть истинную красоту города и понять его историю Экскурсия очень понравилась. Андрей провел нас по местам Праги, которые бы сами вряд ли нашли. Время пролетело незаметно. Рассказ не был перегружен именами и датами, а преподнесен в особой манере, заставляющей задумываться о главном. Рекомендуем этого гида однозначно.

Е Елена Здравствуй, красавица Прага читать дальше к истории и потрясающим чувством юмора. Каждая улица и каждый дом оживали в её словах. Настоящее удовольствие и море впечатлений! Рекомендую! Олечка, благодарим за прекрасно проведенный день! Экскурсия по Праге была просто великолепной! Город открылся с новой стороны благодаря увлекательному рассказу экскурсовода — с глубокими знаниями, любовью

M Marina Семейная экскурсия «По следам пражских кошек» Прекрасный гид, была замечательная экскурсия о кошках в Праге. И о городе в целом. Дети были в восторге.

A Anya Здравствуй, красавица Прага читать дальше чёткой, конкретной и в тоже время невероятно лёгкой. Экскурсией не называю, потому что такая приятная подача информации, без активного "загруза" датами и именами, оставила лёгкость в восприятии и только самые положительные эмоции. Комфортно. Интересно. Познавательно. В нашем темпе. Также спасибо за рекомендации для дальнейшего посещения достопримечательностей и вкусных ресторанов с национальной кухней. Ольга, благодарим вас ещё раз. Спасибо большое за такую обширную и интересную прогулку по Праге. Очень приятное впечатление осталось от города. Благодаря Ольге прогулка сложилась

Е Екатерина Здравствуй, красавица Прага Ольга, спасибо за экскурсию!

Насладились с вами путешествием по самым важным и красивым местам Праги.

Спасибо, очень душевно и интересно. Обязательно будем рекомендовать вас друзьям) Спасибо!