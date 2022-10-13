Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Программа тура:
В 08:00 наш гид забирает вас из отеля и доставляет вас в Базу Сафари (Сафари Центр), где по началу всем туристам заматывают голову специальным шарфом (в Египте названный арафаткой), чтобы защитить голову и глаза от песков.
Потом, вы отправитесь на джипах через пустыню в деревню Бедуинов. По дороге туристы могут увидеть самое знаменитое явление в пустыне — мираж (от погоды зависит).
По приезду, будете смотреть тематическую деревню бедуинов, знакомиться с их традиционным бытом и культурой (вас покормят национальными лепешками, процесс приготовления которых также покажут обитатели деревни), ещё будете пробовать бедуинский чай и у вас будет ещё замечательная возможность кататься на верблюдах.
После этого, Инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом. Затем, вы будете кататься на квадроциклах туда в пустыню, где у вас будет замечательная возможность увидеть пустыню во всей ее красоте и великолепии. Вы сами на этой поездке на квадроциклах сможете почувствовать близкое ощущение песков, подышать раскаленным воздухом пустыни.
После этого, Вы покатаетесь на «багги» — это маленькие спортивные машины. Ощутите настоящий драйв от этого незабываемого путешествия!
В заключении дня мы на джипах отвезем вас обратно до ресепшена вашего отеля.
Возьмите с собой:
необходимая одежда — длинные брюки и верх с длинным рукавом;
закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам;
тёплые одежды зимой;
шарф-арафатка;
головной убор;
солнечные очки;
лекарства первой необходимости;
средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем.
Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером
Инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом
Катание на квадроциклах 45 минут
Катание на багги 20 минут
Катание на джипах 45 минут
Катание на верблюдах 5 минут
Увидеть самое знаменитое явление в пустыне – мираж (от погоды зависит)
Посещение деревни бедуинов
Знакомство с традиционным бытом и культурой бедуинов
Попробовать бедуинский чай
Что не входит
Дополнительные расходы, не входящие в программу
Личные расходы
Шарф-арафатка
Чаевые
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
Спасибо за бронирование!
Если автобус опоздал на 10 мин., нужно срочно звонить нам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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