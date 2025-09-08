Что вас ожидает: После обеда наш гид заберёт вас из отеля и доставит вас в Сафари Центр, где инструктор проведёт обучение по управлению квадроциклом. После этого, всем туристам надевают на голову специальный шарф (в Египте названный арафаткой), чтобы песок не попадал в глаза. Затем, вы будете кататься на квадроциклах туда в деревню бедуинов (почти 45 минут в одну сторону). По дороге вы сможете увидеть самое знаменитое явление в пустыне — мираж (зависит от погоды). По приезду в деревню бедуинов, осмотрите тематическую деревню бедуинов, ознакомитесь с их традиционным бытом и культурой и попробуйте бедуинский чай и сделаете красивые фото. В конце вас ждёт возвращение на квадроциклах (ещё почти 45 минут) к месту начала тура. В завершении экскурсии мы отвезём вас обратно до ресепшена вашего отеля. Важная информация:

Возьмите с собой: длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, тёплую одежду зимой, шарф-арафатку, головной убор, солнечные очки со стеклянными стеклами, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем);

Внимание! Мы не несём ответственность за заказ и качество приобретённых видео и фото из поездки и их своевременность доставки в отель, просим договариваться на месте с фотографом и брать их контакты. Организационные моменты:.

Внимание! Мы не несём ответственность за заказ и качество приобретённых видео и фото из поездки и их своевременность доставки в отель, просим договариваться на месте с фотографом и брать их контакты. Организационные моменты:.

Доплата около 5$ за человека за трансфер в обе стороны из отелей Макади и Сахл Хашиш. Обратите внимание, что стоимость может быть незначительно изменена. Уточняйте у гидов в заказе.

• Доплата за трансфер из отелей Эль Гуна и Сафаги запрашивайте у гидов в заказе. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

Наличные USD, EUR, EGP.