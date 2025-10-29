Откройте для себя удивительный Каир: от древних артефактов в музее до величественных мечетей и прогулки по легендарному Нилу
Водная прогулка в Каире - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны.
Посетители смогут насладиться видами Египетского музея, где собраны реликвии Древнего Египта, включая трон и маску Тутанхамона.
Также запланировано посещение цитадели Саладина с её впечатляющими мечетями и прогулка по старому городу, где на одной улице соседствуют мечеть, церковь и синагога. Завершением станет прогулка по Нилу, которая подарит незабываемые впечатления
5 причин купить эту прогулку
🏛️ Увидеть реликвии Древнего Египта
🕌 Посетить величественные мечети
🚤 Прогулка по Нилу
🏙️ Ощутить атмосферу старого города
📚 Узнать историю Каира
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Каира - с октября по апрель, когда погода более прохладная и комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без изнуряющей жары. В летние месяцы, с мая по сентябрь, температура может быть очень высокой, что делает экскурсии менее комфортными, но это также период с меньшим количеством туристов, что позволяет избежать толп. В остальное время года, хотя и жарко, но все равно можно насладиться экскурсиями, если вы готовы к жаре.
Египетский национальный музей. Здесь хранится 130 тысяч экспонатов эпохи Древнего Египта. Сложно поверить, что всем этим предметам быта, искусства и культа не сотни, а тысячи лет! Вы увидите саркофаги и мумии, статуи и вазы, манускрипты и многое другое. Пора убедиться в том, что древнеегипетская цивилизация — это что-то невероятное.
Цитадель Саладина. Отправимся на самую высокую вершину Египта, в древнюю крепость, чтобы полюбоваться мечетями Мухаммеда Али, Ахмада ибн Тулуна, ан-Насира ибн Калауна и другими памятниками архитектуры.
Старый город. На очереди перекрёсток религий: на одной улице вы увидите мечеть Амр ибн аль-Аса — самую старую и большую в Египте и Африке, Висячую церковь — христианский храм, построенный во 2 веке, и синагогу Бен Эзра.
Прогулка на лодке по реке Нил (по желанию).
Познавательное путешествие
Мы поговорим о столице Египта: почему она была названа Каиром, кем основана, как менялась со временем. Каких обычаев и традиций придерживаются жители Каира. Разумеется, обсудим древнеегипетскую историю, фараонов, а также религиозный вопрос.
Организационные детали
Мы заберём вас из отеля и отвезем обратно
В стоимость включён трансфер на современном микроавтобусе Toyota и услуги гида
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Дополнительные расходы:
Билеты в музей — 600 египетских фунтов (около $12)
Билеты в крепость — 600 египетских фунтов (около $12)
Обед — $10
Экскурсия на кораблике по Нилу — $10 на человека. Для группы или юридического лица — 50 $
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 807 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Юлия
29 окт 2025
Глубокое погружение в историю Каира с блестящим гидом
Хочу оставить развернутый отзыв об экскурсии по Каиру. Мы, группа из четырех девушек, остались под большим впечатлением. Отдельная благодарность гиду Мухамеда: его знания читать дальше
по истории Египта действительно глубочайшие. Он не просто показывал объекты, а выстраивал настоящий нарратив, рассказывал много деталей и интересных фактов, которые оживляли прошлое.
Особенно хочется отметить посещение Национального музея. Благодаря гиду это был не просто поход по залам, а невероятно интересный урок истории. Рассказы о каждом артефакте были настолько захватывающими, что не хотелось уходить.
Маршрут был выстроен идеально: мы проехали по аутентичным улицам, погуляли по Старому городу, увидели мечеть с купюры и узнали о ней все детали, побывали в музее папируса и прокатились по Нилу. Организаторы пошли нам навстречу и подстроили программу под наши временные рамки, за что отдельное спасибо.
И еще один приятный бонус - гид много и с удовольствием нас фотографировал и снимал атмосферные видео на телефон, так что у нас остались прекрасные кадры без лишних хлопот.
В итоге: очень насыщенный, комфортный и познавательный день. Однозначно рекомендую гида Мухамеда и организатора
Алексей
11 сен 2025
Благодарю экскурсовода Шерифа за замечательную экскурсию по основным достопримечательностям Каира: Египетскому национальному музею, Старому городу и цитадели Саладина. Особенно понравилась первая часть экскурсии, где Шариф помог осмотреть ключевые экспонаты древнеегипетской истории за относительно короткий срок.