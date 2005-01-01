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Мега Сафари

4.8
10 отзывов
Diaa M.
Diaa M. – Гид из Хургады
Мега сафари из Хургады включает в себя максимум из того, что можно испытать на других подобных экскурсиях.

Путешествие в мир песков и гор ⛰️, откроет новый для вас, мир пустыни.

Это уникальная возможность промчаться на джипе по извилистым и узким горным ⛰️ дорогам, оставляя позади песчаные холмы, погонять на квадроциклах, покататься на багги.

Отправиться через пустыню в Деревню бедуинов, познакомиться там с бедуинский образом жизни, насладиться бедуинским чаем, покататься на верблюдах 🐪, посетить зоопарк 🌳 и мини–террариум, насладиться ужином с безалкогольными напитками и посмотреть фольклорное шоу.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 35 человек

  • $24 за человека

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Мега Сафари
Мега Сафари

Что вы увидите

  • Деревня бедуинов
  • Пустыня
Мир гор ⛰️ и песков
После прохождения инструктажа по управлению квадроциклом, всем туристы надевают специальный шарф–арафатку, чтобы песок не попадал в глаза. Затем, вы будете кататься на квадроциклах по пустыни, где у вас будет замечательная возможность увидеть пустыню во всей красе и великолепии. Вы сможете прочувствовать пески, подышать раскалённым воздухом пустыни.
После этого, вы прокатитесь на багги — это маленькие спортивные машины. Ощутите настоящий драйв от этого незабываемого путешествия! Затем, вы отправитесь на джипах через пустыню в Деревню бедуинов. По дороге туристы смогут увидеть самое знаменитое явление пустыни — мираж (зависит от погоды).
По приезду в деревню вы сможете осмотреть тематическую деревню бедуинов, познакомиться с их традиционным бытом и культурой (вас покормят национальными лепешками, процесс приготовления которых также покажут обитатели деревни), также вы попробуете бедуинский чай и сможете прокатиться на верблюдах 🐪. В конце вас ждёт ужин на открытом воздухе (шведский стол). После ужина вас ждёт вечернее шоу, которое включает в себя тануру (танец 💃 с юбками), факир-шоу и танец 💃 живота.
Важная информация
  • Возьмите с собой: длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, тёплую одежду зимой, шарф-арафатку, головной убор, солнечные очки, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем);
  • Внимание! Мы не несём ответственность за заказ и качество приобретённых видео и фото из поездки и их своевременность доставки в отель 🏨, просим договариваться на месте с фотографом и брать их контакты;
  • Из отелей Макади, Сахль-Хашиш, Эль-Гуна и Бур-Сафага есть доплата за трансфер.
Что входит
  • Трансфер в обе стороны на джипах с кондиционером
  • Гид–экскурсовод
  • Инструктор по управлению квадроциклом
  • Катание на квадроциклах
  • Катание на багги
  • Катание на джипах в деревню бедуинов
  • Увидеть самое знаменитое явление в пустыне — мираж (от погоды зависит)
  • Посещение деревни бедуинов
  • Знакомство с традиционным бытом и культурой бедуинов
  • Катание на верблюдах 5 минут
  • Попробовать бедуинский чай и кальян
  • Ужин у бедуинов с национальных блюд
  • Восточное шоу (танец с юбками, факир-шоу, танец живота).
Что не входит
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы
  • Шарф-арафатка
  • Чаевые
  • Из отелей Макади, Сахль-Хашиш, Эль-Гуна и Бур-Сафага есть доплата за трансфер.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 35 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Diaa M.
Diaa M.
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10 отзывов оставили туристы

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