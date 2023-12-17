День в открытом море
Красное море невероятно красивое.
И, конечно, стоит хотя бы разочек погрузиться с аквалангом, даже если очень страшно и вы плохо плаваете. С нашими опытными инструкторами это возможно. Вы получите незабываемые впечатления увидев все разнообразие морской флоры и фауны.
И, конечно, стоит хотя бы разочек погрузиться с аквалангом, даже если очень страшно и вы плохо плаваете. С нашими опытными инструкторами это возможно. Вы получите незабываемые впечатления увидев все разнообразие морской флоры и фауны.
Ближайшие даты:
17
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дек
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый с погружением
|$20
|Взрослый без погружения
|$14
|Детский без погружения с 6 до 11 лет
|$10
|Детский до 6 лет
|$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ждет: Мы отвезём вас туда, где вас ждёт целый день беззаботного отдыха. На нашей яхте есть всё необходимое, чтобы заняться дайвингом. В программе 2 погружения до 10 метров на разных рифах. Также можно поплавать с маской и понаблюдать за космической подводной жизнью. Увидеть многообразие рыбок и кораллов. Просто насладиться солнцем и освежающим морским бризом. Кроме того, на яхте вам подадут обед. Опытная команда В путешествии вас будет сопровождать опытная команда: капитан с помощником, повар и сертифицированные инструктора по дайвингу, которые говорят на русском языке. Перед погружением вас ждёт инструктаж: даже новички освоят язык жестов и азы подводного плавания. При желании вы можете оплатить услуги оператора, который проведёт фото — и видеосъёмку вашего погружения среди обитателей подводного мира. Программа Утром отплываете на яхте из Хургады и в открытом море делаете два погружения на глубину 10 метров по 10-15 минут в разных местах. После погружений плаваете с маской и ластами на коралловом рифе, обедаете и отдыхаете на яхте. В 16:00 возвращаетесь в Хургаду Возьмите с собой:
- полотенце;
- крем от солнца;
- головной убор.
Ежедневно в 8-00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер из отеля и обратно
- Страховка
- Снаряжение для дайвинга и снорклинга
- Обед
- Безалкогольные напитки
- Сопровождение профессионального инструктора
- Что не входит
- Видео и фото съемка
- Трансфер из районов Сахл-Хашиш, Макади Бэй, Эль-Гуна, Сафага, Сома-бэй
- Место начала и завершения?
- Шлагбаум Вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 8-00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Взять с собой:
- Полотенце, крем от солнца, головной убор
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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