Что вас ожидает:

Все самое интересное за минимальное время

За три часа мы с вами объедем весь исторический центр, попутно захватив прилегающие районы. Мы будем не просто кататься, но и делать остановки у каждого из заявленных объектов.

Нашей задачей будет увидеть, понять смысл и сфотографировать десять самых колоритных достопримечательностей 🏛️ Праги и одну "скрытую", о которой вы узнаете при встрече.

Кому будет интересна эта экскурсия:

Неспешным прогулкам вы предпочитаете динамику автомобильных экскурсий? Вам точно подойдет эта программа, рассчитанная на тех, кто в Праге впервые!