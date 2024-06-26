Предлагаю осмотреть все-все достопримечательности Праги из окон комфортабельного автомобиля. Это и удобно, поскольку никакая непогода не страшна, и не так утомительно, нежели пешком пять часов по городу ходить.

Улочками Старой Праги

А увидим мы с вами Пражский Град, храм святого Вита, посетим Страговский монастырь (возможно, и пива монастырского выпьем), пересечем Карлов мост, проедемся по знаменитой Вацлавской площади, под Пороховыми воротами. А еще увидим шикарный Муниципальный дом, строившийся для «шикарных» людей, станем свидетелями боя часов на Староместской площади, после чего проедем по Старому Еврейскому кварталу. Побываем у крепости Вышеград, у легендарного холма Петржин и из окон автомобиля увидим великое множество храмов, дворцов, простых домов и много всего интересного! Поездку с прогулкой я дополню своими авторскими рассказами о жизни пражан, о прошлом и настоящем города. Мы объедем все самые интересные места, а в конце я отвезу вас к хорошему чешскому ресторанчику.