Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Каиру — городу, где древняя история живёт бок о бок с современностью.
Вы увидите легендарные пирамиды Гизы и Сфинкса, откроете для себя сокровища Египетского музея и при желании насладитесь видами Нила. Это идеальный день, чтобы прочувствовать атмосферу Египта.
Вы увидите легендарные пирамиды Гизы и Сфинкса, откроете для себя сокровища Египетского музея и при желании насладитесь видами Нила. Это идеальный день, чтобы прочувствовать атмосферу Египта.
Описание трансферСокровища Древнего Египта Мы начнём день с посещения Египетского музея — одного из крупнейших собраний артефактов в мире. Вы увидите статуи фараонов, саркофаги, мумии и подлинные сокровища Тутанхамона, а гид расскажет, как жили и правили древние египтяне. Нил и вкус Египта По желанию отправимся на круиз по Нилу, чтобы полюбоваться Каиром с воды и немного отдохнуть. Также можно попробовать традиционное блюдо «кушари» — популярную у местных смесь риса, макарон и чечевицы с соусом. Кульминация экскурсии — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина и величественный Сфинкс. Вы услышите мифы и легенды о строительстве этих сооружений и узнаете, какое значение они имеют для истории Египта и всего человечества.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Египетский музей
- Нил
- Пирамиды Гизы
- Пирамида Хеопса
- Пирамида Хефрена
- Пирамида Микерина
- Большой Сфинкс
Что включено
- Трансфер в отель и обратно
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входные билеты: Египетский музей - $12 с чел., пирамиды - $15 с чел.
- Обед по желанию - $10 с чел.
- Круиз по Нилу - $50 за всех
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Шериф, наш гид, сделал этот день максимально увлекательным, тёплым и познавательным ♥️ Огромная благодарность за вашу работу — всё прошло просто отлично 🙌🏽
Вам был полезен этот отзыв?
З
День в Каире с гидом Аззой стал настоящим украшением всей поездки в Египет! Это было не просто знакомство с городом, а полное погружение в историю и культуру. Азза — очень
Вам был полезен этот отзыв?
м
Гид дождался нас, несмотря на два переноса рейса, а водитель отвёз по всем запланированным местам. Увидели новый музей Каира и впечатляющие пирамиды и храмы — удалось по-настоящему прочувствовать атмосферу Древнего Египта, и сразу захотелось вернуться снова.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каира
Похожие экскурсии на «День в Каире: пирамиды Гизы, Сфинкс и тайны Египетского музея»
Индивидуальная
до 7 чел.
День в Каире: пирамиды, Сфинкс и сокровища музея
Главные египетские достопримечательности + водная прогулка по Нилу и обед по желанию
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $150 за всё до 7 чел.
-
25%
Индивидуальная
Лучшее в Каире за 1 день - всё включено
Восхититься египетскими пирамидами, изучить древние артефакты и отправиться в мини-круиз по Нилу
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от $180
$240 за человека
-
20%
Индивидуальная
до 5 чел.
Сокровища Каира: музей, пирамиды и цитадель
Начало: Ваш отель
$176
$220 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 4 чел.
Главное в Каире за один день
Начало: Каир
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
$233 за всё до 4 чел.
$400 за экскурсию