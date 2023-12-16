Сокровища фараонов

Групповая экскурсия в Каире

Увидеть чудо света, изучить древние мумии и прокатиться на корабле пустыни в мини-группе

Задолго до Рождества Христова фараоны начали творить чудеса, которые сегодня заставляют нас открывать рты в изумлении.

Мы с вами совершим настоящее путешествие в историю: побродим по пирамидам, восхитимся сокровищами фараонов, посмотрим на древние мумии и покатаемся на кораблях пустыни — верблюдах.
Сокровища фараонов
Сокровища фараонов
Сокровища фараонов
Сокровища фараонов
Сокровища фараонов
Сокровища фараонов
Сокровища фараонов
Сокровища фараонов
Ближайшие даты:
16
дек
17
дек
18
дек
19
дек
20
дек
21
дек
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даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€49
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите одно из семи чудес света — египетские пирамиды Гизы.
  • Спуститесь в погребальный храм.
  • Покорите бескрайнюю пустыню во время прогулки на верблюдах (по желанию).
  • Посмотрите на Сфинкса — верного хранителя сокровищ наших предков.
  • Посетите Египетский национальный музей и изучите сокровища Тутанхамона, сияющие золотом мумии, голову статуи первой женщины-фараона Хатшепсут, а также статуи правителей, таких как Рамсес II и Нефертити.
  • Прокатитесь на кораблике по Нилу (по желанию).

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном седане.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Входные билеты к пирамидам — 450 фунтов/взрослый, 225 фунтов/детский (до 12 лет, до 6 лет бесплатно).
  • Посещение музея — 540 фунтов/взрослый, 270 фунтов/детский (до 12 лет, до 6 лет бесплатно).

в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00 и 15:00, во вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00 и 08:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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