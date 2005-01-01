7 отзывов оставили туристы

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Батискаф из Хургады

5
7 отзывов
Diaa M.
Diaa M. – Гид из Хургады
Подводное царство Красного моря 🌊, экзотические рыбы, мурены, скаты и другие обитатели коралловых рифов — всё это становится доступным вашему взору благодаря уникальной конструкции лодки Батискаф.

Волшебная лодка Батискаф погружается на глубину около 5 м и даёт возможность насладиться великолепным зрелищем подводного мира самого красивого моря 🌊 планеты.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 20 человек

  • $15 за человека

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Батискаф из Хургады
Батискаф из Хургады
Богатство подводного мира
Утром в день экскурсии 🧭 наш автобус приедет за вами и заберёт вас прямо из отеля и доставит на пристань, где вас ждёт комфортабельная лодка с кондиционером, созданная специально для туристов, желающих познакомиться с многообразием рыб и коралловых рифов Красного моря 🌊. Батискаф имеет 40 панорамных окон, через которые, вы сможете увидеть всю подводную красоту с близкого расстояния.
Лодка отправляется в открытое море 🌊 и приблизительно за 15 минут доставит вас до самых красивых 🤩 рифов Хургады. Сквозь иллюминаторы Батискафа, которые расположены по обеим сторонам лодки, вы увидите знаменитые коралловые рифы, а также морских обитателей.
Батискаф оборудован креслами, которые вращаются, для лучшего обзора. На верхней палубе располагается сидения, где можно отдохнуть и позагорать. На обратном пути вы сможете поплавать с масками и ластами.
Важная информация
  • Возьмите с собой: головной убор, деньги, средства личной гигиены, питьевую воду и удобную обувь;
  • Есть доплата за трансфер из отелей Макади, Сахль-Хашиш и Эль-Гуна (зависит от количества человек).
Что входит
  • Трансфер из / до отеля
  • Входной билет на Батискаф
  • Экскурсия на Батискафе
  • Все платы и налоги.
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы
  • Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 Место проживания клиента в Хургаде
Батискаф из Хургады
Батискаф из Хургады
Батискаф из Хургады
Батискаф из Хургады

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 20 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Diaa M.
Diaa M.
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7 отзывов оставили туристы

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