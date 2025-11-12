М Михаил Прага: коротко о главном Отличная интересная экскурсия, узнали много о городе и местных известных личностях

E Evgeniya Прага: коротко о главном Замечательно!

С Дариной было интересно,очень познавательно. Чувствовалось с какой нежностью и любовью она относится к истории Праги. И еще, не мало важно, Дарина дала не мало рекомендаций по покупкам и посещении музеев. .

А Александр Прага: коротко о главном Время пролетело совершенно незаметно: Дарина мастерски провела нас по самым знаковым местам города, увлекательно рассказала о его богатой истории, традициях и особенностях жизни пражских жителей. Мы узнали множество интересных фактов о культуре и кухне Чехии, а живой темп экскурсии и позитивная атмосфера сделали прогулку по-настоящему незабываемой. Дарина умеет передать любовь к городу так, что хочется возвращаться снова и снова. Огромное спасибо за потрясающий опыт и прекрасные впечатления! Свежо, интересно, ярко и приятно! Экскурсия с Дариной в Праге стала настоящим украшением нашего путешествия! Она — невероятно энергичный, харизматичный и увлечённый своим делом гид.

E Evgeny Прага: коротко о главном Мы провели незабываемые 2 часа в Праге с нашим гидом, Дариной. Она провела нас по городу, рассказала много интересного, ответила на все вопросы и была очень дружелюбна. Мы остались под большим впечатлением и рекомендуем её всем!

С Саша Прага: коротко о главном Дарина замечательный гид. Прага просто красавица. Очень рекомендуем Дарину, образованная, интересная и очень легкая. Вам понравится!

А Артём Прага: коротко о главном Дарина — отличный гид! Хотели быстро узнать о городе Праге и нашли её. Бодро, энергично, структурированно. Очень довольны. Интересный человек. Рекомендую.

К Катерина Прага: коротко о главном Дарина - прекрасный рассказчик, не скучно было даже ребенку. Маршрут был построен от отеля, что тоже было удобно. 2 часа прошли быстро и на одном дыхании. Искренне рекомендую!

Л Лиза Ар-нуво, или По следам чешского модерна Даша! Спасибо!

Очень интересно и познавательно!

Т Татьяна Прага: коротко о главном Очень понравилось! Приятная девушка, прекрасно владеет материалом. Было очень интересно и не скучно. Очень рекомендуем.

М Мария Ар-нуво, или По следам чешского модерна открыла для себя очень красивые места. Экскурсия подойдёт всем! Интересуетесь ли вы ар-нуво или просто хотите посмотреть на красивые здания, которых может и не замечали в Праге. Дарья прекрасный рассказчик и очень приятная собеседница. Маршрут просто супер. Экскурсия 5 звёзд! Очень рекомендую эту экскурсию и гида Дарью. Я уже не в первый раз в Праге, но узнала много нового и

И Ирина Прага: коротко о главном нас. Экскурсия прошла на одном дыхании, при том, что было много полезной и, что важно, структурированной инфомации. Дарина интересно повествует, без лишних подробностей, только самые интересные факты об объекте или истории. Для нас это стало отправной точкой изучения Праги. Искренне рекомендую! Нам очень понравилась экскурсия! Дарина подстроила экскурсию под наше местопроживание и встретила нас у отеля, что было очень удобно для

С Светлана Ар-нуво, или По следам чешского модерна о которых узнала на ней. Дарье можно было задавать вопросы и не касающиеся непосредственно темы экскурсии. Очень понравилась башня из старых книг в библиотеке. Неужели я сама ее обнаружила бы? Интересная экскурсия, вряд ли я сама обратила бы внимание, не говоря уж о том, чтобы поискать информацию об отдельных зданиях,

А Андрей Ар-нуво, или По следам чешского модерна дождика. Сама экскурсия позволила по-новому взглянуть на хорошо известные достопримечательности Праги, понять почему они получились именно такими, разглядеть детали. Для себя мы открыли много нового и интересного. Дарья очень увлеченно рассказывает, подробно отвечает на вопросы и просто приятный в общении человек. Экскурсией остались очень довольны. Погода в Праге в этом году очень изменчива: то дождь, то яркое солнце… Дарья любезно передвинула экскурсию, чтобы дождаться окончания

Е Екатерина Ар-нуво, или По следам чешского модерна - помогают лучше запомнить информацию. На дополнительные вопросы отвечала и помогла сориентироваться в городе. Ещё бы добавить особенности Чешской истории и культуры, тогда будет более полная картина. Цена/качество - очень достойно. В целом, мы остались довольны! Дарья - молодая энергичная девушка, рассказывает понятно и интересно! Истории из жизни знаменитостей и примеры

Х Хелена Ар-нуво, или По следам чешского модерна подойдет не специалистам и не занудам: Даша не сыплет именами, цифрами и датами, но по-человечески дает такой объем информации, который реально усвоить. Я прекрасно провела время и очень благодарна Даше. Единственный момент: может, лучше быть немного менее ироничной к чехам - мне их жалко стало. Я не считаю, что и не особо есть чем гордиться, и все люди грешат тем, что считают свою страну родиной слонов, и чехи, как мне кажется, будут тут посдержаннее многих. Даша - очень приятный собеседник. Расскажет не только о модерне, но и обо всем интересном, что встретится по пути. Экскурсия

А Алексей Ар-нуво, или По следам чешского модерна нехватка искусствоведческих знаний. Впрочем, у гида есть все шансы повысить качество экскурсии, для чего стоило бы углубиться в изучение соответствующей литературы. Тема интереснейшая, но упущены некоторые важные нюансы: так, различия между ар-нуво и ар-деко оказались не раскрыты. Пока что заметна некоторая

Е Екатерина Ар-нуво, или По следам чешского модерна меня превратилась в прогулку с подругой, с которой можно поделиться своим отношением, не только получить от нее информацию, но и предложить ей обсуждать и сравнивать. Дарья также помогла купить билеты на посещение Общественного дома (что не входило в программу экскурсии, но было в моих планах), дала полезные советы по городу. Пожелание: сделать экскурсию по двум маршрутам - столько "вкусняшек" осталось неохваченным, арт-нуво Праги конечно выходит за пределы этого маршрута. И, конечно, совсем уже нахально пожелание - так хотелось бы на память оставить имена-фамилии-здания, чтобы потом еще почитать, оставить в памяти… Прекрасная экскурсия - замечательно составленный маршрут, внимание к деталям, личное и неравнодушное отношение гида к теме. Экскурсия с Дарьей для