Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Дискавери сафари утром из Хургады

Групповая экскурсия на автобусе в пустыню Хургады: дискавери сафари утром
Если вы на отдыхе в Египте, то обязательно отправляйтесь на прогулку по пустыне. Это настоящий must have. Песчаные холмы, раскаленный воздух и миражи. А главной нашей целью станет деревня бедуинов. Вы познакомитесь с жизнью среди песков, попробуете бедуинский чай и прокатитесь на верблюдах.
4.7
24 отзыва
Дискавери сафари утром из Хургады
Дискавери сафари утром из Хургады
Дискавери сафари утром из Хургады

Описание экскурсии

Программа тура:

  • В 08:00 наш гид забирает вас из отеля и доставляет вас в Базу Сафари (Сафари Центр), где по началу всем туристам заматывают голову специальным шарфом (в Египте названный арафаткой), чтобы защитить голову и глаза от песков.
  • Потом, вы отправитесь на джипах через пустыню в деревню Бедуинов. По дороге туристы могут увидеть самое знаменитое явление в пустыне — мираж (от погоды зависит).
  • По приезду, будете смотреть тематическую деревню бедуинов, знакомиться с их традиционным бытом и культурой (вас покормят национальными лепешками, процесс приготовления которых также покажут обитатели деревни), ещё будете пробовать бедуинский чай и у вас будет ещё замечательная возможность кататься на верблюдах.
  • После этого, Инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом. Затем, вы будете кататься на квадроциклах туда в пустыню, где у вас будет замечательная возможность увидеть пустыню во всей ее красоте и великолепии. Вы сами на этой поездке на квадроциклах сможете почувствовать близкое ощущение песков, подышать раскаленным воздухом пустыни.
  • После этого, Вы покатаетесь на «багги» — это маленькие спортивные машины. Ощутите настоящий драйв от этого незабываемого путешествия!
В заключении дня мы на джипах отвезем вас обратно до ресепшена вашего отеля. Возьмите с собой: необходимая одежда — длинные брюки и верх с длинным рукавом; закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам; тёплые одежды зимой; шарф-арафатка; головной убор; солнечные очки; лекарства первой необходимости; средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем. Важная информация:.

• Дети старше 5-ти лет могут поехать на экскурсию.

  • Способы оплаты на месте:
    В заключении дня мы на джипах отвезем вас обратно до ресепшена вашего отеля. Возьмите с собой: необходимая одежда — длинные брюки и верх с длинным рукавом; закрытая обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам; тёплые одежды зимой; шарф-арафатка; головной убор; солнечные очки; лекарства первой необходимости; средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем. Важная информация:
    Наличные USD, EUR, EGP.
    .

Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в обе стороны в автобусе с кондиционером
  • Инструктор проводит обучение по управлению квадроциклом
  • Катание на квадроциклах 45 минут
  • Катание на багги 20 минут
  • Катание на джипах 45 минут
  • Катание на верблюдах 5 минут
  • Увидеть самое знаменитое явление в пустыне - мираж (от погоды зависит)
  • Посещение деревни бедуинов
  • Знакомство с традиционным бытом и культурой бедуинов
  • Попробовать бедуинский чай.
Что не входит в цену
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы
  • Шарф-арафатка
  • Чаевые.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, около 8:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Важная информация
  • Дети старше 5-ти лет могут поехать на экскурсию. Способы оплаты на месте:
  • Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
1
3
2
2
1
1
V
Все прошло замечательно. Гид Марина прекрасно провела экскурсию. Спасибо!! Берите не пожалеете 💖
Вам был полезен этот отзыв?
А
Хорошая экскурсия, нам все понравилось. Бронировали на 8 утра, в наш отель подъехали в 9:10.
В группе было 8 человек, в том числе англичане и французы. Проблем с коммуникацией не было)
Нашим
читать дальшеуменьшить

гидом была харизматичная Марина. Она общалась и на английском, и на русском. Я понимаю английский, поэтому информацию слушала на двух языках, было интересно на каждом языке)
В начале мы оправились на джипах до деревни бедуинов и покатались на верблюдах. Далее были квадрики и багги.
В целом все комфортно, советую посетить

P.S. - в джипах может немного укачивать на ухабах, когда добираетесь до деревни)

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отличное развлечение недалеко от курорта, из отеля привозят на сафари-станцию, откуда уже едете на джипе к бедуинам, по дороге гид группы Марина рассказывала много интересного, можно сфотографироваться с верблюдами, затем
читать дальшеуменьшить

на джипах опять возвращаемся на станцию, если нужно дают бутылку воды на каждого, и отправляетесь уже кататься на квадроциклах, туда-обратно примерно полчаса занимает, но далеко в пустыню не выезжают, для этого можно взять тур только на квадроциклах. Еще были багги, но квадроциклы интереснее. В обед вы уже в отеле, и действительно экскурсию лучше брать на утро, пока не так жарко.

Вам был полезен этот отзыв?
А
Экскурсия классная. Встретили у отеля, ничего не затянуто, покатушки супер, даже ребенку дали порулить и на багги и на квадроциклах, никого не оставили без внимания. Верблюды ухоженные, дают потискать. И
читать дальшеуменьшить

что самое главное - утром не так жарко, рекомендую именно утреннее сафари, за 4 часа ребенок не устанет. Фотограф делает качественные фото, обязательно надо взять, нам сделали скидку на фото в честь др. Гид Марина прекрасно говорит по-русски, с юмором, всё рассказывает. Арафатки и очки мы свои взяли, воды много брать, у нас на троих 1,5 литра ушло и ещё докупали

Вам был полезен этот отзыв?
И
Мальчишки остались Мега-довольны, сказали это лучшее что можно придумать)) папа и сын- были первый раз. Экскурсия прошла быстро, но очень круто что с ними был только еще один турист, так
читать дальшеуменьшить

им повезло с маленькой группой:) накатались от души на квадриках, с верблюдами общаться не захотели, совместную фотку купили) дополнительно брали арафатку (качество беее, поэтому если что наверное заранее можно купить получше+ очки в аренду, ну и плюс фото. Стоимость приятная)

Вам был полезен этот отзыв?
И
Мальчишки остались Мега-довольны, сказали это лучшее что можно придумать)) папа и сын- были первый раз. Экскурсия прошла быстро, но очень круто что с ними был только еще один турист, так
читать дальшеуменьшить

им повезло с маленькой группой:) накатались от души на квадриках, с верблюдами общаться не захотели, совместную фотку купили) дополнительно брали арафатку (качество беее, поэтому если что наверное заранее можно купить получше+ очки в аренду, ну и плюс фото. Стоимость приятная)

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Хургады

Похожие экскурсии на «Дискавери сафари утром из Хургады»

Утреннее сафари на квадроциклах
На автобусе
На квадроциклах
На верблюдах
3 часа
48 отзывов
Групповая
до 25 чел.
Утреннее сафари на квадроциклах
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 8:00 и 9:00
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
$25 за человека
Королевское сафари на квадроциклах и бедуинская деревня
На квадроциклах
На верблюдах
На багги
7 часов
-
33%
132 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Королевское сафари на квадроциклах и бедуинская деревня
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 13:30
$30.20$45 за человека
Сафари 3 в 1 из Хургады: квадроциклы, бедуинская деревня и прогулка на верблюде
На машине
На квадроциклах
На верблюдах
3 часа
6 отзывов
Групповая
до 22 чел.
Сафари 3 в 1 из Хургады: квадроциклы, бедуинская деревня и прогулка на верблюде
Промчаться по пустыне, познакомиться с жизнью бедуинов и выпить чай среди песчаных дюн
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00 и 14:00
Завтра в 08:00
27 авг в 08:00
$20 за человека
Свобода пустыни: сафари на квадроциклах из Хургады
На автобусе
На квадроциклах
На верблюдах
На микроавтобусе
3 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Свобода пустыни: сафари на квадроциклах из Хургады
Пески, скорость и магия Египта вне туристических маршрутов
Начало: У вашего отеля
30 авг в 08:00
31 авг в 08:00
от $120 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Хургаде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Хургаде
$21 за человека