Прокатиться по Нилу, прогуляться по старому базару и увидеть, как зажигаются огни египетской столицы
Когда дневная жара спадает, Каир раскрывается по-настоящему.
Мы проедем по вечерним улицам на традиционной конной карете, отправимся на прогулку по Нилу на фелуке, заглянем в старый исламский город и шумный рынок Хан эль-Халили. А затем окажемся в элегантном центре, который называют Парижем Востока. И при желании вы попробуете главное национальное блюдо Египта — кошари.
Описание экскурсии
Прогулка на хантуре — классической конной карете. Мы проедем вдоль Нила и по центральным улицам Каира, наблюдая, как город постепенно наполняется вечерними огнями.
Путешествие по Нилу на традиционной египетской лодке фелуке. С воды открываются замечательные виды на набережные, Каирскую башню и вечерний город.
Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили. Погуляем по одному из самых красивых исторических районов Египта. Увидим древние мечети и здания эпохи мамлюков, а затем окунёмся в атмосферу самого знаменитого восточного базара Каира с лавками, специями и традиционными кафе.
Каир хедивской эпохи. Пройдём по европейскому центру с широкими проспектами и зданиями 19–20 веков. Поговорим о хедиве Исмаиле и о том, почему этот район называют Парижем Востока.
Египетский ужин. Вы по желанию попробуете кошари — любимое блюдо местных жителей.
Организационные детали
Трансфер, прогулки на хантуре и на фелуке входят в стоимость. Детское кресло — по запросу
Дополнительно оплачиваются ужин (~$6 за чел.), а также напитки и покупки на рынке
С вами будет гид из нашей команды
ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Базовый билет
$50
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1714 туристов
Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.
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