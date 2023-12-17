полотенце;

крем от солнца;

головной убор.

Что вас ждет: Мы отвезём вас туда, где вас ждёт целый день беззаботного отдыха. На нашей яхте есть всё необходимое, чтобы заняться дайвингом. В программе 2 погружения до 10 метров на разных рифах. Также можно поплавать с маской и понаблюдать за космической подводной жизнью. Увидеть многообразие рыбок и кораллов. Просто насладиться солнцем и освежающим морским бризом. Кроме того, на яхте вам подадут обед. Опытная команда В путешествии вас будет сопровождать опытная команда: капитан с помощником, повар и сертифицированные инструктора по дайвингу, которые говорят на русском языке. Перед погружением вас ждёт инструктаж: даже новички освоят язык жестов и азы подводного плавания. При желании вы можете оплатить услуги оператора, который проведёт фото — и видеосъёмку вашего погружения среди обитателей подводного мира. Программа Утром отплываете на яхте из Хургады и в открытом море делаете два погружения на глубину 10 метров по 10-15 минут в разных местах. После погружений плаваете с маской и ластами на коралловом рифе, обедаете и отдыхаете на яхте. В 16:00 возвращаетесь в Хургаду Возьмите с собой: