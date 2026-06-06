Приглашаем вас отправиться в открытое море, чтобы исследовать подводный мир. Вместе с инструктором вы поныряете с аквалангом и полюбуетесь коралловыми рифами и рыбками. А затем поплаваете с маской и трубкой. Опыт дайвинга и снорклинга не понадобится — вас всему научат. В стоимость включён обед на борту.
Описание экскурсии
- Вы пройдёте инструктаж, получите снаряжение и на катере выйдете в море.
- Вместе с инструктором дважды погрузитесь в подводные глубины в разных местах.
- Полюбуетесь коралловыми рифами и стайками разноцветных рыб, а если повезёт, даже встретите дельфинов.
- Займётесь снорклингом, а потом пообедаете.
Организационные детали
- Включено в стоимость: трансфер из отеля и обратно, снаряжение для дайвинга и снорклинга, обучение дайвингу, обед (шведский стол), вода и безалкогольные напитки.
- Оплачивается дополнительно: билет в нацпарк ($5), трансфер из отелей и обратно в городах Макади, Сахль-Хашиш, Сафага, Эль-Гуна, Сома-Бей (€10).
- Перед посадкой, дайвингом и снорклингом вы пройдёте инструктаж по безопасности. На борту есть спасжилеты.
- С вами будут гид и инструктор из нашей команды.
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Пенсионеры
|$30
|Дети до 7 лет
|$20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Хургаде
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мохаммед — Организатор в Хургаде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Наша компания работает в туристической сфере больше 15 лет — это путешественников из России, Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Армении, Азербайджана и Грузии. Мы организуем туры и экскурсии в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде и Марса-Аламе. Знаем лучшие места для снорклинга, дайвинга, сафари и знакомства с историей. Нам нравится показывать гостям красоту Египта и дарить им незабываемые воспоминания. Сделаем всё возможное, чтобы и ваша поездка была особенной!
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