Мир гор и песков После прохождения инструктажа по управлению квадроциклом, всем туристы надевают специальный шарф–арафатку, чтобы песок не попадал в глаза. Затем, вы будете кататься на квадроциклах по пустыни, где у вас будет замечательная возможность увидеть пустыню во всей красе и великолепии. Вы сможете прочувствовать пески, подышать раскалённым воздухом пустыни. После этого, вы прокатитесь на багги — это маленькие спортивные машины. Ощутите настоящий драйв от этого незабываемого путешествия! Затем, вы отправитесь на джипах через пустыню в Деревню бедуинов. По дороге туристы смогут увидеть самое знаменитое явление пустыни — мираж (зависит от погоды). По приезду в деревню вы сможете осмотреть тематическую деревню бедуинов, познакомиться с их традиционным бытом и культурой (вас покормят национальными лепешками, процесс приготовления которых также покажут обитатели деревни), также вы попробуете бедуинский чай и сможете прокатиться на верблюдах. В конце вас ждёт ужин на открытом воздухе (шведский стол). После ужина вас ждёт вечернее шоу, которое включает в себя тануру (танец с юбками), факир-шоу и танец живота. Важная информация • Возьмите с собой: длинные брюки и верх с длинным рукавом, закрытую обувь, которая плотно прилегает к щиколоткам, тёплую одежду зимой, шарф-арафатку, головной убор, солнечные очки, лекарства первой необходимости, средства гигиены (влажные салфетки, увлажняющий и солнцезащитный крем);

Внимание! Мы не несём ответственность за заказ и качество приобретённых видео и фото из поездки и их своевременность доставки в отель, просим договариваться на месте с фотографом и брать их контакты;

• Из отелей Макади, Сахль-Хашиш, Эль-Гуна и Бур-Сафага есть доплата за трансфер. Организационные моменты:

Доплата 5$ за человека за трансфер в обе стороны из отелей Макади и Сахл Хашиш.

• Доплата за трансфер из отелей Эль Гуна и Сафаги запрашивайте у гидов в заказе. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

Наличные USD, EUR, EGP.