Египетский музей, цитадель и пирамиды Гизы

Исследуйте богатую историю Египта, посетив музей, цитадель и пирамиды Гизы. Узнайте о фараонах и насладитесь видами на Нил и Каир
Чтобы познакомиться с главными достопримечательностями Каира, начните с Национального музея, где хранятся артефакты Древнего Египта.

Путешествие продолжится к пирамидам Гизы и Большому сфинксу, где можно сделать незабываемые фотографии. Экскурсия завершится в цитадели Саладина, откуда открывается потрясающий вид на город. Опытный гид расскажет о каждой локации, делая поездку насыщенной и комфортной
5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Уникальные артефакты Египетского музея
  • 🗿 Величественные пирамиды Гизы
  • 🏰 Захватывающая цитадель Саладина
  • 🚤 Прогулка по Нилу на лодке
  • 📸 Фотографии на фоне древних чудес

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Каира - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для экскурсий на открытом воздухе. В это время температура умеренная, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без жары. Летом, с мая по сентябрь, может быть слишком жарко, но если вы предпочитаете меньшее количество туристов, это может быть вашим выбором. В остальное время года экскурсии также доступны, но учтите возможные погодные условия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00

Что можно увидеть

  • Египетский музей
  • Пирамиды Гизы
  • Большой сфинкс
  • Цитадель Саладина
  • Мечеть Мухаммеда Али
  • Мечеть султана ан-Насира Мухаммеда ибн Калавуна
  • Полицейский музей
  • Музей королевских экипажей
  • Коптская церковь Абу Серга
  • Висячая церковь

Описание экскурсии

Египетский музей (полтора часа)

  • На экскурсии по музею в сопровождении нашего гида вы познакомитесь с историей цивилизации фараонов
  • Откроете для себя сокровища Тутанхамона
  • Увидите мумии царей Древнего Египта
  • И многое другое!

Прогулка на кораблике по Нилу (около получаса — по желанию)

  • Вы прокатитесь на традиционной лодке
  • Насладитесь пейзажами и успокаивающими звуками воды

Путешественников, которые не захотят участвовать в речной прогулке, мы угостим чашечкой чая или кофе в кафе на берегу.

Поездка к пирамидам Гизы (около трёх часов в общей сложности)

  • Вы узнаете легенды и научные версии постройки этого чуда света
  • Рассмотрите Большого сфинкса — самую древнюю монументальную скульптуру
  • Сделаете открыточные фотографии в одном из самых известных мест на свете

Экскурсия по цитадели Саладина (около часа)

  • Вы пройдёте по стенам и оборонительным башням, с которых открывается потрясающий вид на Каир
  • Полюбуетесь мечетью Мухаммеда Али в османском стиле и мечетью султана ан-Насира Мухаммеда ибн Калавуна — мамлюкской мечетью с изысканным исламским декором
  • Побываете в Полицейском музее, где погрузитесь в искусство расследования преступлений
  • Зайдёте в Музей королевских экипажей
  • При желании посетите старинные коптские церкви Абу Серга и Висячую

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на микроавтобусе Toyota на 14 человек
  • В стоимость входит трансфер и услуги гида, а также вода, соки и Wi-Fi в автобусе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительно оплачиваются входные билеты:
— Египетский музей — $12 для взрослых, $6 — для детей
— Пирамиды Гизы — $15 с человека
— Цитадель — $12 с человека
— Прогулка по Нилу (по желанию) — $50 с группы

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 807 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Эльвира
Эльвира
11 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Шерифом. Все очень познавательно, с юмором, без миллиона цифр! Понятно и интересно было всем и детям 7 и 10 лет и взрослым, 6 часов быстро пролетели, уставшие и довольные едем домой! Шериф просто the best!
Входит в следующие категории Каира

