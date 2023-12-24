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ответила на все мои вопросы. Трансфер на экскурсию вовремя, чистый, комфортный автобус. По приезду на причал, группу встретил гид, проводил на яхту. Яхта белоснежная, чистая, комфортная. Вышли в море и первая остановка на рифе "дом дельфинов", я давно мечтала увидеть дельфинов в их естественной среде обитания, и наконец моя мечта осуществилась. Это было невероятно красива. Далее экскурсия на батискафе, полу-подводной лодке, на красивом, ярком рифе, с большим количеством рыбок. После возвращения на яхту нас ждал обед с морепродуктами, очень вкусно. И далее мы отправились в Эль Гуну, кататься на катере по каналам города. Эль Гуна прекрасна, совсем не типичный город для Египта, кусочек Венеции в пустыне. По окончании экскурсии обратный трансфер в отель. День пролетел незаметно, оставив много эмоций, приятных воспоминаний, множество красивых фото. Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию! От души рекомендую!