Представьте, как вы стоите у подножия величественных пирамид Гизы, одного из семи чудес света.
Представьте, как спускаетесь в древние погребальные храмы, где покоятся мумии фараонов, охраняемые веками.
Вообразите, как вы покоряете бескрайние
Представьте, как спускаетесь в древние погребальные храмы, где покоятся мумии фараонов, охраняемые веками.
Вообразите, как вы покоряете бескрайние
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Увидеть пирамиды Гизы
- 🚶♂️ Прогулка по погребальному храму
- 🐪 Катание на верблюдах
- 🗿 Встреча со Сфинксом
- 🏛 Посещение Египетского музея
- 🚤 Прогулка по Нилу
Что можно увидеть
- Пирамиды Гизы
- Сфинкс
- Египетский национальный музей
Описание экскурсии
- Вы увидите одно из семи чудес света — египетские пирамиды Гизы.
- Спуститесь в погребальный храм.
- Покорите бескрайнюю пустыню во время прогулки на верблюдах (по желанию).
- Посмотрите на Сфинкса — верного хранителя сокровищ наших предков.
- Посетите Египетский национальный музей и изучите сокровища Тутанхамона, сияющие золотом мумии, голову статуи первой женщины-фараона Хатшепсут, а также статуи правителей, таких как Рамсес II и Нефертити.
- Прокатитесь на кораблике по Нилу (по желанию).
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном седане.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Входные билеты к пирамидам — 450 фунтов/взрослый, 225 фунтов/детский (до 12 лет, до 6 лет бесплатно).
- Посещение музея — 540 фунтов/взрослый, 270 фунтов/детский (до 12 лет, до 6 лет бесплатно).
в понедельник в 08:00 и 15:00, в среду, четверг и субботу в 08:00 и 08:15
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|$90
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 08:00 и 15:00, в среду, четверг и субботу в 08:00 и 08:15
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 259 туристов
Меня зовут Валид. Я — историк и лицензированный гид, провожу экскурсии по Египту почти 17 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом работы, организующие поездки в Каир и Александрию. С радостью покажу вам нашу удивительную страну и расскажу о ней много интересного.
Входит в следующие категории Каира
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