Что вас ожидает:Статус национального заповедника позволил сохранить нетронутым богатство экосистемы. Оценить это вы сможете, совершив прогулку 👣 по тихой водной глади на небольшой рыбацкой лодке ⚓ озеро называют птичьим раем, а его символом является величавая и очень редкая в природе птица — курчавый пеликан. У вас будет возможность искупаться и позагорать. Вернувшись на берег, на уютной террасе рыбацкого домика вы отведаете обед, главным блюдом которого станет свежая рыба 🐟, приготовленная по старинному национальному рецепту.