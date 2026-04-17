Мини-группа
до 12 чел.
Музей древностей в Хургаде и прогулка
Пройтись по городу и заглянуть в прошлое Египта
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:30 и 14:30
Завтра в 09:30
11 июл в 09:30
$40 за человека
Групповая
до 18 чел.
Обзорная экскурсия по Хургаде
Современная и историческая части знаменитого курорта
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 14:00
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
$27 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Хургада глазами зимовщицы
Адаптироваться к жизни за рубежом и почувствовать душу колоритного города на пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 15:00
от $80 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 3 чел.
Хургада христианская
Познакомиться с историей христианства в Арабской Республике побывать в коптских церквях
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Нам очень понравилась экскурсия о коптах. Тема сама по себе очень интересная, но особенно ценно, когда её раскрывает знающий, тонкий и увлечённый человек. Благодаря Ольге экскурсия получилась живой, содержательной и по-настоящему запоминающейся. Спасибо за замечательный опыт.
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Так уж получилось, что мы стали первыми экскурсантами по маршруту Хургада христианская. История для нас малознакомая и очень интересная. Мы
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Всего 12 отзывов в Хургаде в категории "Церковь Святого Шенуды"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «Церковь Святого Шенуды»
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