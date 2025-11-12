Индивидуальная
Прага - любовь с первого взгляда: Индивидуальная экскурсия
Откройте для себя магию Праги на индивидуальной экскурсии. Погрузитесь в атмосферу средневекового города и узнайте его тайны
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
€200 за всё до 6 чел.
Большое знакомство с Прагой: от Пражского Града до Старого города
Прогулка по главным достопримечательностям Праги с погружением в её историю. Узнайте о жизни города, его архитектуре и культуре
Начало: ваш отель
11 дек в 09:00
13 дек в 09:00
€254 за всё до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия по четырем городам Праги
Погрузитесь в историю Праги на индивидуальной экскурсии. Узнайте о событиях 1968 года, посетите пражский Орлой и пройдитесь по Карлову мосту
Начало: Рецепция отеля
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€150 за всё до 6 чел.
Ар-нуво, или По следам чешского модерна
Индивидуальная экскурсия по следам чешского модерна в Праге. Откройте для себя архитектуру ар-нуво и её мрачное очарование
Начало: У филармонии Рудольфинум
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€120 за всё до 5 чел.
Прага: коротко о главном - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Праги, исследуя её основные достопримечательности. Узнайте о королях, событиях и традициях Чехии в пешеходной экскурсии по Старому городу
Начало: перед театром Hybernia напротив Пороховой башни
Сегодня в 11:00
11 дек в 09:00
€294 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил12 ноября 2025Отличная интересная экскурсия, узнали много о городе и местных известных личностях
- EEvgeniya22 октября 2025Замечательно!
С Дариной было интересно,очень познавательно. Чувствовалось с какой нежностью и любовью она относится к истории Праги. И еще, не мало важно, Дарина дала не мало рекомендаций по покупкам и посещении музеев. .
- ААлександр26 сентября 2025Экскурсия с Дариной в Праге стала настоящим украшением нашего путешествия! Она — невероятно энергичный, харизматичный и увлечённый своим делом гид.
- EEvgeny24 сентября 2025Мы провели незабываемые 2 часа в Праге с нашим гидом, Дариной. Она провела нас по городу, рассказала много интересного, ответила на все вопросы и была очень дружелюбна. Мы остались под большим впечатлением и рекомендуем её всем!
- ССаша7 августа 2025Дарина замечательный гид. Прага просто красавица. Очень рекомендуем Дарину, образованная, интересная и очень легкая. Вам понравится!
- ААртём2 августа 2025Дарина — отличный гид! Хотели быстро узнать о городе Праге и нашли её. Бодро, энергично, структурированно. Очень довольны. Интересный человек. Рекомендую.
- ККатерина26 мая 2025Дарина - прекрасный рассказчик, не скучно было даже ребенку. Маршрут был построен от отеля, что тоже было удобно. 2 часа прошли быстро и на одном дыхании. Искренне рекомендую!
- ЛЛиза26 января 2025Даша! Спасибо!
Очень интересно и познавательно!
- ТТатьяна29 апреля 2024Очень понравилось! Приятная девушка, прекрасно владеет материалом. Было очень интересно и не скучно. Очень рекомендуем.
- ММария13 ноября 2021Очень рекомендую эту экскурсию и гида Дарью. Я уже не в первый раз в Праге, но узнала много нового и
- ИИрина30 декабря 2019Нам очень понравилась экскурсия! Дарина подстроила экскурсию под наше местопроживание и встретила нас у отеля, что было очень удобно для
- ССветлана27 октября 2019Интересная экскурсия, вряд ли я сама обратила бы внимание, не говоря уж о том, чтобы поискать информацию об отдельных зданиях,
- ААндрей14 июля 2019Погода в Праге в этом году очень изменчива: то дождь, то яркое солнце… Дарья любезно передвинула экскурсию, чтобы дождаться окончания
- ЕЕкатерина7 января 2019В целом, мы остались довольны! Дарья - молодая энергичная девушка, рассказывает понятно и интересно! Истории из жизни знаменитостей и примеры
- ХХелена9 октября 2018Даша - очень приятный собеседник. Расскажет не только о модерне, но и обо всем интересном, что встретится по пути. Экскурсия
- ААлексей20 августа 2018Тема интереснейшая, но упущены некоторые важные нюансы: так, различия между ар-нуво и ар-деко оказались не раскрыты. Пока что заметна некоторая
- ЕЕкатерина24 июня 2018Прекрасная экскурсия - замечательно составленный маршрут, внимание к деталям, личное и неравнодушное отношение гида к теме. Экскурсия с Дарьей для
- ММария17 октября 2017Я бы сказала, что экскурсия немного "сыровата". Тема интересная, хороший маршрут. Даша много знает, но порой информацию приходится вытягивать. Хочется большей живости, интересных подробностей, историй. Ведь чаще всего благодаря им мы запоминаем новую информацию.
