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Моравский крас и замок Пернштейн

Eurotour G.
Eurotour G. – Гид из Праги
Вы отправитесь наслаждаться поистине волшебным творением природы.

Вас ждет незабываемое путешествие по одному из самых красивых 🤩 комплексов карстовых пещер — Моравский Крас.

Также Вас ожидает посещение замка Перштейн, прозванного «Мраморный» — фамильного гнезда моравско-чешского аристократического рода Перштейнов.
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  • 👥Групповая
  • ☀️Однодневная
  • Подземная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 14 часов
  • 👫 Группа не более 30 человек

  • €50 за человека

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Моравский крас и замок Пернштейн
Моравский крас и замок Пернштейн

Что вы увидите

  • Заповедник Моравский Крас
  • Подземная река Пунква
  • Пропасть Мацоха
  • Замок Перштейн
  • Пещера Пункевни
Поездка начинается рано утром, в 6:45 наш представитель будет ждать Вас на нашем обычном месте отправления, у памятника Святому Вацлаву, напротив здания Народного Музея.
Первая остановка — Моравский Крас
Вы отправитесь наслаждаться поистине волшебным творением природы. Вас ждет незабываемое путешествие по одному из самых красивых 🤩 комплексов карстовых пещер. Моравский Крас — огромная известняковая полоса длинной 25 км и шириной 2-6 км, которая представляет собой глубокие каньоны, широкие живописные долины, подземные реки, ручьи и фантастически красивые пещеры. По подсчетам ученых в Моравском Красе насчитывается более тысячи пещер, во многих сохранились следы древних жителей, таких как наскальные рисунки и даже поселение неандертальцев. Вы посетите сказочно красивую пещеру Пунква, названную так по названию крупнейшей подземной реки Моравского Краса. Большую часть своего пути река Пунква протекает под землей и выходит на «поверхность» на дне 138-метровой пропасти «Мацоха». На дне этой пропасти заканчивается пешеходная часть Вашей прогулки по волшебным лабиринтам сталактитов и сталагмитов, через потрясающей красоты гроты с многочисленными озерцами.
Далее Ваше путешествие станет еще интереснее, поскольку вас ждёт плавание по реке Пунква, которая, благодаря причудливому сочетанию содержащихся в ней минералов, получила загадочный бирюзово-голубоватый цвет воды. По волнам реки Вы плавно окажетесь на поверхности. После чего, у Вас будет возможность подняться на вершину горы ⛰️ и посмотреть сверху на впечатляющую пропасть «Мацоха», из которой Вы только что выбрались. Не забудьте взять с собой теплые вещи, чтобы влажный холод пещер, не смог помешать Вам получить настоящее удовольствие от поистине завораживающей прогулки под землей. ВНИМАНИЕ!!! Температура воздуха в пещере круглогодично около +8
Замок Перштейн
Замок Перштейн, прозванный «Мраморный» — фамильное гнездо моравско-чешского аристократического рода Перштейнов, которое находится в 40 км западнее от г. Брно. Стародавняя легенда гласит о том, что в чаще непроходимых лесов угольщик Войтех поймал огромного дикого зубра, который наводил ужас на всех жителей этих мест. Вставил в ноздри зверя Войтех кольцо и привел его к королю, где одним ударом отрубил зубру голову. В знак благодарности король подарил Войтеху земли, леса, а голова с кольцом в ноздрях стала основой гербового знака рода Перштейнов, ибо Войтех — праотец рода.
Существовал ли храбрый Войтех доподлинно неизвестно, но в XIII веке была построена крепость Перштейн, которая до сегодня никогда более не перестраивалась. Перштейн сохранил свой внешний облик с тех времен. Уникален Перштейн с точки зрения и фортификационных сооружений. Крепость могла выдержать даже артиллерийские атаки. Интересны интерьеры замка: Рыцарский зал, приемный зал с «алмазной» мозаикой, библиотека (6188 томов), часовня, кухня 🥧, камера пыток. Думаем, что Вы уже решили для себя вопрос:«Ехать или не ехать в Перштейн?» Конечно, ехать!
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь;
  • Встреча с гидом в 6:45 в назначенном месте. Отправление в 7:00;
  • Размещение в комфортабельном автобусе;
  • По дороге предусмотрена санитарная остановка;
  • с 1/11 по 31/3/2020 не проводится
  • ВНИМАНИЕ!!! Температура воздуха в пещере круглогодично ок. +8.
  • Экскурсия проводится с радионаушниками.
Что входит
  • Поездка на комфортабельном автобусе
  • Услуги гида (экскурсия на русском языке)
  • Радионаушники.
Что не входит
  • Входной билет в пещеры
  • Входные билеты в замок
  • Питание, напитки
  • Личные расходы.
Начало и место завершения
🚩 Вацлавская площадь, Прага
Моравский крас и замок Пернштейн
Моравский крас и замок Пернштейн
Моравский крас и замок Пернштейн
Моравский крас и замок Пернштейн

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 30 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Eurotour G.
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