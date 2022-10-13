Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Дискавери сафари утром из Хургады

Это очень активная экскурсия которая позволяет туристам с детьми провести интересное время в пустыни

Это очень активная экскурсия которая позволяет туристам с детьми провести интересное время в пустыни.

Вы помчитесь на джипе по извилистым горным дорогам в деревню бедуинов, оставляя позади песчаные холмы, дальше погоняете на квадроциклах и покатаетесь на машинах багги.

Ещё посетите деревню Бедуинов, где вы сможете увидеть бедуинский образ жизни, насладиться бедуинским чаем, покатаетесь на верблюдах и сделаете прекрасные фото на память.
Дискавери сафари утром из Хургады
Дискавери сафари утром из Хургады
Дискавери сафари утром из Хургады
Дискавери сафари утром из Хургады
Дискавери сафари утром из Хургады
Ближайшие даты:
11
окт
12
окт
13
окт
14
окт
15
окт
16
окт
17
окт
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Программа тура:

  • В 08:00 наш гид забирает вас из отеля и доставляет вас в Базу Сафари (Сафари Центр), где по началу всем туристам заматывают голову специальным шарфом (в Египте названный арафаткой), чтобы защитить голову и глаза от песков.
  • Потом, вы отправитесь на джипах через пустыню в деревню Бедуинов. По дороге туристы могут увидеть самое знаменитое явление в пустыне — мираж (от погоды зависит).
  • По приезду, будете смотреть тематическую деревню бедуинов, знакомиться с их традиционным бытом и культурой (вас покормят национальными лепешками, процесс приготовления которых также покажут обитатели деревни), ещё будете пробовать бедуинский чай и у вас будет ещё замечательная возможность кататься на верблюдах.
  • После этого, Инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом. Затем, вы будете кататься на квадроциклах туда в пустыню, где у вас будет замечательная возможность увидеть пустыню во всей ее красоте и великолепии. Вы сами на этой поездке на квадроциклах сможете почувствовать близкое ощущение песков, подышать раскаленным воздухом пустыни.
  • После этого, Вы покатаетесь на «багги» — это маленькие спортивные машины. Ощутите настоящий драйв от этого незабываемого путешествия!
  • В заключении дня мы на джипах отвезем вас обратно до ресепшена вашего отеля.

Возьмите с собой:

  • необходимая одежда — длинные брюки и верх с длинным рукавом;
  • закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам;
  • тёплые одежды зимой;
  • шарф-арафатка;
  • головной убор;
  • солнечные очки;
  • лекарства первой необходимости;
  • средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем.

Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером
  • Инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом
  • Катание на квадроциклах 45 минут
  • Катание на багги 20 минут
  • Катание на джипах 45 минут
  • Катание на верблюдах 5 минут
  • Увидеть самое знаменитое явление в пустыне – мираж (от погоды зависит)
  • Посещение деревни бедуинов
  • Знакомство с традиционным бытом и культурой бедуинов
  • Попробовать бедуинский чай
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы
  • Шарф-арафатка
  • Чаевые
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Спасибо за бронирование!
  • Если автобус опоздал на 10 мин., нужно срочно звонить нам
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Хургады

👥Групповые🚌На автобусе🏜Сафари🍀Природа и пейзажи🛻На квадроциклахУтренние

Похожие туры в Хургаде

Парасейлинг в Хургаде
2 часа
Мини-группа
до 1 чел.
Организатор экскурсии Bookatour
Bookatour
Нет отзывов
Парасейлинг в Хургаде
Парасейлинг - это веселое времяпрепровождение, которое позволяет буквально летать
в холле отеля возле ресепшена
13 окт
15 окт
18 окт
20 окт
$40 за 1 человека
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
2 часа
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Egypt
Egypt
4.9
8 отзывов
Экскурсия в Эль-Гуну: неповторимая поездка из Хургады
Недалеко от Хургады находится райский уголок
Ваш отель
$70 за 1 человека
На квадроциклах по пустыне
4 часа
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
до 5 чел.
Организатор экскурсии Egypt
Egypt
4.8
22 отзыва
На квадроциклах по пустыне
Приглашаем вас в путешествие по дюнам в пустыне Хургады
Заберем из отеля
Сегодня
Завтра
12 окт
13 окт
$19 за 1 человека
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
13 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Саид
Саид
Нет отзывов
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Хургады
Полная перезагрузка вдали от цивилизации, под звездным небом и в окружении фантастических видов
у вашего отеля в Хургаде, Шарме или Каире
12 окт
13 окт
14 окт
15 окт
от 500 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия по Хургаде
4 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Травекс
Травекс
Нет отзывов
Обзорная экскурсия по Хургаде
Вы посетите самые популярные и главные достопримечательности Хургады
забираем туристов из отеля
Сегодня
Завтра
12 окт
13 окт
$15 за 1 человека
Мото-сафари по пустыне и деревня бедуинов
2 часа
🛻 На квадроциклах
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Mohamed
Mohamed
Нет отзывов
Мото-сафари по пустыне и деревня бедуинов
Мы отправимся в захватывающий тур на квадроциклах по пустыне
ресепшен вашего отеля
Сегодня
Завтра
12 окт
13 окт
$20 за 1 человека
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
3 часа
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
до 10 чел.
Организатор экскурсии Саид
Саид
Нет отзывов
Пустынное сафари на верблюдах и квадроциклах
Ощутить драйв на виражах, насладиться неспешной поездкой и отдохнуть за чаем в деревне бедуинов
у вашего отеля в центре города
Завтра
12 окт
13 окт
14 окт
18 за 1 человека
Полет на парашютах в Хургаде
2 часа
Мини-группа
до 2 чел.
Организатор экскурсии Mohamed
Mohamed
Нет отзывов
Полет на парашютах в Хургаде
Полет на парашютах
возле ресепшена отеля
Завтра
12 окт
13 окт
14 окт
от $25 за 1 человека
Супер Утопия из Хургады
8 часов
Групповая
до 30 чел.
Организатор экскурсии Bookatour
Bookatour
Нет отзывов
Супер Утопия из Хургады
Утопия - это название таинственного острова
в холле отеля возле ресепшена
Завтра
15 окт
18 окт
22 окт
$45 за 1 человека
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
2 часа
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
Организатор экскурсии Ирина
Ирина
5
17 отзывов
Конные прогулки по пустыне и к Красному морю
Отправиться верхом навстречу потрясающим видам и пообщаться с ласковыми животными
Сегодня
Завтра
12 окт
13 окт
40 за 1 человека
Аквапарк Jungle на весь день
7 часов
🚌 На автобусе
Входной билет
Организатор экскурсии Bookatour
Bookatour
Нет отзывов
Аквапарк Jungle на весь день
Ищете интересный способ провести день в Хургаде
в холле отеля возле ресепшена
15 окт
18 окт
22 окт
25 окт
$55 за 1 человека
Гранд Аквариум в Хургаде
2 часа
Групповая
до 50 чел.
Организатор экскурсии Mohamed
Mohamed
Нет отзывов
Гранд Аквариум в Хургаде
Здесь более 1200 различных морских обитателей
возле ресепшена отеля
$28 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Хургаде
ХОРОШО
🧭
ТАМ