Что вас ожидает:Статус национального заповедника позволил сохранить нетронутым богатство экосистемы. Оценить это вы сможете, совершив прогулку 👣 по тихой водной глади на небольшой рыбацкой лодке ⚓ озеро называют птичьим раем, а его символом является величавая и очень редкая в природе птица — курчавый пеликан. У вас будет возможность искупаться и позагорать. Вернувшись на берег, на уютной террасе рыбацкого домика вы отведаете обед, главным блюдом которого станет свежая рыба 🐟, приготовленная по старинному национальному рецепту.
Что входит
Катание по озеру на катере
Знакомство с флорой и фауной озера
Купание с корабля
Обед.
Что не входит
Личные расходы
Начало и место завершения
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Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.