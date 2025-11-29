Переночевать в палатке посреди пустыни и полюбоваться обитателями Красного моря (из Шарм-эль-Шейха)
Чтобы увидеть живые коралловые рифы, провести ночь под звёздным небом пустыни и отдохнуть от городской суеты, отправимся в национальный парк Рас-Мохаммед.
Вы откроете для себя яркие подводные пейзажи и тишину уединённой бухты в живописном кемпинге на берегу Красного моря. А если посчастливится, во время снорклинга понаблюдаете за барракудами и морскими черепахами.
Описание трансфер
Кемпинг в бухте Марса Брейка
Вы окажетесь в живописноем месте между заповедником Рас-Мохаммед и Синайским полуостровом. Лагерь защищён от ветра, а на пляже мягкий песок и пологий вход в море. Здесь вы проведёте день, ночь и утро. Кемпинг охраняется египетской армией, после 18:00 сюда никого не впускают.
Снорклинг в Красном море
С маской и ластами вы при желании проплывёте вдоль молодого кораллового рифа и увидите рыб-наполеонов, барракуд, скатов и даже морских черепах.
Ужин у костра
Бедуин приготовит для вас блюда национальной кухни: мясо и рыбу на углях, свежие овощи, фрукты и тхину (традиционную кунжутную пасту). Ночь вы проведёте в палатках с удобными спальными местами и чистыми комплектами белья. Отдельно на улице стоят оборудованные душ и туалет.
Завтрак на рассвете
Яйца, сыры, салаты, хлеб, чай и кофе перед утренним купанием.
Ориентировочный тайминг поездки: 11:00 — сбор у отеля 12:00 — прибытие в заповедник 13:00 — обед 14:00–18:00 — свободное время 18:30 — ужин 8:00 следующего дня — завтрак 10:00 — выезд из лагеря к отелям
Организационные детали
Поездка проходит на микроавтобусе Toyota Hiace
В стоимость входит трансфер, ночёвка в кемпинге, питание, а также пледы, свечи и другие мелочи для вашего комфорта. Дополнительно оплачиваются только напитки
По желанию можно организовать экскурсию по заповеднику — $50 за чел.
Доплата за экскурсию возможна в рублях на карту российского банка
В поездке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды. Обратите внимание: гид не будет ночевать с вами в лагере. Он привезёт вас в заповедник, всё покажет и расскажет, а следующим утром отвезёт обратно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 655 туристов
Я гид по Шарму, организатор и блогер. Впервые приехала в Шарм-эль-Шейх в 2015 году, это была любовь с первого взгляда. Потом случился переезд — и вот я живу в одном читать дальше
из самых красивых и удивительных городов Египта. Именно таким я хочу показать его вам.
На своих экскурсиях я стараюсь познакомить с настоящим Египтом: с удивительно красивым и невероятно прозрачным Красным морем, вкусной египетской кухней, колоритными достопримечательностями; делюсь секретами жизни в Египте.
Я за непринуждённый формат экскурсий и стараюсь преподносить историю интересно, с юмором и без перечисления сухих фактов. Моя задача — чтобы вы прекрасно провели время, прочувствовали город и захотели сюда вернуться. Я знаю все самые вкусные и красивые места в Шарм-эль-Шейхе и поделюсь ими с вами!
Экскурсии провожу вместе со своими коллегами-гидами.