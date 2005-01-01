После обеда наш гид заберёт вас из отеля и доставит вас в Сафари Центр, где инструктор проведёт обучение по управлению квадроциклом. После этого, всем туристам надевают на голову специальный шарф (в Египте названный арафаткой), чтобы песок не попадал в глаза. Затем, вы будете кататься на квадроциклах туда в деревню бедуинов (почти 45 минут в одну сторону).
По дороге вы сможете увидеть самое знаменитое явление в пустыне — мираж (зависит от погоды). По приезду в деревню бедуинов, осмотрите тематическую деревню бедуинов, ознакомитесь с их традиционным бытом и культурой и попробуйте бедуинский чай и сделаете красивые 🤩 фото. В конце вас ждёт возвращение на квадроциклах (ещё почти 45 минут) к месту начала тура. В завершении экскурсии 🧭 мы отвезём вас обратно до ресепшена вашего отеля.
Важная информация:
Возьмите с собой: длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, тёплую одежду зимой, шарф-арафатку, головной убор, солнечные очки со стеклянными стеклами, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем);
Внимание! Мы не несём ответственность за заказ и качество приобретённых видео и фото из поездки и их своевременность доставки в отель 🏨, просим договариваться на месте с фотографом и брать их контакты.
Что входит
Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером
Русскоговорящий гид–инструктор по управлению квадроциклом
Катание на квадроциклах 1, 5 часа в две стороны
Посещение деревни бедуинов
Отдых в бедуинском шатре
Катание на верблюдах
Бедуинский чай.
Что не входит
Дополнительные расходы, не входящие в программу
Личные расходы
Шарф-арафатка
Чаевые.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 25 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.