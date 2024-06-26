Достопримечательностей в Праге — уйма, и обойти их все достаточно сложно, поэтому предлагаю осмотреть самые известные места города на автомобильной экскурсии.
Вы увидите великое множество храмов, дворцов, простых домов, а параллельно будете слушать рассказы о жизни пражан, о прошлом и настоящем города.
Вы увидите великое множество храмов, дворцов, простых домов, а параллельно будете слушать рассказы о жизни пражан, о прошлом и настоящем города.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00
Описание экскурсии
Предлагаю осмотреть все-все достопримечательности Праги из окон комфортабельного автомобиля. Это и удобно, поскольку никакая непогода не страшна, и не так утомительно, нежели пешком пять часов по городу ходить.
Улочками Старой Праги
А увидим мы с вами Пражский Град, храм святого Вита, посетим Страговский монастырь (возможно, и пива монастырского выпьем), пересечем Карлов мост, проедемся по знаменитой Вацлавской площади, под Пороховыми воротами. А еще увидим шикарный Муниципальный дом, строившийся для «шикарных» людей, станем свидетелями боя часов на Староместской площади, после чего проедем по Старому Еврейскому кварталу. Побываем у крепости Вышеград, у легендарного холма Петржин и из окон автомобиля увидим великое множество храмов, дворцов, простых домов и много всего интересного! Поездку с прогулкой я дополню своими авторскими рассказами о жизни пражан, о прошлом и настоящем города. Мы объедем все самые интересные места, а в конце я отвезу вас к хорошему чешскому ресторанчику.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пражский град
- Храм святого Вита
- Карлов мост
- Староместская площадь
- Часы Орлой
- Пороховые ворота
- Вацлавская площадь
- Смотровая площадка
- Страговский монастырь
- Танцующий дом
Что включено
- Экскурсия на автомобиле
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рецепция вашего отеля
Завершение: В центре города или рецепция вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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