Рождественская Прага - сказка для детей и взрослых
Погулять по нарядному центру города и узнать о чешских праздничных традициях
Приглашаем насладиться сказочной зимней Прагой! Вы полюбуетесь главными достопримечательностями, залитыми светом гирлянд. Раскроете, как чехи отмечают Рождество и как праздничные традиции менялись со временем.
Узнаете о значении рождественской ёлки, типичных блюдах на столе и ритуалах, которые остаются неизменными на протяжении веков.
Староместская площадь. Зимой здесь слышны звуки рождественских колядок и витает аромат жареных каштанов. Вы узнаете, как ёлка и ярмарки стали неотъемлемой частью чешского праздничного сезона.
Вацлавская площадь. По желанию вы попробуете местные рождественские деликатесы: пряный трдельник и горячий глинтвейн. Я расскажу, как Рождество связано с историей площади и почему здесь его отмечают особенно торжественно.
Карлов мост. Только представьте: под ногами скрипит снег, а вокруг — зимняя красота пражских шпилей. Мы поговорим о легендах и символах, связанных с мостом, и о его значении в истории города.
Пражский Град. Пройдя через его величественные ворота, вы увидите яркие украшения и сияющие огни. Я расскажу о королевских рождественских традициях, дошедших до наших дней.
Собор Святого Вита. Вы услышите о таинственных обрядах, которые проходят здесь в рождественский период. А также полюбуетесь величественной готической архитектурой, украшенной к празднику.
Организационные детали
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам.
профессионалов мы создаём уникальные путешествия, которые запомнятся вам надолго. Каждая экскурсия с нами — это больше чем просто тур. Это яркие эмоции, уникальные маршруты и внимание к вашим желаниям. Мы гарантируем первоклассный сервис, профессионализм и впечатления, которые останутся в вашем сердце навсегда! Путешествуйте, наслаждайтесь живописными видами, дегустируйте вкуснейшее пиво и национальную чешскую кухню!