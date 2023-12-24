Экскурсии по рекам в Хургаде 2024

Найдено 3 экскурсии в категории «По рекам и каналам» в Хургаде, цены от €50. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
Групповая
8 часов
2 отзыва
Активный день в Эль-Гуне: групповая экскурсия с морскими приключениями
Проведите незабываемый день в Эль-Гуне, наслаждаясь морскими развлечениями и вкусным обедом
Начало: От вашего отеля
«Прогулка на лодочке по каналам Эль-Гуны»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50 за человека
Эль-Гуна - египетская Венеция
Групповая
8 часов
1 отзыв
Путешествие в Эль-Гуна: морская прогулка, снорклинг и обед на яхте
Приглашаем вас в захватывающее путешествие по водам Красного моря до живописного Эль-Гуны с его уникальными каналами и великолепной природой
Начало: У вашего отеля
«Прогулка по каналам Эль-Гуны (около полутора часов)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
55 за человека
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
Длительная и насыщенная поездка к историческим сокровищам Луксора. В группе до 35 человек вы посетите храм богини Хатхор в Дендере и Карнакский храм в Луксоре
Начало: у шлагбаума вашего отеля
«Также прокатитесь на лодке по реке Нил, а по желанию заглянете на Банановый остров»
Расписание: в среду и воскресенье в 04:30
Завтра в 04:30
12 июня в 04:30
65 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • л
    лилия
    24 декабря 2023
    Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
    Все было хорошо, очень насыщенно. Забрали с отеля, привезли на пирс, оттуда на кораблике до Эль Гуны, легкая экскурсия, далее
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    поплыли на корабле к рифу с возможностью поплавать, так же из батискафа посмотреть на подводный мир. Это очень впечатляет. далее отплыли подальше, порыбачили. И вернулись обратно, там на банане прокатились. Из минусов: нас не проинформировали о том, что на корабле нужно ходить босиком всем. Т к это декабрь, в открытом море, не смотря на солнечный день, ветер пронизывал. Без обуви ноги совсем промерзли, и не только ноги. Учитывая, что еще были водные мероприятия, совсем некомфортно было и не удалось получить максимум удовольствия

  • Ю
    Юлия
    1 декабря 2023
    Активный день в Эль-Гуне. Групповая поездка
    Замечательна экскурсия, отличная организация и сервис! Сразу после бронирования Анастасия связалась со мной для подтверждения времени выезда, написала информацию по экскурсии,
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    ответила на все мои вопросы. Трансфер на экскурсию вовремя, чистый, комфортный автобус. По приезду на причал, группу встретил гид, проводил на яхту. Яхта белоснежная, чистая, комфортная. Вышли в море и первая остановка на рифе "дом дельфинов", я давно мечтала увидеть дельфинов в их естественной среде обитания, и наконец моя мечта осуществилась. Это было невероятно красива. Далее экскурсия на батискафе, полу-подводной лодке, на красивом, ярком рифе, с большим количеством рыбок. После возвращения на яхту нас ждал обед с морепродуктами, очень вкусно. И далее мы отправились в Эль Гуну, кататься на катере по каналам города. Эль Гуна прекрасна, совсем не типичный город для Египта, кусочек Венеции в пустыне. По окончании экскурсии обратный трансфер в отель. День пролетел незаметно, оставив много эмоций, приятных воспоминаний, множество красивых фото. Большое спасибо Анастасии за прекрасную экскурсию! От души рекомендую!

  • Е
    Елена
    12 января 2023
    Эль-Гуна - египетская Венеция
    Неплохая экскурсия с отличным экскурсоводом, рассказывала все очень интересно, эмоционально! Маршрут так себе, если с Эль-Гуной все понятно, то поплавать
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    на батискафе и с маской привезли к ничем ни примечательным кораллам, они были даже не цветные, рыбки около тоже буквально двух-трех видов. Но в целом съездить можно, ведь в Хургаде все равно нечего делать.

  • A
    Andrey
    20 июля 2022
    Групповая экскурсия в Дендеру и Луксор
    Отличная экскурсия. Особенно привлек внимание храм в Дендере. Но и Карнакский храм и все остальное было на высоте. Гид был
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    знающий, хорошо ориентирующийся в предмете. Все показал, рассказал и добавил от себя. Жарко было, конечно, но в конце жару скрасила поездка по Нилу на банановый остров и дегустация местных фруктов.

Ответы на вопросы от путешественников по Хургаде в категории «По рекам и каналам»

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  2. Самое главное
  3. Долина Царей
  4. Город мертвых
  5. Аквариум
  6. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Хургаде в июне 2024
Сейчас в Хургаде в категории "По рекам и каналам" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 65. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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