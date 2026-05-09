Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды

Групповая экскурсия на квадроциклах, верблюдах, багги и джипах из Хургады
Вы отправитесь в пустыню, исследовать которую будете на всевозможных видах транспорта: джипах, багги, квадроциклах и верблюдах. Вас ждут разнообразные ландшафты — узкие извилистые горные дороги и песчаные дюны.

Отдохнуть можно будет в деревне бедуинов, где вы познакомитесь с бытом местных жителей, а вечером для вас приготовят ужин и традиционное музыкальное шоу.
4.2
115 отзывов
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды
Мегасафари: багги, квадроциклы, джипы и верблюды

Описание билета

Мир гор и песков После прохождения инструктажа по управлению квадроциклом, всем туристы надевают специальный шарф–арафатку, чтобы песок не попадал в глаза. Затем, вы будете кататься на квадроциклах по пустыни, где у вас будет замечательная возможность увидеть пустыню во всей красе и великолепии. Вы сможете прочувствовать пески, подышать раскалённым воздухом пустыни. После этого, вы прокатитесь на багги — это маленькие спортивные машины. Ощутите настоящий драйв от этого незабываемого путешествия! Затем, вы отправитесь на джипах через пустыню в Деревню бедуинов. По дороге туристы смогут увидеть самое знаменитое явление пустыни — мираж (зависит от погоды). По приезду в деревню вы сможете осмотреть тематическую деревню бедуинов, познакомиться с их традиционным бытом и культурой (вас покормят национальными лепешками, процесс приготовления которых также покажут обитатели деревни), также вы попробуете бедуинский чай и сможете прокатиться на верблюдах. В конце вас ждёт ужин на открытом воздухе (шведский стол). После ужина вас ждёт вечернее шоу, которое включает в себя тануру (танец с юбками), факир-шоу и танец живота. Важная информация • Возьмите с собой: длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, тёплую одежду зимой, шарф-арафатку, головной убор, солнечные очки, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем);
Внимание! Мы не несём ответственность за заказ и качество приобретённых видео и фото из поездки и их своевременность доставки в отель, просим договариваться на месте с фотографом и брать их контакты;

• Из отелей Макади, Сахль-Хашиш, Эль-Гуна и Бур-Сафага есть доплата за трансфер. Организационные моменты:

Доплата 5$ за человека за трансфер в обе стороны из отелей Макади и Сахл Хашиш.

• Доплата за трансфер из отелей Эль Гуна и Сафаги запрашивайте у гидов в заказе. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

Наличные USD, EUR, EGP.

Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Деревня бедуинов
  • Пустыня
Что включено
  • Трансфер в обе стороны на джипах с кондиционером
  • Гид-экскурсовод
  • Инструктор по управлению квадроциклом
  • Катание на квадроциклах
  • Катание на багги
  • Катание на джипах в деревню бедуинов
  • Увидеть самое знаменитое явление в пустыне - мираж (от погоды зависит)
  • Посещение деревни бедуинов
  • Знакомство с традиционным бытом и культурой бедуинов
  • Катание на верблюдах 5 минут
  • Попробовать бедуинский чай и кальян
  • Ужин у бедуинов с национальных блюд
  • Восточное шоу (танец с юбками, факир-шоу, танец живота).
Что не входит в цену
  • Дополнительные расходы, не входящие в программу
  • Личные расходы
  • Шарф-арафатка
  • Чаевые
  • Из отелей Макади, Сахль-Хашиш, Эль-Гуна и Бур-Сафага есть доплата за трансфер.
  • Кальян
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и как рано покупать?
Когда: Ежедневно около 11:30 (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Важная информация
  • Способы оплаты на месте:
  • Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на последних 30 из 115 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Взяла тур из-за подруги, мы с мужем уже были на Сафари но покупали тур у гида от турагентства. В прошлый раз мне очень понравилось, так рассказывала девушка про жизнь бедуинов,
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очень интересно! Хоть это и было 15 лет назад но я всё помню и решила свозить подругу, но такого как раньше уже небыло! Сначала мы переживали что будет смешанная группа и не будет русскоговорящего гида, но по дороге его подхватили и обрадовались, кстати гида зовут Алла. Как обещанно всё было, деревня бедуинов, чай, бедуиновский супермаркет, верблюды, квадроциклы, багги, ужин, танцы, но небыло интересного рассказа про жизнь бедуинов, я честно говоря очень растроилась. Всю экскурсию моей подруге про то что должен был рассказать гид рассказывала я. Короче понравилось но не на пять с плюсом. Работают там русские мировые девчёнки Алла и Марина. Группа была сборная но Алла в основном говорила на русском так как много было болгар и русских. Мне кажется что туристы едут на экскурсии не только посмотреть но и послушать или это теперь не входит в обязанности гида?

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Т
Просто потрясающая экскурсия, эмоций получили массу. Была очень насыщенная программа, накатались на всем, от души. Огромная благодарность сопровождающим девочкам, рассказывают очень интересно 👍
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О
Отлично провели время💯 Программа соответствует описанию. Мы были первый раз на мотосафари, поэтому в качестве ознакомительной поездки нам всего было достаточно. Отдельное спасибо гидам - Алле и Марине, было интересно и полезно 😉
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A
Отличная экскурсия, насыщенная и увлекательная. Покатались на квадроциклах, багги, чуть-чуть на верблюдах. Потом был ужин и развлекательная программа. Все понравилось!
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V
Всё круто!
С отеля забрали и по окончании туда же и вернули. Гиды Марина и Алла рассказали много интересных вещей о жизни кочевников в пустыне. Культпрограмма, ужин!
Единственный нюанс, на багги и квадроциклах ездили гуськом и на пешей скорости. Но это можно исправитт, взяв отдельно прогулку на багги и квадрах. Вот там отрыв! А так, всё отлично!
Спасибо!
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В
В целом всё понравилось, в качестве семенного отдыха и разнообразия досуга достаточно приятный вариант!!! Хотелось бы уделить особое внимание экскурсоводу (гиду) за ее подачу(общение), что она старается уделить внимание всем
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без исключения Встретил нас водитель вовремя, доставил без проблем, так же он нас довез до деревни бедуинов с ветерком, за что ему тоже отдельное спасибо Единение что не поправилась, это поведение фотографа

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