10 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньоны, мост Джурджевича и Черное озеро
Начало: По согласованию
Расписание: Пишите заранее о свободных датах. Особенно в сезон.
Завтра в 09:00
31 июл в 09:00
€300 за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
По местам исторической Черногории
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 08:00 (можно по договоренности)
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€200 за всё до 4 чел.
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Север Черногории и его потайные места
Начало: Город Будва или другой город Черногории
Расписание: Ежедневно с 06:00 (можно по договоренности)
10 авг в 09:00
11 авг в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- llesyon-o28 июля 2019Пять Каньонов и Ледниковые озера ЧерногорииЭкскурсия понравилась. Машина была удобная,гид хороший,был внимателен к нам и нашим детям. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Каньоны Черногории»
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