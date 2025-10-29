Сейчас ноябрь — это идеальное время.

Лучшее время для посещения Каира - с октября по апрель, когда погода более прохладная и комфортная для прогулок. В это время вы сможете насладиться всеми достопримечательностями без изнуряющей жары. В летние месяцы, с мая по сентябрь, температура может быть очень высокой, что делает экскурсии менее комфортными, но это также период с меньшим количеством туристов, что позволяет избежать толп. В остальное время года, хотя и жарко, но все равно можно насладиться экскурсиями, если вы готовы к жаре.

Водная прогулка в Каире - это уникальная возможность увидеть город с новой стороны. Посетители смогут насладиться видами Египетского музея, где собраны реликвии Древнего Египта, включая трон и маску Тутанхамона. Также запланировано посещение цитадели Саладина с её впечатляющими мечетями и прогулка по старому городу, где на одной улице соседствуют мечеть, церковь и синагога. Завершением станет прогулка по Нилу, которая подарит незабываемые впечатления

Описание водной прогулки

Египетский национальный музей. Здесь хранится 130 тысяч экспонатов эпохи Древнего Египта. Сложно поверить, что всем этим предметам быта, искусства и культа не сотни, а тысячи лет! Вы увидите саркофаги и мумии, статуи и вазы, манускрипты и многое другое. Пора убедиться в том, что древнеегипетская цивилизация — это что-то невероятное.

Цитадель Саладина. Отправимся на самую высокую вершину Египта, в древнюю крепость, чтобы полюбоваться мечетями Мухаммеда Али, Ахмада ибн Тулуна, ан-Насира ибн Калауна и другими памятниками архитектуры.

Старый город. На очереди перекрёсток религий: на одной улице вы увидите мечеть Амр ибн аль-Аса — самую старую и большую в Египте и Африке, Висячую церковь — христианский храм, построенный во 2 веке, и синагогу Бен Эзра.

Прогулка на лодке по реке Нил (по желанию).

Познавательное путешествие

Мы поговорим о столице Египта: почему она была названа Каиром, кем основана, как менялась со временем. Каких обычаев и традиций придерживаются жители Каира. Разумеется, обсудим древнеегипетскую историю, фараонов, а также религиозный вопрос.

Организационные детали

Мы заберём вас из отеля и отвезем обратно

В стоимость включён трансфер на современном микроавтобусе Toyota и услуги гида

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

