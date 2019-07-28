Найдено 3 экскурсии в категории « Каньоны Черногории » в Будве на русском языке, цены от €200. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 10 часов Индивидуальная до 4 чел. Каньоны, мост Джурджевича и Черное озеро Начало: По согласованию Расписание: Пишите заранее о свободных датах. Особенно в сезон. € 300 за всё до 4 чел. 8 часов Индивидуальная до 4 чел. По местам исторической Черногории Начало: Город Будва или другой город Черногории Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности) € 200 за всё до 4 чел. 12 часов Индивидуальная до 4 чел. Север Черногории и его потайные места Начало: Город Будва или другой город Черногории Расписание: Ежедневно с 06:00 (можно по договоренности) € 350 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Будвы Последние отзывы на экскурсии l lesyon-o Пять Каньонов и Ледниковые озера Черногории Экскурсия понравилась. Машина была удобная,гид хороший,был внимателен к нам и нашим детям. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Каньоны Черногории»

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