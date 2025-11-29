Чтобы увидеть живые коралловые рифы, провести ночь под звёздным небом пустыни и отдохнуть от городской суеты, отправимся в национальный парк Рас-Мохаммед. Вы откроете для себя яркие подводные пейзажи и тишину уединённой бухты в живописном кемпинге на берегу Красного моря. А если посчастливится, во время снорклинга понаблюдаете за барракудами и морскими черепахами.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание трансфер

Кемпинг в бухте Марса Брейка

Вы окажетесь в живописноем месте между заповедником Рас-Мохаммед и Синайским полуостровом. Лагерь защищён от ветра, а на пляже мягкий песок и пологий вход в море. Здесь вы проведёте день, ночь и утро. Кемпинг охраняется египетской армией, после 18:00 сюда никого не впускают.

Снорклинг в Красном море

С маской и ластами вы при желании проплывёте вдоль молодого кораллового рифа и увидите рыб-наполеонов, барракуд, скатов и даже морских черепах.

Ужин у костра

Бедуин приготовит для вас блюда национальной кухни: мясо и рыбу на углях, свежие овощи, фрукты и тхину (традиционную кунжутную пасту). Ночь вы проведёте в палатках с удобными спальными местами и чистыми комплектами белья. Отдельно на улице стоят оборудованные душ и туалет.

Завтрак на рассвете

Яйца, сыры, салаты, хлеб, чай и кофе перед утренним купанием.

Ориентировочный тайминг поездки:

11:00 — сбор у отеля

12:00 — прибытие в заповедник

13:00 — обед

14:00–18:00 — свободное время

18:30 — ужин

8:00 следующего дня — завтрак

10:00 — выезд из лагеря к отелям

Организационные детали