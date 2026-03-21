Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Если вы на отдыхе в Египте, то обязательно отправляйтесь на прогулку по пустыне. Это настоящий must have. Песчаные холмы, раскаленный воздух и миражи. А главной нашей целью станет деревня бедуинов. Вы познакомитесь с жизнью среди песков, попробуете бедуинский чай и прокатитесь на верблюдах.
Описание экскурсии
Программа тура:
- В 08:00 наш гид забирает вас из отеля и доставляет вас в Базу Сафари (Сафари Центр), где по началу всем туристам заматывают голову специальным шарфом (в Египте названный арафаткой), чтобы защитить голову и глаза от песков.
- Потом, вы отправитесь на джипах через пустыню в деревню Бедуинов. По дороге туристы могут увидеть самое знаменитое явление в пустыне — мираж (от погоды зависит).
- По приезду, будете смотреть тематическую деревню бедуинов, знакомиться с их традиционным бытом и культурой (вас покормят национальными лепешками, процесс приготовления которых также покажут обитатели деревни), ещё будете пробовать бедуинский чай и у вас будет ещё замечательная возможность кататься на верблюдах.
- После этого, Инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом. Затем, вы будете кататься на квадроциклах туда в пустыню, где у вас будет замечательная возможность увидеть пустыню во всей ее красоте и великолепии. Вы сами на этой поездке на квадроциклах сможете почувствовать близкое ощущение песков, подышать раскаленным воздухом пустыни.
- После этого, Вы покатаетесь на «багги» — это маленькие спортивные машины. Ощутите настоящий драйв от этого незабываемого путешествия!
В заключении дня мы на джипах отвезем вас обратно до ресепшена вашего отеля. Возьмите с собой: необходимая одежда — длинные брюки и верх с длинным рукавом; закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам; тёплые одежды зимой; шарф-арафатка; головной убор; солнечные очки; лекарства первой необходимости; средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем. Важная информация:.
• Дети старше 5-ти лет могут поехать на экскурсию.
- Способы оплаты на месте:В заключении дня мы на джипах отвезем вас обратно до ресепшена вашего отеля. Возьмите с собой: необходимая одежда — длинные брюки и верх с длинным рукавом; закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам; тёплые одежды зимой; шарф-арафатка; головной убор; солнечные очки; лекарства первой необходимости; средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем. Важная информация:Наличные USD, EUR, EGP..
Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером
- Инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом
- Катание на квадроциклах 45 минут
- Катание на багги 20 минут
- Катание на джипах 45 минут
- Катание на верблюдах 5 минут
- Увидеть самое знаменитое явление в пустыне - мираж (от погоды зависит)
- Посещение деревни бедуинов
- Знакомство с традиционным бытом и культурой бедуинов
- Попробовать бедуинский чай.
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Личные расходы
- Шарф-арафатка
- Чаевые.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
- Дети старше 5-ти лет могут поехать на экскурсию. Способы оплаты на месте:
- Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Все прошло замечательно. Гид Марина прекрасно провела экскурсию. Спасибо!! Берите не пожалеете 💖
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А
Хорошая экскурсия, нам все понравилось. Бронировали на 8 утра, в наш отель подъехали в 9:10.
В группе было 8 человек, в том числе англичане и французы. Проблем с коммуникацией не было)
Нашим
В группе было 8 человек, в том числе англичане и французы. Проблем с коммуникацией не было)
Нашим
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Е
Отличное развлечение недалеко от курорта, из отеля привозят на сафари-станцию, откуда уже едете на джипе к бедуинам, по дороге гид группы Марина рассказывала много интересного, можно сфотографироваться с верблюдами, затем
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А
Экскурсия классная. Встретили у отеля, ничего не затянуто, покатушки супер, даже ребенку дали порулить и на багги и на квадроциклах, никого не оставили без внимания. Верблюды ухоженные, дают потискать. И
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И
Мальчишки остались Мега-довольны, сказали это лучшее что можно придумать)) папа и сын- были первый раз. Экскурсия прошла быстро, но очень круто что с ними был только еще один турист, так
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И
Мальчишки остались Мега-довольны, сказали это лучшее что можно придумать)) папа и сын- были первый раз. Экскурсия прошла быстро, но очень круто что с ними был только еще один турист, так
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