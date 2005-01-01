Мир гор ⛰️ и песков

После прохождения инструктажа по управлению квадроциклом, всем туристы надевают специальный шарф–арафатку, чтобы песок не попадал в глаза. Затем, вы будете кататься на квадроциклах по пустыни, где у вас будет замечательная возможность увидеть пустыню во всей красе и великолепии. Вы сможете прочувствовать пески, подышать раскалённым воздухом пустыни.

После этого, вы прокатитесь на багги — это маленькие спортивные машины. Ощутите настоящий драйв от этого незабываемого путешествия! Затем, вы отправитесь на джипах через пустыню в Деревню бедуинов. По дороге туристы смогут увидеть самое знаменитое явление пустыни — мираж (зависит от погоды).

По приезду в деревню вы сможете осмотреть тематическую деревню бедуинов, познакомиться с их традиционным бытом и культурой (вас покормят национальными лепешками, процесс приготовления которых также покажут обитатели деревни), также вы попробуете бедуинский чай и сможете прокатиться на верблюдах 🐪. В конце вас ждёт ужин на открытом воздухе (шведский стол). После ужина вас ждёт вечернее шоу, которое включает в себя тануру (танец 💃 с юбками), факир-шоу и танец 💃 живота.

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