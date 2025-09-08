На утреннем сафари вы окажетесь в безмолвной пустыне во всем ее великолепии.
Вас ждет путешествие по пескам через деревню бедуинов, где вы познакомитесь с укладом жителей пустыни и выпьете с ними чаю.
Эта экскурсия подойдет для тех, кто мечтает пересечь пустыню в ветерком то того, как ее воздух раскалится до предела.
Вас ждет путешествие по пескам через деревню бедуинов, где вы познакомитесь с укладом жителей пустыни и выпьете с ними чаю.
Эта экскурсия подойдет для тех, кто мечтает пересечь пустыню в ветерком то того, как ее воздух раскалится до предела.
Описание трансфер
Что вас ожидает: После обеда наш гид заберёт вас из отеля и доставит вас в Сафари Центр, где инструктор проведёт обучение по управлению квадроциклом. После этого, всем туристам надевают на голову специальный шарф (в Египте названный арафаткой), чтобы песок не попадал в глаза. Затем, вы будете кататься на квадроциклах туда в деревню бедуинов (почти 45 минут в одну сторону). По дороге вы сможете увидеть самое знаменитое явление в пустыне — мираж (зависит от погоды). По приезду в деревню бедуинов, осмотрите тематическую деревню бедуинов, ознакомитесь с их традиционным бытом и культурой и попробуйте бедуинский чай и сделаете красивые фото. В конце вас ждёт возвращение на квадроциклах (ещё почти 45 минут) к месту начала тура. В завершении экскурсии мы отвезём вас обратно до ресепшена вашего отеля. Важная информация:
Возьмите с собой: длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, тёплую одежду зимой, шарф-арафатку, головной убор, солнечные очки со стеклянными стеклами, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем);
Внимание! Мы не несём ответственность за заказ и качество приобретённых видео и фото из поездки и их своевременность доставки в отель, просим договариваться на месте с фотографом и брать их контакты. Организационные моменты:.
Внимание! Мы не несём ответственность за заказ и качество приобретённых видео и фото из поездки и их своевременность доставки в отель, просим договариваться на месте с фотографом и брать их контакты. Организационные моменты:.
Доплата около 5$ за человека за трансфер в обе стороны из отелей Макади и Сахл Хашиш. Обратите внимание, что стоимость может быть незначительно изменена. Уточняйте у гидов в заказе.
• Доплата за трансфер из отелей Эль Гуна и Сафаги запрашивайте у гидов в заказе. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
Наличные USD, EUR, EGP.
Ежедневно в 8:00 и 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сафари центр
- Бедуинская деревня
Что включено
- Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером
- Русскоговорящий гид-инструктор по управлению квадроциклом
- Катание на квадроциклах 1, 5 часа в две стороны
- Посещение деревни бедуинов
- Отдых в бедуинском шатре
- Катание на верблюдах
- Бедуинский чай.
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Личные расходы
- Шарф-арафатка
- Чаевые.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 48 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Очень порадовала организация всей экскурсии в целом! Обычно в Египте с этим вопросом бывают часто проблеиы. Но не в этот раз! Машина в отель приехала минута авминуту. Инструктаж на нескольких
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Е
Экскурсия прошла на ура!!!
Нюанс был только в том, что забрали нас на час позже положенного, пришлось понервничать)) так как в первый раз заказывали через этот сайт.
А дальше всё очень здорово!!
Индивидуальный
Нюанс был только в том, что забрали нас на час позже положенного, пришлось понервничать)) так как в первый раз заказывали через этот сайт.
А дальше всё очень здорово!!
Индивидуальный
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А
Экскурсия прошла хорошо. Посетили деревню бедуинов. Там напоили чаем и прокатили на верблюдах. Дополнительно был местный зоопарк за отдельную плату, но мы не пошли. Квадроцикл периодики глох, но это не испортило общего впечатления. Фото за отдельный плату(10$ с человека). За эти деньги получаете смонтированный ролик и фотографии сделанные во время пути фотографом.
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А
Как говорится, что хотел, то и получил! Ожидания подтвердились полностью. С отеля забрали вовремя, привезли на базу. Провели инструктаж по управлению квадроциклах и правилах поведения на трассе. Выдали на прокат
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Д
Нам очень повезло, что в нашей группе было всего трое человек. Совпадение это или тут всегда маленькие группы, не знаю, но от других точек отъезжали группы по 15-20 человек. Мы
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V
Я не вожу автомобиль, поэтому трех часовое катание на квадроцикл и ощущение скорости - это отличные эмоции. Созерцать бескрайность пустыни, осознавая, что в ней живут люди восхищает. Понравилось катание на
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Входит в следующие категории Хургады
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