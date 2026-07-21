Мини-группа
до 8 чел.
Знакомство с Хургадой в мини-группе
Погрузитесь в атмосферу Хургады: посетите мечеть, церковь, музей и набережную. Вдохните ароматы Востока на фабрике масел и узнайте больше о культуре города
Начало: У входа в ваш отель
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$50 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Сокровища моря и земли в Хургаде
Познакомьтесь с историей и культурой Хургады, посетив её главные достопримечательности и рынки. Ощутите уникальную атмосферу города и его морских пейзажей
23 июл в 02:00
24 июл в 02:00
от $120 за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Хургада без прикрас: гулять не как гость, а как местный
Узнать город за пределами курортных зон
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 09:00, 14:00, 14:30 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
$30 за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Волшебные моменты Хургады: фотосессия
Погрузитесь в атмосферу Хургады с профессиональным фотографом. Посетите живописные локации и получите уникальные фотографии на память
Завтра в 16:00
23 июл в 16:00
от $220 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Хургада
Откройте для себя исторический центр Хургады за 4 часа: мечеть Эль-Мина, коптская церковь, рынки и старейший отель на краю мыса
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