Египетский музей, цитадель и пирамиды Гизы

Чтобы познакомиться с главными достопримечательностями Каира, начните с Национального музея, где хранятся артефакты Древнего Египта.
Путешествие продолжится к пирамидам Гизы и Большому сфинксу, где можно сделать незабываемые фотографии. Экскурсия завершится в цитадели Саладина, откуда открывается потрясающий вид на город. Опытный гид расскажет о каждой локации, делая поездку насыщенной и комфортной
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Уникальные артефакты Египетского музея
- 🗿 Величественные пирамиды Гизы
- 🏰 Захватывающая цитадель Саладина
- 🚤 Прогулка по Нилу на лодке
- 📸 Фотографии на фоне древних чудес
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Каира - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для экскурсий на открытом воздухе. В это время температура умеренная, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без жары. Летом, с мая по сентябрь, может быть слишком жарко, но если вы предпочитаете меньшее количество туристов, это может быть вашим выбором. В остальное время года экскурсии также доступны, но учтите возможные погодные условия.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Египетский музей
- Пирамиды Гизы
- Большой сфинкс
- Цитадель Саладина
- Мечеть Мухаммеда Али
- Мечеть султана ан-Насира Мухаммеда ибн Калавуна
- Полицейский музей
- Музей королевских экипажей
- Коптская церковь Абу Серга
- Висячая церковь
Описание экскурсии
Египетский музей (полтора часа)
- На экскурсии по музею в сопровождении нашего гида вы познакомитесь с историей цивилизации фараонов
- Откроете для себя сокровища Тутанхамона
- Увидите мумии царей Древнего Египта
- И многое другое!
Прогулка на кораблике по Нилу (около получаса — по желанию)
- Вы прокатитесь на традиционной лодке
- Насладитесь пейзажами и успокаивающими звуками воды
Путешественников, которые не захотят участвовать в речной прогулке, мы угостим чашечкой чая или кофе в кафе на берегу.
Поездка к пирамидам Гизы (около трёх часов в общей сложности)
- Вы узнаете легенды и научные версии постройки этого чуда света
- Рассмотрите Большого сфинкса — самую древнюю монументальную скульптуру
- Сделаете открыточные фотографии в одном из самых известных мест на свете
Экскурсия по цитадели Саладина (около часа)
- Вы пройдёте по стенам и оборонительным башням, с которых открывается потрясающий вид на Каир
- Полюбуетесь мечетью Мухаммеда Али в османском стиле и мечетью султана ан-Насира Мухаммеда ибн Калавуна — мамлюкской мечетью с изысканным исламским декором
- Побываете в Полицейском музее, где погрузитесь в искусство расследования преступлений
- Зайдёте в Музей королевских экипажей
- При желании посетите старинные коптские церкви Абу Серга и Висячую
Организационные детали
- Экскурсия проходит на микроавтобусе Toyota на 14 человек
- В стоимость входит трансфер и услуги гида, а также вода, соки и Wi-Fi в автобусе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Дополнительно оплачиваются входные билеты:
— Египетский музей — $12 для взрослых, $6 — для детей
— Пирамиды Гизы — $15 с человека
— Цитадель — $12 с человека
— Прогулка по Нилу (по желанию) — $50 с группы
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Каире
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 807 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Эльвира
11 окт 2025
Нам очень понравилась экскурсия с Шерифом. Все очень познавательно, с юмором, без миллиона цифр! Понятно и интересно было всем и детям 7 и 10 лет и взрослым, 6 часов быстро пролетели, уставшие и довольные едем домой! Шериф просто the best!
