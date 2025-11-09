Приглашаем насладиться сказочной зимней Прагой! Вы полюбуетесь главными достопримечательностями, залитыми светом гирлянд. Раскроете, как чехи отмечают Рождество и как праздничные традиции менялись со временем. Узнаете о значении рождественской ёлки, типичных блюдах на столе и ритуалах, которые остаются неизменными на протяжении веков.

Описание экскурсии

Староместская площадь. Зимой здесь слышны звуки рождественских колядок и витает аромат жареных каштанов. Вы узнаете, как ёлка и ярмарки стали неотъемлемой частью чешского праздничного сезона.

Вацлавская площадь. По желанию вы попробуете местные рождественские деликатесы: пряный трдельник и горячий глинтвейн. Я расскажу, как Рождество связано с историей площади и почему здесь его отмечают особенно торжественно.

Карлов мост. Только представьте: под ногами скрипит снег, а вокруг — зимняя красота пражских шпилей. Мы поговорим о легендах и символах, связанных с мостом, и о его значении в истории города.

Пражский Град. Пройдя через его величественные ворота, вы увидите яркие украшения и сияющие огни. Я расскажу о королевских рождественских традициях, дошедших до наших дней.

Собор Святого Вита. Вы услышите о таинственных обрядах, которые проходят здесь в рождественский период. А также полюбуетесь величественной готической архитектурой, украшенной к празднику.

Организационные детали