Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия отлично подойдет тем, кто впервые в Праге и хочет увидеть как можно больше за минимальное время.



Вас ждет насыщенная обзорная программа с посещением всех ключевых достопримечательностей, расположенных в исторических районах Градчаны, Мала Страна, Старе Мнесто и Йозефов с подробным рассказом об их истории и истории Праги в целом. 5 24 отзыва

Олег Ваш гид в Праге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия -10% €200 выгода €20 €180 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 24 отзыва 🇷🇺 русский 4 часа 1-4 человека На автомобиле Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Все самое интересное, что есть в Праге, в формате одной экскурсии - без необходимости заказывать что-то еще. За четыре часа мы с вами объедем весь исторический центр, состоящий из четырех когда-то автономных поселений (Старый и Новый город, Градчаны, Мала Страна), посетив, в том числе, отдаленные его объекты, куда "ленивые" туристы не часто выбираются сами: Страговский монастырь, Вышеград, Карлову площадь, набережные Влтавы. Мы будем не просто кататься, но и делать остановки у каждого из заявленных объектов, осматривая его в деталях, делая фото и погружаясь в историю. Нашей задачей будет сложить оригинальный пражский пазл, состоящий из уникальных архитектурных шедевров эпохи средневековья (таких как Пражский Град, Карлов мост, Староместская площадь, объекты Еврейского квартала), ярких и стильных объектов эпохи барокко (левобережные дворцы и храмы), а также броских и вычурных построек нашего времени (Танцующий дом и скульптуры Давида Черны). Кому будет интересна эта экскурсия: Неспешным и обстоятельным прогулкам вы предпочитаете динамику и комфорт автомобильных экскурсий? Тогда вам точно подойдет эта программа, рассчитанная на тех, кто в Праге впервые!

Экскурсию можно заказать в любой день недели в промежутке с 10.00 до 14.00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Пражский град: Новый королевский дворец (резиденция Президента Чехии), Собор св. Вита, Южные сады (без осмотра интерьеров)

Карлов мост и канал Чертовка

Староместская площадь: костел св. Николая, Тынский храм, Староместская ратуша, Астрономические часы (Орлой)

Страговский монастырь

Чернинский дворец, Капуцинский монастырь и Пражская Лорета

Малостранская площадь и костел Св. Микулаша

Еврейский квартал: Староновая синагога, Старое еврейское кладбище, улица Парижская

Вышеград

Карлова площадь

Набережные Влтавы и Танцующий дом Что включено Услуги гида-водителя

Транспорт Что не входит в цену Входные билеты в объекты с платным входом оплачиваются вами самостоятельно (при наличии желания их посетить) Где начинаем и завершаем? Начало: Ваш отель Завершение: По договоренности Когда и сколько длится? Когда: Экскурсию можно заказать в любой день недели в промежутке с 10.00 до 14.00 Экскурсия длится около 4 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.