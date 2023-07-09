Экскурсии в парк «Биоградская гора» из Будвы

Найдено 3 экскурсии в категории «Парк «Биоградская гора»» в Будве на русском языке, цены от €390. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Красоты северной Черногории
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
27 отзывов
Красоты северной Черногории: индивидуальная экскурсия
Путешествие для тех, кто хочет увидеть настоящую Черногорию: горные пейзажи, озера, монастыри и деревушки. Впечатляющие виды и уникальные места ждут вас
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 580 за всё до 6 чел.
Национальный парк «Биоградская гора»
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Экскурсия в Национальный парк «Биоградская гора»
Погрузитесь в атмосферу одного из последних нетронутых лесопарков Европы. Увидите озеро, горы и древний лес, покатаетесь на лодке и насладитесь пикником
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
от 420 за всё до 6 чел.
Север Черногории в деталях
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Север Черногории в деталях
Национальные парки, горы, озера, реки и каньоны на насыщенной авто-пешеходной экскурсии
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
390 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    9 июля 2023
    Национальный парк «Биоградская гора»
    Были на экскурсии с 9-летним сыном, все прошло замечательно! и как приятный бонус-вкуснейший пикник с костром прямо в национальном парке. Сын был
    читать дальше

    просто счастлив-плавали на лодке по озеру и купались, а еще по дороге преодолели себя и прошлись по качающемуся подвесному мосту на высоте 30 метров над горной речкой. СПС!

  • Д
    Дмитрий
    1 августа 2019
    Национальный парк «Биоградская гора»
    Прекрасный гид, в меру говорливый, интересный рассказчик. Не пожалеете, если поедете с ним.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Парк «Биоградская гора»»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Будве
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Красоты северной Черногории
  2. Национальный парк «Биоградская гора»
  3. Север Черногории в деталях
Какие места ещё посмотреть в Будве
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Ловчен
  4. Старый город
  5. Црноевича
  6. Негуши
  7. Каньон реки Тара
  8. Пивское озеро
  9. Дурмитор
  10. Которская бухта
Сколько стоит экскурсия по Будве в июне 2024
Сейчас в Будве в категории "Парк «Биоградская гора»" можно забронировать 3 экскурсии от 390 до 580. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке в Будве (Черногория 🇲🇪) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2024 год по теме «Парк «Биоградская гора»», 29 ⭐ отзывов, цены от €390. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Черногории. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам