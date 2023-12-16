Увидеть чудо света, изучить древние мумии и прокатиться на корабле пустыни в мини-группе
Задолго до Рождества Христова фараоны начали творить чудеса, которые сегодня заставляют нас открывать рты в изумлении.
Мы с вами совершим настоящее путешествие в историю: побродим по пирамидам, восхитимся сокровищами фараонов, посмотрим на древние мумии и покатаемся на кораблях пустыни — верблюдах.
Мы с вами совершим настоящее путешествие в историю: побродим по пирамидам, восхитимся сокровищами фараонов, посмотрим на древние мумии и покатаемся на кораблях пустыни — верблюдах.
Ближайшие даты:
16
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даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€49
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите одно из семи чудес света — египетские пирамиды Гизы.
- Спуститесь в погребальный храм.
- Покорите бескрайнюю пустыню во время прогулки на верблюдах (по желанию).
- Посмотрите на Сфинкса — верного хранителя сокровищ наших предков.
- Посетите Египетский национальный музей и изучите сокровища Тутанхамона, сияющие золотом мумии, голову статуи первой женщины-фараона Хатшепсут, а также статуи правителей, таких как Рамсес II и Нефертити.
- Прокатитесь на кораблике по Нилу (по желанию).
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном седане.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Входные билеты к пирамидам — 450 фунтов/взрослый, 225 фунтов/детский (до 12 лет, до 6 лет бесплатно).
- Посещение музея — 540 фунтов/взрослый, 270 фунтов/детский (до 12 лет, до 6 лет бесплатно).
в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Каире
Меня зовут Валид. Я — историк и лицензированный гид, провожу экскурсии по Египту почти 17 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом работы, организующие поездки в Каир и Александрию. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней много интересного.
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