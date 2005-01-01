7 отзывов оставили туристы

Богатство подводного мира

Утром в день экскурсии 🧭 наш автобус приедет за вами и заберёт вас прямо из отеля и доставит на пристань, где вас ждёт комфортабельная лодка с кондиционером, созданная специально для туристов, желающих познакомиться с многообразием рыб и коралловых рифов Красного моря 🌊. Батискаф имеет 40 панорамных окон, через которые, вы сможете увидеть всю подводную красоту с близкого расстояния.

Лодка отправляется в открытое море 🌊 и приблизительно за 15 минут доставит вас до самых красивых 🤩 рифов Хургады. Сквозь иллюминаторы Батискафа, которые расположены по обеим сторонам лодки, вы увидите знаменитые коралловые рифы, а также морских обитателей.

Батискаф оборудован креслами, которые вращаются, для лучшего обзора. На верхней палубе располагается сидения, где можно отдохнуть и позагорать. На обратном пути вы сможете поплавать с масками и ластами.

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