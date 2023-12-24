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По популярности
Групповая
8 часов
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
«Прогулка на лодочке по каналам Эль-Гуны»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€50 за человека
Групповая
8 часов
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
«Прогулка по каналам Эль-Гуны (около полутора часов)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€55 за человека
Групповая
13 часов
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
«Также прокатитесь на лодке по реке Нил, а по желанию заглянете на Банановый остров»
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
€65 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ллилия24 декабря 2023Все было хорошо, очень насыщенно. Забрали с отеля, привезли на пирс, оттуда на кораблике до Эль Гуны, легкая экскурсия, далее
- ЮЮлия1 декабря 2023Замечательна экскурсия, отличная организация и сервис! Сразу после бронирования Анастасия связалась со мной для подтверждения времени выезда, написала информацию по экскурсии,
- ЕЕлена12 января 2023Неплохая экскурсия с отличным экскурсоводом, рассказывала все очень интересно, эмоционально! Маршрут так себе, если с Эль-Гуной все понятно, то поплавать
- AAndrey20 июля 2022Отличная экскурсия. Особенно привлек внимание храм в Дендере. Но и Карнакский храм и все остальное было на высоте. Гид был
Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «По рекам и каналам»
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Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 65. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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