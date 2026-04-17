Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища моря и земли в Хургаде
Познакомьтесь с историей и культурой Хургады, посетив её главные достопримечательности и рынки. Ощутите уникальную атмосферу города и его морских пейзажей
23 июл в 02:00
24 июл в 02:00
от $120 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 3 чел.
Хургада христианская
Познакомиться с историей христианства в Арабской Республике побывать в коптских церквях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$60 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Хургада без прикрас: гулять не как гость, а как местный
Узнать город за пределами курортных зон
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 14:00, 14:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Хургада
Откройте для себя исторический центр Хургады за 4 часа: мечеть Эль-Мина, коптская церковь, рынки и старейший отель на краю мыса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $120 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Нам очень понравилась экскурсия о коптах. Тема сама по себе очень интересная, но особенно ценно, когда её раскрывает знающий, тонкий и увлечённый человек. Благодаря Ольге экскурсия получилась живой, содержательной и по-настоящему запоминающейся. Спасибо за замечательный опыт.
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Так уж получилось, что мы стали первыми экскурсантами по маршруту Хургада христианская. История для нас малознакомая и очень интересная. Мы
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Всего 12 отзывов в Хургаде в категории "Старый город Эль-Дахар"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Старый город Эль-Дахар»
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