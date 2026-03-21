Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

читать дальше уменьшить

на джипах опять возвращаемся на станцию, если нужно дают бутылку воды на каждого, и отправляетесь уже кататься на квадроциклах, туда-обратно примерно полчаса занимает, но далеко в пустыню не выезжают, для этого можно взять тур только на квадроциклах. Еще были багги, но квадроциклы интереснее. В обед вы уже в отеле, и действительно экскурсию лучше брать на утро, пока не так жарко.