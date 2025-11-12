Мои заказы

Общественный дом – экскурсии в Праге

Найдено 5 экскурсий в категории «Общественный дом» в Праге на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Прага - любовь с первого взгляда
Пешая
4 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Большое знакомство с Прагой
Пешая
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Большое знакомство с Прагой: от Пражского Града до Старого города
Прогулка по главным достопримечательностям Праги с погружением в её историю. Узнайте о жизни города, его архитектуре и культуре
Начало: ваш отель
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€254 за всё до 6 чел.
Четыре города пражских
Пешая
3 часа
83 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по четырем городам Праги
Погрузитесь в историю Праги на индивидуальной экскурсии. Узнайте о событиях 1968 года, посетите пражский Орлой и пройдитесь по Карлову мосту
Начало: Рецепция отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
Пешая
2 часа
10 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
Индивидуальная экскурсия по следам чешского модерна в Праге. Откройте для себя архитектуру ар-нуво и её мрачное очарование
Начало: У филармонии Рудольфинум
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 5 чел.
Прага: коротко о главном
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прага: коротко о главном - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Праги, исследуя её основные достопримечательности. Узнайте о королях, событиях и традициях Чехии в пешеходной экскурсии по Старому городу
Начало: перед театром Hybernia напротив Пороховой башни
Сегодня в 11:00
11 дек в 09:00
€294 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    12 ноября 2025
    Прага: коротко о главном
    Отличная интересная экскурсия, узнали много о городе и местных известных личностях
    Отличная интересная экскурсия, узнали много о городе и местных известных личностяхОтличная интересная экскурсия, узнали много о городе и местных известных личностяхОтличная интересная экскурсия, узнали много о городе и местных известных личностях
  • E
    Evgeniya
    22 октября 2025
    Прага: коротко о главном
    Замечательно!
    С Дариной было интересно,очень познавательно. Чувствовалось с какой нежностью и любовью она относится к истории Праги. И еще, не мало важно, Дарина дала не мало рекомендаций по покупкам и посещении музеев. .
  • А
    Александр
    26 сентября 2025
    Прага: коротко о главном
    Экскурсия с Дариной в Праге стала настоящим украшением нашего путешествия! Она — невероятно энергичный, харизматичный и увлечённый своим делом гид.
    читать дальше

    Время пролетело совершенно незаметно: Дарина мастерски провела нас по самым знаковым местам города, увлекательно рассказала о его богатой истории, традициях и особенностях жизни пражских жителей. Мы узнали множество интересных фактов о культуре и кухне Чехии, а живой темп экскурсии и позитивная атмосфера сделали прогулку по-настоящему незабываемой. Дарина умеет передать любовь к городу так, что хочется возвращаться снова и снова. Огромное спасибо за потрясающий опыт и прекрасные впечатления! Свежо, интересно, ярко и приятно!

  • E
    Evgeny
    24 сентября 2025
    Прага: коротко о главном
    Мы провели незабываемые 2 часа в Праге с нашим гидом, Дариной. Она провела нас по городу, рассказала много интересного, ответила на все вопросы и была очень дружелюбна. Мы остались под большим впечатлением и рекомендуем её всем!
    Мы провели незабываемые 2 часа в Праге с нашим гидом, Дариной. Она провела нас по городу
  • С
    Саша
    7 августа 2025
    Прага: коротко о главном
    Дарина замечательный гид. Прага просто красавица. Очень рекомендуем Дарину, образованная, интересная и очень легкая. Вам понравится!
  • А
    Артём
    2 августа 2025
    Прага: коротко о главном
    Дарина — отличный гид! Хотели быстро узнать о городе Праге и нашли её. Бодро, энергично, структурированно. Очень довольны. Интересный человек. Рекомендую.
  • К
    Катерина
    26 мая 2025
    Прага: коротко о главном
    Дарина - прекрасный рассказчик, не скучно было даже ребенку. Маршрут был построен от отеля, что тоже было удобно. 2 часа прошли быстро и на одном дыхании. Искренне рекомендую!
  • Л
    Лиза
    26 января 2025
    Ар-нуво, или По следам чешского модерна
    Даша! Спасибо!
    Очень интересно и познавательно!
  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Прага: коротко о главном
    Очень понравилось! Приятная девушка, прекрасно владеет материалом. Было очень интересно и не скучно. Очень рекомендуем.
  • М
    Мария
    13 ноября 2021
    Ар-нуво, или По следам чешского модерна
    Очень рекомендую эту экскурсию и гида Дарью. Я уже не в первый раз в Праге, но узнала много нового и
    читать дальше

    открыла для себя очень красивые места. Экскурсия подойдёт всем! Интересуетесь ли вы ар-нуво или просто хотите посмотреть на красивые здания, которых может и не замечали в Праге. Дарья прекрасный рассказчик и очень приятная собеседница. Маршрут просто супер. Экскурсия 5 звёзд!

  • И
    Ирина
    30 декабря 2019
    Прага: коротко о главном
    Нам очень понравилась экскурсия! Дарина подстроила экскурсию под наше местопроживание и встретила нас у отеля, что было очень удобно для
    читать дальше

    нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, при том, что было много полезной и, что важно, структурированной инфомации. Дарина интересно повествует, без лишних подробностей, только самые интересные факты об объекте или истории. Для нас это стало отправной точкой изучения Праги. Искренне рекомендую!

  • С
    Светлана
    27 октября 2019
    Ар-нуво, или По следам чешского модерна
    Интересная экскурсия, вряд ли я сама обратила бы внимание, не говоря уж о том, чтобы поискать информацию об отдельных зданиях,
    читать дальше

    о которых узнала на ней. Дарье можно было задавать вопросы и не касающиеся непосредственно темы экскурсии. Очень понравилась башня из старых книг в библиотеке. Неужели я сама ее обнаружила бы?

  • А
    Андрей
    14 июля 2019
    Ар-нуво, или По следам чешского модерна
    Погода в Праге в этом году очень изменчива: то дождь, то яркое солнце… Дарья любезно передвинула экскурсию, чтобы дождаться окончания
    читать дальше

    дождика. Сама экскурсия позволила по-новому взглянуть на хорошо известные достопримечательности Праги, понять почему они получились именно такими, разглядеть детали. Для себя мы открыли много нового и интересного. Дарья очень увлеченно рассказывает, подробно отвечает на вопросы и просто приятный в общении человек. Экскурсией остались очень довольны.

  • Е
    Екатерина
    7 января 2019
    Ар-нуво, или По следам чешского модерна
    В целом, мы остались довольны! Дарья - молодая энергичная девушка, рассказывает понятно и интересно! Истории из жизни знаменитостей и примеры
    читать дальше

    - помогают лучше запомнить информацию. На дополнительные вопросы отвечала и помогла сориентироваться в городе. Ещё бы добавить особенности Чешской истории и культуры, тогда будет более полная картина. Цена/качество - очень достойно.

  • Х
    Хелена
    9 октября 2018
    Ар-нуво, или По следам чешского модерна
    Даша - очень приятный собеседник. Расскажет не только о модерне, но и обо всем интересном, что встретится по пути. Экскурсия
    читать дальше

    подойдет не специалистам и не занудам: Даша не сыплет именами, цифрами и датами, но по-человечески дает такой объем информации, который реально усвоить. Я прекрасно провела время и очень благодарна Даше. Единственный момент: может, лучше быть немного менее ироничной к чехам - мне их жалко стало. Я не считаю, что и не особо есть чем гордиться, и все люди грешат тем, что считают свою страну родиной слонов, и чехи, как мне кажется, будут тут посдержаннее многих.

  • А
    Алексей
    20 августа 2018
    Ар-нуво, или По следам чешского модерна
    Тема интереснейшая, но упущены некоторые важные нюансы: так, различия между ар-нуво и ар-деко оказались не раскрыты. Пока что заметна некоторая
    читать дальше

    нехватка искусствоведческих знаний. Впрочем, у гида есть все шансы повысить качество экскурсии, для чего стоило бы углубиться в изучение соответствующей литературы.

  • Е
    Екатерина
    24 июня 2018
    Ар-нуво, или По следам чешского модерна
    Прекрасная экскурсия - замечательно составленный маршрут, внимание к деталям, личное и неравнодушное отношение гида к теме. Экскурсия с Дарьей для
    читать дальше

    меня превратилась в прогулку с подругой, с которой можно поделиться своим отношением, не только получить от нее информацию, но и предложить ей обсуждать и сравнивать. Дарья также помогла купить билеты на посещение Общественного дома (что не входило в программу экскурсии, но было в моих планах), дала полезные советы по городу. Пожелание: сделать экскурсию по двум маршрутам - столько "вкусняшек" осталось неохваченным, арт-нуво Праги конечно выходит за пределы этого маршрута. И, конечно, совсем уже нахально пожелание - так хотелось бы на память оставить имена-фамилии-здания, чтобы потом еще почитать, оставить в памяти…

  • М
    Мария
    17 октября 2017
    Ар-нуво, или По следам чешского модерна
    Я бы сказала, что экскурсия немного "сыровата". Тема интересная, хороший маршрут. Даша много знает, но порой информацию приходится вытягивать. Хочется большей живости, интересных подробностей, историй. Ведь чаще всего благодаря им мы запоминаем новую информацию.

Ответы на вопросы от путешественников по Праге в категории «Общественный дом»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Праге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Прага - любовь с первого взгляда
  2. Большое знакомство с Прагой
  3. Четыре города пражских
  4. Ар-нуво, или По следам чешского модерна
  5. Прага: коротко о главном
Какие места ещё посмотреть в Праге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Карлов мост
  2. Самое главное
  3. Пражский Град
  4. Староместская площадь
  5. Пражские куранты
  6. Староместская ратуша
  7. Старый город
  8. Вацлавская площадь
  9. Собор Святого Вита
  10. Еврейский квартал
Сколько стоит экскурсия по Праге в декабре 2025
Сейчас в Праге в категории "Общественный дом" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 120 до 294. Туристы уже оставили гидам 169 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.82 из 5
Экскурсии на русском языке в Праге (Чехия 🇨🇿) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2025 год по теме «Общественный дом», 169 ⭐ отзывов, цены от €120. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Чехии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль