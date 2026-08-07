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Сокровища фараонов

Захватывающее путешествие в историю древнего Египта ждет вас! Пирамиды, мумии и прогулки на верблюдах - все это в одной экскурсии
Представьте, как вы стоите у подножия величественных пирамид Гизы, одного из семи чудес света.

Представьте, как спускаетесь в древние погребальные храмы, где покоятся мумии фараонов, охраняемые веками.

Вообразите, как вы покоряете бескрайние
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пески пустыни, медленно покачиваясь на спине верблюда, и как ветер играет с песком, создавая уникальные узоры под солнечными лучами.

Затем представьте, как вы стоите перед Сфинксом, загадочным хранителем древних тайн, и как ваши взгляды встречаются.

После, погрузитесь в мир древних сокровищ в Египетском национальном музее, где каждый предмет рассказывает свою историю - от золотых украшений Тутанхамона до статуи Нефертити.

И, если пожелаете, закончите день прогулкой по величественному Нилу на традиционном египетском кораблике.

Эта экскурсия - не просто путешествие, это погружение в историю, культуру и магию древнего Египта, которое оставит в вашей памяти яркие воспоминания на всю жизнь

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Увидеть пирамиды Гизы
  • 🚶‍♂️ Прогулка по погребальному храму
  • 🐪 Катание на верблюдах
  • 🗿 Встреча со Сфинксом
  • 🏛 Посещение Египетского музея
  • 🚤 Прогулка по Нилу
Сокровища фараонов
Сокровища фараонов
Сокровища фараонов

Что можно увидеть

  • Пирамиды Гизы
  • Сфинкс
  • Египетский национальный музей

Описание экскурсии

  • Вы увидите одно из семи чудес света — египетские пирамиды Гизы.
  • Спуститесь в погребальный храм.
  • Покорите бескрайнюю пустыню во время прогулки на верблюдах (по желанию).
  • Посмотрите на Сфинкса — верного хранителя сокровищ наших предков.
  • Посетите Египетский национальный музей и изучите сокровища Тутанхамона, сияющие золотом мумии, голову статуи первой женщины-фараона Хатшепсут, а также статуи правителей, таких как Рамсес II и Нефертити.
  • Прокатитесь на кораблике по Нилу (по желанию).

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном седане.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты к пирамидам — 450 фунтов/взрослый, 225 фунтов/детский (до 12 лет, до 6 лет бесплатно).
  • Посещение музея — 540 фунтов/взрослый, 270 фунтов/детский (до 12 лет, до 6 лет бесплатно).

в понедельник в 08:00 и 15:00, в среду, четверг и субботу в 08:00 и 08:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник$90
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00 и 15:00, в среду, четверг и субботу в 08:00 и 08:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид
Валид — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 259 туристов
Меня зовут Валид. Я — историк и лицензированный гид, провожу экскурсии по Египту почти 17 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом работы, организующие поездки в Каир и Александрию. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней много интересного.

Входит в следующие категории Каира

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