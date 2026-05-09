Вы отправитесь в пустыню, исследовать которую будете на всевозможных видах транспорта: джипах, багги, квадроциклах и верблюдах. Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны.
Отдохнуть можно будет в деревне бедуинов, где вы познакомитесь с бытом местных жителей, а вечером для вас приготовят ужин и традиционное музыкальное шоу.
Отдохнуть можно будет в деревне бедуинов, где вы познакомитесь с бытом местных жителей, а вечером для вас приготовят ужин и традиционное музыкальное шоу.
Описание билета
Мир гор и песков После прохождения инструктажа по управлению квадроциклом, всем туристы надевают специальный шарф–арафатку, чтобы песок не попадал в глаза. Затем, вы будете кататься на квадроциклах по пустыни, где у вас будет замечательная возможность увидеть пустыню во всей красе и великолепии. Вы сможете прочувствовать пески, подышать раскалённым воздухом пустыни. После этого, вы прокатитесь на багги — это маленькие спортивные машины. Ощутите настоящий драйв от этого незабываемого путешествия! Затем, вы отправитесь на джипах через пустыню в Деревню бедуинов. По дороге туристы смогут увидеть самое знаменитое явление пустыни — мираж (зависит от погоды). По приезду в деревню вы сможете осмотреть тематическую деревню бедуинов, познакомиться с их традиционным бытом и культурой (вас покормят национальными лепешками, процесс приготовления которых также покажут обитатели деревни), также вы попробуете бедуинский чай и сможете прокатиться на верблюдах. В конце вас ждёт ужин на открытом воздухе (шведский стол). После ужина вас ждёт вечернее шоу, которое включает в себя тануру (танец с юбками), факир-шоу и танец живота. Важная информация • Возьмите с собой: длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, тёплую одежду зимой, шарф-арафатку, головной убор, солнечные очки, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем);
Внимание! Мы не несём ответственность за заказ и качество приобретённых видео и фото из поездки и их своевременность доставки в отель, просим договариваться на месте с фотографом и брать их контакты;
• Из отелей Макади, Сахль-Хашиш, Эль-Гуна и Бур-Сафага есть доплата за трансфер. Организационные моменты:
Доплата 5$ за человека за трансфер в обе стороны из отелей Макади и Сахл Хашиш.
• Доплата за трансфер из отелей Эль Гуна и Сафаги запрашивайте у гидов в заказе. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
Наличные USD, EUR, EGP.
Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Деревня бедуинов
- Пустыня
Что включено
- Трансфер в обе стороны на джипах с кондиционером
- Гид-экскурсовод
- Инструктор по управлению квадроциклом
- Катание на квадроциклах
- Катание на багги
- Катание на джипах в деревню бедуинов
- Увидеть самое знаменитое явление в пустыне - мираж (от погоды зависит)
- Посещение деревни бедуинов
- Знакомство с традиционным бытом и культурой бедуинов
- Катание на верблюдах 5 минут
- Попробовать бедуинский чай и кальян
- Ужин у бедуинов с национальных блюд
- Восточное шоу (танец с юбками, факир-шоу, танец живота).
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы, не входящие в программу
- Личные расходы
- Шарф-арафатка
- Чаевые
- Из отелей Макади, Сахль-Хашиш, Эль-Гуна и Бур-Сафага есть доплата за трансфер.
- Кальян
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на последних 30 из 115 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
L
Взяла тур из-за подруги, мы с мужем уже были на Сафари но покупали тур у гида от турагентства. В прошлый раз мне очень понравилось, так рассказывала девушка про жизнь бедуинов,
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Т
Просто потрясающая экскурсия, эмоций получили массу. Была очень насыщенная программа, накатались на всем, от души. Огромная благодарность сопровождающим девочкам, рассказывают очень интересно 👍
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О
Отлично провели время💯 Программа соответствует описанию. Мы были первый раз на мотосафари, поэтому в качестве ознакомительной поездки нам всего было достаточно. Отдельное спасибо гидам - Алле и Марине, было интересно и полезно 😉
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A
Отличная экскурсия, насыщенная и увлекательная. Покатались на квадроциклах, багги, чуть-чуть на верблюдах. Потом был ужин и развлекательная программа. Все понравилось!
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V
Всё круто!
С отеля забрали и по окончании туда же и вернули. Гиды Марина и Алла рассказали много интересных вещей о жизни кочевников в пустыне. Культпрограмма, ужин!
Единственный нюанс, на багги и квадроциклах ездили гуськом и на пешей скорости. Но это можно исправитт, взяв отдельно прогулку на багги и квадрах. Вот там отрыв! А так, всё отлично!
Спасибо!
С отеля забрали и по окончании туда же и вернули. Гиды Марина и Алла рассказали много интересных вещей о жизни кочевников в пустыне. Культпрограмма, ужин!
Единственный нюанс, на багги и квадроциклах ездили гуськом и на пешей скорости. Но это можно исправитт, взяв отдельно прогулку на багги и квадрах. Вот там отрыв! А так, всё отлично!
Спасибо!
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В
В целом всё понравилось, в качестве семенного отдыха и разнообразия досуга достаточно приятный вариант!!! Хотелось бы уделить особое внимание экскурсоводу (гиду) за ее подачу(общение), что она старается уделить внимание всем
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Входит в следующие категории Хургады
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