Экскурсия отлично подойдет тем, кто впервые в Праге и хочет увидеть как можно больше за минимальное время.
Вас ждет насыщенная обзорная программа с посещением всех ключевых достопримечательностей, расположенных в исторических районах Градчаны, Мала Страна, Старе Мнесто и Йозефов с подробным рассказом об их истории и истории Праги в целом.
Вас ждет насыщенная обзорная программа с посещением всех ключевых достопримечательностей, расположенных в исторических районах Градчаны, Мала Страна, Старе Мнесто и Йозефов с подробным рассказом об их истории и истории Праги в целом.
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Все самое интересное, что есть в Праге, в формате одной экскурсии - без необходимости заказывать что-то еще. За четыре часа мы с вами объедем весь исторический центр, состоящий из четырех когда-то автономных поселений (Старый и Новый город, Градчаны, Мала Страна), посетив, в том числе, отдаленные его объекты, куда "ленивые" туристы не часто выбираются сами: Страговский монастырь, Вышеград, Карлову площадь, набережные Влтавы. Мы будем не просто кататься, но и делать остановки у каждого из заявленных объектов, осматривая его в деталях, делая фото и погружаясь в историю. Нашей задачей будет сложить оригинальный пражский пазл, состоящий из уникальных архитектурных шедевров эпохи средневековья (таких как Пражский Град, Карлов мост, Староместская площадь, объекты Еврейского квартала), ярких и стильных объектов эпохи барокко (левобережные дворцы и храмы), а также броских и вычурных построек нашего времени (Танцующий дом и скульптуры Давида Черны). Кому будет интересна эта экскурсия: Неспешным и обстоятельным прогулкам вы предпочитаете динамику и комфорт автомобильных экскурсий? Тогда вам точно подойдет эта программа, рассчитанная на тех, кто в Праге впервые!
Экскурсию можно заказать в любой день недели в промежутке с 10.00 до 14.00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пражский град: Новый королевский дворец (резиденция Президента Чехии), Собор св. Вита, Южные сады (без осмотра интерьеров)
- Карлов мост и канал Чертовка
- Староместская площадь: костел св. Николая, Тынский храм, Староместская ратуша, Астрономические часы (Орлой)
- Страговский монастырь
- Чернинский дворец, Капуцинский монастырь и Пражская Лорета
- Малостранская площадь и костел Св. Микулаша
- Еврейский квартал: Староновая синагога, Старое еврейское кладбище, улица Парижская
- Вышеград
- Карлова площадь
- Набережные Влтавы и Танцующий дом
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
Что не входит в цену
- Входные билеты в объекты с платным входом оплачиваются вами самостоятельно (при наличии желания их посетить)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Экскурсию можно заказать в любой день недели в промежутке с 10.00 до 14.00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Отличная,познавательная экскурсия с Олегом!! Очень рекомендуем
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А
Была прекрасная экскурсия, очень интересная, познавательная и с юмором! Увидели главные достопримечательности Праги. Маршрут был очень хорошо продуман гидом Олегом. Наша группа осталась очень довольна!
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Н
При согласовании деталей по экскурсии, мы немного изменили план и провели пешую экскурсию, большую обзорную на весь день. Нам всё понравилось, Олег рассказал много интересного как об истории средневековой Праги, так и о 19-20 веках и затронули даже современную историю немного. Пометили себе несколько пунктов на следующие визиты:)
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Ю
Олег, как экскурсовод нам очень понравился. Очень спокойный, доходчиво рассказывал, в процессе экскурсии делал хорошие фотографии для нас.
Для нас, как новичков это был самый подходящий тур, но 3 часа было маловато для заявленных 10 объектов. Олег не спешил и готов был уделить больше времени, но по нашим личным обстоятельствам времени не было у нас.
Для нас, как новичков это был самый подходящий тур, но 3 часа было маловато для заявленных 10 объектов. Олег не спешил и готов был уделить больше времени, но по нашим личным обстоятельствам времени не было у нас.
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Ю
Олег, как экскурсовод нам очень понравился. Очень спокойный, доходчиво рассказывал, в процессе экскурсии делал хорошие фотографии для нас.
Для нас, как новичков это был самый подходящий тур, но 3 часа было маловато для заявленных 10 объектов. Олег не спешил и готов был уделить больше времени, но по нашим личным обстоятельствам времени не было у нас.
Для нас, как новичков это был самый подходящий тур, но 3 часа было маловато для заявленных 10 объектов. Олег не спешил и готов был уделить больше времени, но по нашим личным обстоятельствам времени не было у нас.
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A
Мы увидели много красивейших и интересных с точки зрения исторической ценности. мест, зданий. Успели посмотреть различные районы Праги. Если бы не на автомобиле, увидела бы только незначительную часть. Маршрут и стиль ведения экскурсии продуман и выдержан. Мне понравилось все
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