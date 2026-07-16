Когда дневная жара спадает, Каир раскрывается по-настоящему. Мы проедем по вечерним улицам на традиционной конной карете, отправимся на прогулку по Нилу на фелуке, заглянем в старый исламский город и шумный рынок Хан эль-Халили. А затем окажемся в элегантном центре, который называют Парижем Востока. И при желании вы попробуете главное национальное блюдо Египта — кошари.

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Описание экскурсии

Прогулка на хантуре — классической конной карете. Мы проедем вдоль Нила и по центральным улицам Каира, наблюдая, как город постепенно наполняется вечерними огнями.

Путешествие по Нилу на традиционной египетской лодке фелуке. С воды открываются замечательные виды на набережные, Каирскую башню и вечерний город.

Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили. Погуляем по одному из самых красивых исторических районов Египта. Увидим древние мечети и здания эпохи мамлюков, а затем окунёмся в атмосферу самого знаменитого восточного базара Каира с лавками, специями и традиционными кафе.

Каир хедивской эпохи. Пройдём по европейскому центру с широкими проспектами и зданиями 19–20 веков. Поговорим о хедиве Исмаиле и о том, почему этот район называют Парижем Востока.

Египетский ужин. Вы по желанию попробуете кошари — любимое блюдо местных жителей.

Организационные детали