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Прага на авто. 10 самых интересных мест.

5
11 отзывов
Олег В.
Олег В. – Гид из Праги
Экскурсия ⛳ отлично подойдет тем, кто впервые в Праге и хочет увидеть как можно за минимальное время: Вас ждет насыщенная обзорная экскурсия по ключевым достопримечательностям.

Мы объедем весь исторический центр, увидим все основные достопримечательности 🏛️, обсудим историю 📖 Праги и, конечно, пофотографируемся.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €150 за экскурсию

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Прага на авто. 10 самых интересных мест.
Прага на авто. 10 самых интересных мест.

Что вы увидите

  • Пражский град и Собор Св. Вита
  • Карлов мост и место смерти Св. Яна Непомуцкого (место исполнения желаний)
  • Староместская площадь и Астрономические часы “Орлой”
  • Вацлавская площадь и Национальный музей
  • Набережная Влтавы и Танцующий дом
  • “Самая узкая улочка Праги” и канал Чертовка
  • Холм Петршин и пражская “Эйфелева башня”
  • район Винограды и Жижковская телебашня
  • Еврейский квартал и Староновая синагога (старейшая синагога Европы)
  • Вращающаяся “Голова Франца Кафки” скульптора Давида Черны

Что вас ожидает:

    Все самое интересное за минимальное время
    За три часа мы с вами объедем весь исторический центр, попутно захватив прилегающие районы. Мы будем не просто кататься, но и делать остановки у каждого из заявленных объектов.
    Нашей задачей будет увидеть, понять смысл и сфотографировать десять самых колоритных достопримечательностей 🏛️ Праги и одну "скрытую", о которой вы узнаете при встрече.

    Кому будет интересна эта экскурсия:

      Неспешным прогулкам вы предпочитаете динамику автомобильных экскурсий? Вам точно подойдет эта программа, рассчитанная на тех, кто в Праге впервые!
      Что входит
      • Услуги гида-водителя
      Что не входит
      • Входные билеты (при желании попасть внутрь платных объектов)
      Начало
      🚩 Ваш отель
      Место завершения
      🏁 По желанию (в пределах исторического центра Праги)
      Прага на авто. 10 самых интересных мест.
      Прага на авто. 10 самых интересных мест.
      Прага на авто. 10 самых интересных мест.
      Прага на авто. 10 самых интересных мест.
      Прага на авто. 10 самых интересных мест.
      Прага на авто. 10 самых интересных мест.
      Прага на авто. 10 самых интересных мест.

      Выберите дату для вашей экскурсии

      • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
      • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
      • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
      • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
      🕐 Показать доступные даты
      Олег В.
      Олег В.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
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      11 отзывов оставили туристы

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