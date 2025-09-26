Групповая
Моравский крас и замок Пернштейн
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; в пятницу и субботу в 7:00 (сбор в 7:00)
26 сен в 07:00
27 сен в 07:00
€75 за человека
Групповая
Моравский Крас и замок Леднице
Начало: Вацлавская площадь, Прага
Расписание: апрель — октябрь; по вторникам в 7:00 (сбор в 6:45)
30 сен в 07:00
7 окт в 07:00
€75 за человека
