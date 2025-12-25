Описание Фото Отзывы Ответы на вопросы Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Каиру — городу, где древняя история живёт бок о бок с современностью.



Вы увидите легендарные пирамиды Гизы и Сфинкса, откроете для себя сокровища Египетского музея и при желании насладитесь видами Нила. Это идеальный день, чтобы прочувствовать атмосферу Египта. 5 3 отзыва

Рабаб Ваш гид в Каире Задать вопрос Индивидуальный трансфер $400 за экскурсию Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 5 3 отзыва 🇷🇺 русский 6 часов 1-7 человек Круизы Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание трансфер Сокровища Древнего Египта Мы начнём день с посещения Египетского музея — одного из крупнейших собраний артефактов в мире. Вы увидите статуи фараонов, саркофаги, мумии и подлинные сокровища Тутанхамона, а гид расскажет, как жили и правили древние египтяне. Нил и вкус Египта По желанию отправимся на круиз по Нилу, чтобы полюбоваться Каиром с воды и немного отдохнуть. Также можно попробовать традиционное блюдо «кушари» — популярную у местных смесь риса, макарон и чечевицы с соусом. Кульминация экскурсии — пирамиды Хеопса, Хефрена и Микерина и величественный Сфинкс. Вы услышите мифы и легенды о строительстве этих сооружений и узнаете, какое значение они имеют для истории Египта и всего человечества.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Египетский музей

Нил

Пирамиды Гизы

Пирамида Хеопса

Пирамида Хефрена

Пирамида Микерина

Большой Сфинкс Что включено Трансфер в отель и обратно

Услуги гида Что не входит в цену Личные расходы

Входные билеты: Египетский музей - $12 с чел., пирамиды - $15 с чел.

Обед по желанию - $10 с чел.

Круиз по Нилу - $50 за всех Место начала и завершения? Ваш отель Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.