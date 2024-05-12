Наша экскурсия уникальна и интересна.
Я хочу пригласить вас посетить пирамиды Гизы и Большого сфинкса, Национальный музей в центре города и рынок Хан эль Халили в старом городе. Вас ждёт очень
Я хочу пригласить вас посетить пирамиды Гизы и Большого сфинкса, Национальный музей в центре города и рынок Хан эль Халили в старом городе. Вас ждёт очень
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсии
Наша экскурсия будет идти против часовой стрелки — мы совершим путешествие по колесу времени и вернемся на 4000 лет назад, чтобы узнать, как и когда древние египтяне смогли построить пирамиды. Пирамиды Гизы и Большой сфинкс Во время экскурсии гид расскажет, почему древние египтяне строили пирамиды, в чем причина того, что пища не разлагается внутри пирамиды и действительно ли пирамида является всего лишь источником энергии? Гид также расскажет, почему многие люди считают, что пирамида фараона Хафра выше пирамиды фараона Хуфу, хотя это не так. Во время экскурсии вы сможете узнать:
- В чем заключается проклятие фараонов, когда и как затонул гроб фараона Менкаура и почему его до сих пор не нашли?
- Действительно ли Сфинкс разговаривал с фараоном Тутмосом IV и просил его убрать с него песок, или это легенда фараонов?
- Что находится внутри Сфинкса? Неужели под статуей есть коридоры и дороги, как говорят некоторые?
- Куда, когда и почему исчезли мумии всех фараонов, строивших пирамиды?
Кто единственный человек, который смог подняться на пирамиду за семь минут, и почему глава СССР Хрущев подарил ему свои личные часы? Каирский музей Это вторая остановка в нашей программе. Во время посещения египетского музея можно увидеть:.
Кто единственный человек, который смог подняться на пирамиду за семь минут, и почему глава СССР Хрущев подарил ему свои личные часы? Каирский музей Это вторая остановка в нашей программе. Во время посещения египетского музея можно увидеть:.
• Кто единственный человек, который смог подняться на пирамиду за семь минут, и почему глава СССР Хрущев подарил ему свои личные часы? Каирский музей Это вторая остановка в нашей программе. Во время посещения египетского музея можно увидеть:
- Самую первую блондинку в истории древнего Египта.
- Первое меню (еда) в истории мира.
- Первая татуировка в истории Древнего Египта.
- Египетская Матрёшка.
- Единственная женщина, которая правила Египтом (Екатерина вторая Египта).
- Самая красивая царица в истории древнего Египта (Нефертити).
- Золотая маска фараона Тутанхамона.
- Мумия самого длинного крокодила Древнего Египта длиной семь метров.
- Самый длинный папирус Древнего Египта — 20 метров. Старый рынок, Хан Аль-Халили Там можно увидеть старый город и мечети, построенные более тысячи лет назад, а также купить сувениры по самым дешевым ценам. Это действительно одно из самых замечательных туристических мест старого города.
Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с десяти утра до десяти вечера.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды Гизы и Большой сфинкс
- Египетский музей
- Нижний храм фараона Хефрена
- Кладбище Сешнефер
- Панорама Гизы
- Золотая маска Тутанхамона
- Мумии фараонов
- Мумии животных
Что включено
- Русскоговорящий экскурсовод
- Машина с кондиционером
Что не входит в цену
- Питание в ресторане
- Входные билеты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваша гостиница
Завершение: Аэропорт или отель
Когда и сколько длится?
Когда: Связаться и забронировать экскурсии можно каждый день недели с десяти утра до десяти вечера.
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- В конце экскурсии оплата может быть произведена только в долларах или евро
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
12 мая 2024
Очень понравилась экскурсия с Ахмедом. Без проблем изменили маршрут по нашему запросу. Помогал договариваться с лошадками - договорился об очень хорошей цене!! И главное очень интересный рассказ об истории Египта.
Р
Роман
6 мая 2024
Нам очень понравилась экскурсия. Ахмед знает очень много об истории Египта, прекрасно говорит по-русски и действительно старается сделать экскурсию увлекательной и в удобном для путешественников формате. Также стоит отметить комфортный автомобиль, опытного водителя и то, что все было без спешки и суеты.
Понравилось то, что Ахмед помог найти ресторан в старом городе после окончания экскурсии. Рекомендую!
Понравилось то, что Ахмед помог найти ресторан в старом городе после окончания экскурсии. Рекомендую!
И
Иринп
10 апр 2024
Экскурсия нам понравилась, очень интересно рассказывал гид историю древнего Египта в музеи, побывали на пирамидах. От посещения старого города мы отказалась, потому что в один день посетить 3 экскурсии это много.
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