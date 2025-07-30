Индивидуальная
до 4 чел.
Север Черногории и его потайные места
Откройте для себя север Черногории: горы, озёра и древние монастыри ждут вас на этой уникальной экскурсии
Начало: Город Будва или другой город Черногории по договор...
Расписание: Ежедневно с 06:00 (можно по договоренности)
30 июл в 06:30
1 авг в 06:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Север Черногории. Экскурсия в каньоны
Погрузитесь в удивительное путешествие по Черногории! Увидите мост Джурджевича, Черное озеро и насладитесь местной кухней, открывая культуру страны
Начало: Будва
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
18 июл в 09:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каньон Грло Соколове
Начало: Будва, по договоренности
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
18 июл в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Будве в категории «Национальный парк Дурмитор»
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Сейчас в Будве в категории "Национальный парк Дурмитор" можно забронировать 3 экскурсии от 350 до 380. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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