Мои заказы

Рождественская Прага - сказка для детей и взрослых

Погулять по нарядному центру города и узнать о чешских праздничных традициях
Приглашаем насладиться сказочной зимней Прагой! Вы полюбуетесь главными достопримечательностями, залитыми светом гирлянд. Раскроете, как чехи отмечают Рождество и как праздничные традиции менялись со временем.

Узнаете о значении рождественской ёлки, типичных блюдах на столе и ритуалах, которые остаются неизменными на протяжении веков.
Рождественская Прага - сказка для детей и взрослых© Ульяна
Рождественская Прага - сказка для детей и взрослых© Ульяна
Рождественская Прага - сказка для детей и взрослых© Ульяна
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Староместская площадь. Зимой здесь слышны звуки рождественских колядок и витает аромат жареных каштанов. Вы узнаете, как ёлка и ярмарки стали неотъемлемой частью чешского праздничного сезона.

Вацлавская площадь. По желанию вы попробуете местные рождественские деликатесы: пряный трдельник и горячий глинтвейн. Я расскажу, как Рождество связано с историей площади и почему здесь его отмечают особенно торжественно.

Карлов мост. Только представьте: под ногами скрипит снег, а вокруг — зимняя красота пражских шпилей. Мы поговорим о легендах и символах, связанных с мостом, и о его значении в истории города.

Пражский Град. Пройдя через его величественные ворота, вы увидите яркие украшения и сияющие огни. Я расскажу о королевских рождественских традициях, дошедших до наших дней.

Собор Святого Вита. Вы услышите о таинственных обрядах, которые проходят здесь в рождественский период. А также полюбуетесь величественной готической архитектурой, украшенной к празднику.

Организационные детали

  • Экскурсию можно организовать для большего количества человек. Подробности уточняйте в переписке с гидом
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 8-15 чел€50
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 5-7 чел€55
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 3-4 чел€65
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 2 чел€75
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ экскурсия для 1 чел€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ульяна
Ульяна — ваша команда гидов в Праге
Провели экскурсии для 162 туристов
Дорогие путешественники! Меня зовут Ульяна, я лицензированный гид высшей категории с огромным опытом, член Ассоциации гидов в Праге и организатор индивидуальных экскурсий по Чехии и соседним странам. Вместе с командой
читать дальше

профессионалов мы создаём уникальные путешествия, которые запомнятся вам надолго. Каждая экскурсия с нами — это больше чем просто тур. Это яркие эмоции, уникальные маршруты и внимание к вашим желаниям. Мы гарантируем первоклассный сервис, профессионализм и впечатления, которые останутся в вашем сердце навсегда! Путешествуйте, наслаждайтесь живописными видами, дегустируйте вкуснейшее пиво и национальную чешскую кухню!

Задать вопрос

Входит в следующие категории Праги

Похожие экскурсии из Праги

Сказка пражского Рождества
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Сказка пражского Рождества: погружение в волшебство зимней Праги
Почувствуйте всю магию Рождества в Праге: украшенные улицы, ароматы трдельников и глинтвейна, знакомство с традициями
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
€130 за всё до 10 чел.
К Мельнику из Праги
На машине
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Мельник из Праги: замок, вино и костница
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Праги в Мельник, где вы окунетесь в мир истории, виноделия и средневековых традиций
Начало: В холле вашего отеля
14 ноя в 09:00
22 ноя в 09:00
€190 за всё до 4 чел.
Огни рождественской Праги
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Огни рождественской Праги: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в волшебную атмосферу рождественской Праги. Вас ждут ярмарки, концерты, вкуснейшие блюда и напитки, а также уникальные традиции и обычаи
13 ноя в 10:00
14 ноя в 10:00
€195 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Праге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Праге