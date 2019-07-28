Каньоны Черногории – экскурсии в Будве

Найдено 3 экскурсии в категории «Каньоны Черногории» в Будве на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Каньоны, мост Джурджевича и Черное озеро
10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны, мост Джурджевича и Черное озеро
Начало: По согласованию
Расписание: Пишите заранее о свободных датах. Особенно в сезон.
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
300 за всё до 4 чел.
По местам исторической Черногории
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По местам исторической Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Север Черногории и его потайные места
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Север Черногории и его потайные места
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 06:00 (можно по договоренности)
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • l
    lesyon-o
    28 июля 2019
    Пять Каньонов и Ледниковые озера Черногории
    Экскурсия понравилась. Машина была удобная,гид хороший,был внимателен к нам и нашим детям. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Каньоны Черногории»

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  1. Каньоны, мост Джурджевича и Черное озеро
  2. По местам исторической Черногории
  3. Север Черногории и его потайные места
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Скадарское озеро
  2. Цетинье
  3. Црноевича
  4. Дурмитор
  5. Старый город
  6. Негуши
  7. Ловчен
  8. Каньон реки Тара
  9. Самое главное
  10. Пивское озеро
Сколько стоит экскурсия по Будве в июле 2024
Сейчас в Будве в категории "Каньоны Черногории" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 350.
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