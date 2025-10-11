Египетский музей, цитадель и пирамиды Гизы

Чтобы познакомиться с главными достопримечательностями Каира, начните с Национального музея, где хранятся артефакты Древнего Египта.



Путешествие продолжится к пирамидам Гизы и Большому сфинксу, где можно сделать незабываемые фотографии. Экскурсия завершится в цитадели Саладина, откуда открывается потрясающий вид на город. Опытный гид расскажет о каждой локации, делая поездку насыщенной и комфортной

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Каира - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для экскурсий на открытом воздухе. В это время температура умеренная, и вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без жары. Летом, с мая по сентябрь, может быть слишком жарко, но если вы предпочитаете меньшее количество туристов, это может быть вашим выбором. В остальное время года экскурсии также доступны, но учтите возможные погодные условия.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.