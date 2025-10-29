Мои заказы

Знакомство с Каиром

Откройте для себя удивительный Каир: от древних артефактов в музее до величественных мечетей и прогулки по легендарному Нилу
Водная прогулка в Каире - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны.

Посетители смогут насладиться видами Египетского музея, где собраны реликвии Древнего Египта, включая трон и маску Тутанхамона.

Также запланировано посещение цитадели Саладина с её впечатляющими мечетями и прогулка по старому городу, где на одной улице соседствуют мечеть, церковь и синагога. Завершением станет прогулка по Нилу, которая подарит незабываемые впечатления
5
2 отзыва

5 причин купить эту прогулку

  • 🏛️ Увидеть реликвии Древнего Египта
  • 🕌 Посетить величественные мечети
  • 🚤 Прогулка по Нилу
  • 🏙️ Ощутить атмосферу старого города
  • 📚 Узнать историю Каира

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Каира - с октября по апрель, когда погода более прохладная и комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без изнуряющей жары. В летние месяцы, с мая по сентябрь, температура может быть очень высокой, что делает экскурсии менее комфортными, но это также период с меньшим количеством туристов, что позволяет избежать толп. В остальное время года, хотя и жарко, но все равно можно насладиться экскурсиями, если вы готовы к жаре.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Знакомство с Каиром© Руби
Знакомство с Каиром© Руби
Знакомство с Каиром© Руби
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Египетский национальный музей
  • Цитадель Саладина
  • Старый город
  • Мечеть Амр ибн аль-Аса
  • Висячая церковь
  • Синагога Бен Эзра

Описание водной прогулки

Египетский национальный музей. Здесь хранится 130 тысяч экспонатов эпохи Древнего Египта. Сложно поверить, что всем этим предметам быта, искусства и культа не сотни, а тысячи лет! Вы увидите саркофаги и мумии, статуи и вазы, манускрипты и многое другое. Пора убедиться в том, что древнеегипетская цивилизация — это что-то невероятное.

Цитадель Саладина. Отправимся на самую высокую вершину Египта, в древнюю крепость, чтобы полюбоваться мечетями Мухаммеда Али, Ахмада ибн Тулуна, ан-Насира ибн Калауна и другими памятниками архитектуры.

Старый город. На очереди перекрёсток религий: на одной улице вы увидите мечеть Амр ибн аль-Аса — самую старую и большую в Египте и Африке, Висячую церковь — христианский храм, построенный во 2 веке, и синагогу Бен Эзра.

Прогулка на лодке по реке Нил (по желанию).

Познавательное путешествие

Мы поговорим о столице Египта: почему она была названа Каиром, кем основана, как менялась со временем. Каких обычаев и традиций придерживаются жители Каира. Разумеется, обсудим древнеегипетскую историю, фараонов, а также религиозный вопрос.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из отеля и отвезем обратно
  • В стоимость включён трансфер на современном микроавтобусе Toyota и услуги гида
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Дополнительные расходы:

  • Билеты в музей — 600 египетских фунтов (около $12)
  • Билеты в крепость — 600 египетских фунтов (около $12)
  • Обед — $10
  • Экскурсия на кораблике по Нилу — $10 на человека.
    Для группы или юридического лица — 50 $

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 807 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Ю
Юлия
29 окт 2025
Глубокое погружение в историю Каира с блестящим гидом

Хочу оставить развернутый отзыв об экскурсии по Каиру. Мы, группа из четырех девушек, остались под большим впечатлением. Отдельная благодарность гиду Мухамеда: его знания
читать дальше

по истории Египта действительно глубочайшие. Он не просто показывал объекты, а выстраивал настоящий нарратив, рассказывал много деталей и интересных фактов, которые оживляли прошлое.

Особенно хочется отметить посещение Национального музея. Благодаря гиду это был не просто поход по залам, а невероятно интересный урок истории. Рассказы о каждом артефакте были настолько захватывающими, что не хотелось уходить.

Маршрут был выстроен идеально: мы проехали по аутентичным улицам, погуляли по Старому городу, увидели мечеть с купюры и узнали о ней все детали, побывали в музее папируса и прокатились по Нилу. Организаторы пошли нам навстречу и подстроили программу под наши временные рамки, за что отдельное спасибо.

И еще один приятный бонус - гид много и с удовольствием нас фотографировал и снимал атмосферные видео на телефон, так что у нас остались прекрасные кадры без лишних хлопот.

В итоге: очень насыщенный, комфортный и познавательный день. Однозначно рекомендую гида Мухамеда и организатора

Глубокое погружение в историю Каира с блестящим гидомГлубокое погружение в историю Каира с блестящим гидомГлубокое погружение в историю Каира с блестящим гидомГлубокое погружение в историю Каира с блестящим гидомГлубокое погружение в историю Каира с блестящим гидом
А
Алексей
11 сен 2025
Благодарю экскурсовода Шерифа за замечательную экскурсию по основным достопримечательностям Каира: Египетскому национальному музею, Старому городу и цитадели Саладина.
Особенно понравилась первая часть экскурсии, где Шариф помог осмотреть ключевые экспонаты древнеегипетской истории за относительно короткий срок.

Входит в следующие категории Каира

Похожие экскурсии из Каира

3 в 1: Пирамиды Гизы, Национальный музей в Каире и прогулка по Нилу
На машине
8 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
3 в 1: Пирамиды Гизы, Национальный музей в Каире и прогулка по Нилу
Посетить пирамиды и рассмотреть артефакты Древнего Египта в историческом музее с гидом-египтянкой
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
$210 за всё до 10 чел.
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
На автобусе
6 часов
-
15%
45 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Каир с гидом-египтянином: пешком, на авто и на лодке
Побывать в музее с сокровищами из гробниц, проплыть по Нилу и погулять по Коптскому кварталу
Начало: Где место нахождения туристов в Каире
Завтра в 08:00
12 ноя в 08:00
$184$216 за всё до 8 чел.
4 эпохи Каира: дворец Маниал, Музей мумий и Коптский квартал
На автобусе
8 часов
-
10%
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Четыре эпохи Каира: от дворца Маниал до Коптского квартала
Погрузитесь в удивительный мир истории Каира, открывая тайны древних фараонов, величественные дворцы и святыни трех религий
Начало: В отеле
Завтра в 08:30
11 ноя в 08:30
$180$200 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каире. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каире