Мои заказы

Вечерний Каир: на фелуке, конной карете и пешком

Прокатиться по Нилу, прогуляться по старому базару и увидеть, как зажигаются огни египетской столицы
Когда дневная жара спадает, Каир раскрывается по-настоящему.

Мы проедем по вечерним улицам на традиционной конной карете, отправимся на прогулку по Нилу на фелуке, заглянем в старый исламский город и шумный рынок Хан эль-Халили. А затем окажемся в элегантном центре, который называют Парижем Востока. И при желании вы попробуете главное национальное блюдо Египта — кошари.
Вечерний Каир: на фелуке, конной карете и пешком
Вечерний Каир: на фелуке, конной карете и пешком
Вечерний Каир: на фелуке, конной карете и пешком

Описание экскурсии

Прогулка на хантуре — классической конной карете. Мы проедем вдоль Нила и по центральным улицам Каира, наблюдая, как город постепенно наполняется вечерними огнями.

Путешествие по Нилу на традиционной египетской лодке фелуке. С воды открываются замечательные виды на набережные, Каирскую башню и вечерний город.

Улица Аль-Муизз и рынок Хан эль-Халили. Погуляем по одному из самых красивых исторических районов Египта. Увидим древние мечети и здания эпохи мамлюков, а затем окунёмся в атмосферу самого знаменитого восточного базара Каира с лавками, специями и традиционными кафе.

Каир хедивской эпохи. Пройдём по европейскому центру с широкими проспектами и зданиями 19–20 веков. Поговорим о хедиве Исмаиле и о том, почему этот район называют Парижем Востока.

Египетский ужин. Вы по желанию попробуете кошари — любимое блюдо местных жителей.

Организационные детали

  • Трансфер, прогулки на хантуре и на фелуке входят в стоимость. Детское кресло — по запросу
  • Дополнительно оплачиваются ужин (~$6 за чел.), а также напитки и покупки на рынке
  • С вами будет гид из нашей команды

ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Базовый билет$50
Для бронирования достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00, 18:00 и 19:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби
Руби — ваша команда гидов в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1714 туристов
Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии на «Вечерний Каир: на фелуке, конной карете и пешком»

Вечерний Каир: закат на Ниле и огни Старого города (всё включено)
На машине
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Вечерний Каир: закат на Ниле и огни Старого города (всё включено)
С горячим ужином на борту и прогулкой по улицам Старого города
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от $155 за всё до 3 чел.
Каир в вечерних огнях
На машине
Круизы
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Каир в вечерних огнях
Вечерняя экскурсия по Каиру идеально подходит для тех, кто не любит жару. Насладитесь круизом по Нилу и прогулкой по Старому городу с русскоговорящим гидом
Начало: По месту вашего проживания в Каире
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от $194 за всё до 6 чел.
Египетское комбо: Каир + пирамиды Гизы в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
8 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Египетское комбо: Каир + пирамиды Гизы в мини-группе
Идеальный маршрут для первого знакомства с Каиром и окрестностями
Начало: В пределах Каира по договорённости
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
18 июл в 08:00
$80 за человека
Вечерний Каир + круиз по Нилу
На машине
Круизы
5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
Вечерний Каир + круиз по Нилу
Побродить по восточному базару, прокатиться по Нилу и познакомиться с символами главной улицы города
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от $85 за человека
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире
$50 за человека