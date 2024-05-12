Наша экскурсия будет идти против часовой стрелки — мы совершим путешествие по колесу времени и вернемся на 4000 лет назад, чтобы узнать, как и когда древние египтяне смогли построить пирамиды. Пирамиды Гизы и Большой сфинкс Во время экскурсии гид расскажет, почему древние египтяне строили пирамиды, в чем причина того, что пища не разлагается внутри пирамиды и действительно ли пирамида является всего лишь источником энергии? Гид также расскажет, почему многие люди считают, что пирамида фараона Хафра выше пирамиды фараона Хуфу, хотя это не так. Во время экскурсии вы сможете узнать:

В чем заключается проклятие фараонов, когда и как затонул гроб фараона Менкаура и почему его до сих пор не нашли?

Действительно ли Сфинкс разговаривал с фараоном Тутмосом IV и просил его убрать с него песок, или это легенда фараонов?

Что находится внутри Сфинкса? Неужели под статуей есть коридоры и дороги, как говорят некоторые?

Куда, когда и почему исчезли мумии всех фараонов, строивших пирамиды?

Кто единственный человек, который смог подняться на пирамиду за семь минут, и почему глава СССР Хрущев подарил ему свои личные часы? Каирский музей Это вторая остановка в нашей программе. Во время посещения египетского музея можно увидеть:.

Кто единственный человек, который смог подняться на пирамиду за семь минут, и почему глава СССР Хрущев подарил ему свои личные часы? Каирский музей Это вторая остановка в нашей программе. Во время посещения египетского музея можно увидеть:.

• Кто единственный человек, который смог подняться на пирамиду за семь минут, и почему глава СССР Хрущев подарил ему свои личные часы? Каирский музей Это вторая остановка в нашей программе. Во время посещения египетского музея можно увидеть: