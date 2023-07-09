1 чел.
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Индивидуальная
12 часов
Красоты северной Черногории: индивидуальная экскурсия
Путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Черногорию: горные пейзажи, озера, монастыри и деревушки. Впечатляющие виды и уникальные места ждут вас
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от €580 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от €420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
€390 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮрий9 июля 2023Были на экскурсии с 9-летним сыном, все прошло замечательно! и как приятный бонус-вкуснейший пикник с костром прямо в национальном парке. Сын был
- ДДмитрий1 августа 2019Прекрасный гид, в меру говорливый, интересный рассказчик. Не пожалеете, если поедете с ним.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Парк «Биоградская гора»»
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