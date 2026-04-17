читать дальше уменьшить узнали об истории христианства в Египте и о жизни коптов в настоящее время, посетили несколько храмов и монастырей. Экскурсия была очень познавательной, прекрасно организованной, прошла в очень душевной атмосфере. Большая благодарность Ольге и Сабине за прекрасный вечер, полученную информацию. Обязательно рекомендуем эту экскурсию для посещения.

Так уж получилось, что мы стали первыми экскурсантами по маршруту Хургада христианская. История для нас малознакомая и очень интересная. Мы