Что вы увидите
- Пражский град и Собор Св. Вита
- Карлов мост и место смерти Св. Яна Непомуцкого (место исполнения желаний)
- Староместская площадь и Астрономические часы “Орлой”
- Вацлавская площадь и Национальный музей
- Набережная Влтавы и Танцующий дом
- “Самая узкая улочка Праги” и канал Чертовка
- Холм Петршин и пражская “Эйфелева башня”
- район Винограды и Жижковская телебашня
- Еврейский квартал и Староновая синагога (старейшая синагога Европы)
- Вращающаяся “Голова Франца Кафки” скульптора Давида Черны
Что вас ожидает:
Все самое интересное за минимальное время
За три часа мы с вами объедем весь исторический центр, попутно захватив прилегающие районы. Мы будем не просто кататься, но и делать остановки у каждого из заявленных объектов.
Нашей задачей будет увидеть, понять смысл и сфотографировать десять самых колоритных достопримечательностей 🏛️ Праги и одну "скрытую", о которой вы узнаете при встрече.
Кому будет интересна эта экскурсия:
Неспешным прогулкам вы предпочитаете динамику автомобильных экскурсий? Вам точно подойдет эта программа, рассчитанная на тех, кто в Праге впервые!
Что не входит
- Входные билеты (при желании попасть внутрь платных объектов)
Место завершения
🏁 По желанию (в пределах исторического центра Праги)
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Олег В.
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Олег В. проводит ещё 3 экскурсии
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