Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Это очень активная экскурсия которая позволяет туристам с детьми провести интересное время в пустыни.



Вы помчитесь на джипе по извилистым горным дорогам в деревню бедуинов, оставляя позади песчаные холмы, дальше погоняете на квадроциклах и покатаетесь на машинах багги.



Ещё посетите деревню Бедуинов, где вы сможете увидеть бедуинский образ жизни, насладиться бедуинским чаем, покатаетесь на верблюдах и сделаете прекрасные фото на память.