День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде

Групповая экскурсия в Хургаде

День в открытом море

Красное море невероятно красивое.

И, конечно, стоит хотя бы разочек погрузиться с аквалангом, даже если очень страшно и вы плохо плаваете. С нашими опытными инструкторами это возможно. Вы получите незабываемые впечатления увидев все разнообразие морской флоры и фауны.
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
День в открытом море: дайвинг и купание на коралловом рифе в Хургаде
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
дек
20
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21
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22
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23
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый с погружением$20
Взрослый без погружения$14
Детский без погружения с 6 до 11 лет$10
Детский до 6 лет$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ждет: Мы отвезём вас туда, где вас ждёт целый день беззаботного отдыха. На нашей яхте есть всё необходимое, чтобы заняться дайвингом. В программе 2 погружения до 10 метров на разных рифах. Также можно поплавать с маской и понаблюдать за космической подводной жизнью. Увидеть многообразие рыбок и кораллов. Просто насладиться солнцем и освежающим морским бризом. Кроме того, на яхте вам подадут обед. Опытная команда В путешествии вас будет сопровождать опытная команда: капитан с помощником, повар и сертифицированные инструктора по дайвингу, которые говорят на русском языке. Перед погружением вас ждёт инструктаж: даже новички освоят язык жестов и азы подводного плавания. При желании вы можете оплатить услуги оператора, который проведёт фото — и видеосъёмку вашего погружения среди обитателей подводного мира. Программа Утром отплываете на яхте из Хургады и в открытом море делаете два погружения на глубину 10 метров по 10-15 минут в разных местах. После погружений плаваете с маской и ластами на коралловом рифе, обедаете и отдыхаете на яхте. В 16:00 возвращаетесь в Хургаду Возьмите с собой:
  • полотенце;
  • крем от солнца;
  • головной убор.

Ежедневно в 8-00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Страховка
  • Снаряжение для дайвинга и снорклинга
  • Обед
  • Безалкогольные напитки
  • Сопровождение профессионального инструктора
Что не входит
  • Видео и фото съемка
  • Трансфер из районов Сахл-Хашиш, Макади Бэй, Эль-Гуна, Сафага, Сома-бэй
Место начала и завершения?
Шлагбаум Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8-00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Взять с собой:
  • Полотенце, крем от солнца, головной убор
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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