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Прогулка по Скадарскому озеру

Олег Б.
Олег Б. – Гид из Будвы
Если горы ⛰️ считаются символом маленькой страны, то Скадарское озеро можно смело назвать сердцем Черногории.

Именно земли у Скадарского озера более тысячи лет назад выбрали для поселений славяне, предки современных черногорцев.

Культурное наследие славянского государста Зета свято почитается черногорским народом.

Свидетельствуя о богатом прошлом, вдоль побережья Скадарского озера и на его скалистых островах расположились многочисленные православные монастыри и церкви.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €220 за экскурсию

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Прогулка по Скадарскому озеру
Прогулка по Скадарскому озеру

Что вы увидите

  • Скадарское озеро
Что вас ожидает:Статус национального заповедника позволил сохранить нетронутым богатство экосистемы. Оценить это вы сможете, совершив прогулку 👣 по тихой водной глади на небольшой рыбацкой лодке ⚓ озеро называют птичьим раем, а его символом является величавая и очень редкая в природе птица — курчавый пеликан. У вас будет возможность искупаться и позагорать. Вернувшись на берег, на уютной террасе рыбацкого домика вы отведаете обед, главным блюдом которого станет свежая рыба 🐟, приготовленная по старинному национальному рецепту.
Что входит
  • Катание по озеру на катере
  • Знакомство с флорой и фауной озера
  • Купание с корабля
  • Обед.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Прогулка по Скадарскому озеру
Прогулка по Скадарскому озеру
Прогулка по Скадарскому озеру
Прогулка по Скадарскому озеру

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Олег Б.
Олег Б.
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