Перезагрузка – экскурсии в Шарм-эш-Шейхе

Найдено 5 экскурсий в категории «Перезагрузка» в Шарм-эш-Шейхе, цены от $90. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
На машине
На верблюдах
Багги
2.5 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Ощутить адреналин и дух свободы во время захватывающего путешествия по Синайской пустыне
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$129 за всё до 2 чел.
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
На машине
13 часов
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Синайский монастырь и Дахаб
Перезагрузитесь во время египетского отдыха: посетите древний монастырь Св. Екатерины и насладитесь морскими приключениями в Дахабе
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
от $515 за всё до 10 чел.
Шарм-эль-Шейх: не пропустить самое интересное
На машине
Полеты на самолетах
5 часов
45 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
Завтра в 18:00
11 дек в 15:00
$100 за всё до 6 чел.
По Красному морю - на пиратском корабле (в группе)
На яхте
6 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$90 за человека
День и ночь в заповеднике Рас-Мохаммед
На машине
13 часов
Групповая
до 15 чел.
День и ночь в заповеднике Рас-Мохаммед
Переночевать в палатке посреди пустыни и полюбоваться обитателями Красного моря (из Шарм-эль-Шейха)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
11 дек в 11:00
15 дек в 11:00
$100 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    20 ноября 2025
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Очень вежливый персонал, комфортный автомобиль. Само мероприятие очень хорошо организовано.
  • Д
    Дарья
    10 ноября 2025
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Классно покатались, хорошо, что не в группе, очень понравился индивидуальный подход. Гид Мохамед забрал от отеля на машине, все подробно рассказал в пути, очень довольны поездкой.
    Классно покатались, хорошо, что не в группе, очень понравился индивидуальный подход. Гид Мохамед забрал от отеляКлассно покатались, хорошо, что не в группе, очень понравился индивидуальный подход. Гид Мохамед забрал от отеля
  • A
    Aleksandr
    7 ноября 2025
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Отличная организация. Никаких проблем в течение всего времени. Были на закате в 15:30 в начале ноября. Наверное лучшее время для
    читать дальше

    поездки. Сама экскурсия - это телепортация в какой-то фильм, на столько все вокруг нереально. Сотни квадриков, багги, пыль столбом и среди всего этого верблюды. Приехали все в пыли, грязные, но при этом все довольные) Обязательно нужны очки.

    Отличная организация. Никаких проблем в течение всего времени. Были на закате в 15:30 в начале ноябряОтличная организация. Никаких проблем в течение всего времени. Были на закате в 15:30 в начале ноября
  • Л
    Лиза
    3 ноября 2025
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Отличная получилась экскурсия! Очень хорошо говорящий по русски гид. Покатались на багги, на верблюдах, гид рассказал по дороге про историю
    читать дальше

    Египта, ответил на вопросы, рассказал интересные факты. На верблюде лично мне было страшновато, но абсолютно не жалею, что поехала. И конечно порадовало, что это индивидуальная поездка, а не в толпе туристов.

  • Е
    Елена
    10 октября 2025
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Прекрасное сафари)
    Гид Мохамед очень доступно на отличном русском кратко поведал историю и географию Египта, пока мы добирались до Сафари парка
    читать дальше

    на комфортном трансфере. Подарил подарочки мне и ребёнку), развлекал ребёнка на обратной дороге))
    Само сафари прошло идеально: только мы и инструктор, комфортно и весело)
    Глядя на проезжающие мимо/обгоняя большие колонны туристов на квадрациклах, мы не раз порадовались тому, что взяли индивидуальную экскурсию!
    Спасибо за прекрасно проведённое время!

  • К
    Катерина
    17 августа 2025
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    У нас был замечательный гид Мохамед, он отлично говорит по-русски и подробно ответил на все наши вопросы. К отелю подъехал
    читать дальше

    чуть раньше назначенного времени, нам не пришлось ждать. Очень хорошие впечатления от индивидуальной экскурсии - никто нас не торопил, это всегда приятно. Ездили быстро, когда за рулем багги был муж, и сопровождающие прислушались и не гнали, когда за рулем была я)
    Рекомендую 👍🏼

    У нас был замечательный гид Мохамед, он отлично говорит по-русски и подробно ответил на все нашиУ нас был замечательный гид Мохамед, он отлично говорит по-русски и подробно ответил на все наши
  • М
    Мария
    23 июля 2025
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Всем привет! Тщательно выбирала индивидуальный тур и по отзывам выбрала Валида!

    Мы встречали рассвет на багги! Утром у отеля нас встретил
    читать дальше

    чудесный русскоговорящий гид Мохаммед на черри тиго и мы поехали к пустыне, там уже был подготовлен транспорт и нас ожидал проводник
    Забыла написать, что гид нам сразу вручил новые арафатки, а мне еще и небольшую сумочку💛

    Пока организованные группы что-то ожидали, мы сразу сели и поехали. Молодой парень (инструктор) ехал впереди и останавливал колоны групп, чтобы мы проехали. Показал лучшие места, пофотографировал, поорал с нами в эхо и (!) отгонял детей бедуинов-попрошаек❤️‍🩹

    Вернувшись на базу нас встретил Мохаммед и мы поехали к отелю. Еще раз отдельное спасибо за этого гида, потрясающе говорит по русски, рассказал историю египта, показал все на карте, только лучшие впечатления

    В общем мы на катались на багги и верблюдах, на фотографировались, получили массу эмоций и если вы выбираете тур, то берите именно этот, не пожалеете! ❤️

    Всем привет! Тщательно выбирала индивидуальный тур и по отзывам выбрала Валида!Всем привет! Тщательно выбирала индивидуальный тур и по отзывам выбрала Валида!Всем привет! Тщательно выбирала индивидуальный тур и по отзывам выбрала Валида!Всем привет! Тщательно выбирала индивидуальный тур и по отзывам выбрала Валида!Всем привет! Тщательно выбирала индивидуальный тур и по отзывам выбрала Валида!
  • А
    Александр
    15 мая 2025
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Было здорово, без потери времени на сборы туристов, без глотания песка в плотной группе. Инструктор сделал классные фото и видео. Подарили подарки жене и сыну.
    Было здорово, без потери времени на сборы туристов, без глотания песка в плотной группе. Инструктор сделал
  • Е
    Елена
    9 мая 2025
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Это была наша вторая экскурсия,заказанная у Валида. Все прошло отлично,как и в первый раз. Все во время,комфортный минивэн отвез нашу
    читать дальше

    семью в сафари центр,по дороге гид Наталья все подробно нам рассказала. На месте нас встретил Валид,дали арафатки в подарок и мы с нашим инструктором погнали по пустыне. Это классно! Мы были на закате и было очень много желающих покататься,но т к у нас было индивидуальное сопровождение,мы ехали такими маршрутами,где особенно не пересекались с другими машинами. Покатались остановились у гор,сфоткались,поехали к бедуинам пить чай и кататься на верблюдах! Потом еще погоняли по пустыне,наш инструктор сделал нам очень классное видео наших покатушек! Отличное развлечение и организация! Спасибо Валиду и его команде!

  • В
    Владислав
    4 мая 2025
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Отлично провели время. Спасибо организатору Валиду. Нас забрали из отели, отвезли на сафари, прокатали, дали подарки и отправили домой. Всё отлично!
  • В
    Вячеслав
    22 апреля 2025
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Всë отлично.
    Встретили у отеля, авто новое с кондиционером, довезли до места. Всë рассказали, объяснили, покатались на багги с ветерком, попили чай у бедуинов, прокатили на верблюдах.
    5 из 5.
    Спасибо организатору и всем соучастникам!
    Всë отлично
  • М
    Мария
    21 декабря 2024
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Благодарю Валида и за организацию и за проведение нашего сафари. Это был сюрприз для молодого человека и он остался очень
    читать дальше

    доволен, особенно тем, что это были наши индивидуальные покатушки. Валид при встрече сделал презент - арафатки, а потом в пустыне прокатили нас немного на верблюдах. Инструктор тоже очень доброжелателен, сделал нам несколько видео на наш телефон и дал время самим пофотографироваться.
    В общем мой рекомендасьён))

    Благодарю Валида и за организацию и за проведение нашего сафари. Это был сюрприз для молодого человекаБлагодарю Валида и за организацию и за проведение нашего сафари. Это был сюрприз для молодого человека
  • С
    Светлана
    4 августа 2024
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Ездили вдвоем с дочкой 14 лет. Все очень удобно. От отеля нас забрал микроавтобус с водителем и гидом. Быстро доехали
    читать дальше

    до места проведения сафари. Дочке 14 лет, она управляла нашим багги, именно этого я и хотела, что бы у нее остались яркие впечатления. Очень здорово, что ездили не группой! Получилась классная поездка по пустыне! К обеду были в отеле. Все комфортно и безопасно! Спасибо!

  • А
    Анжелика
    25 июля 2024
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Все понравилось, забрали вовремя на мини автобусе, привезли к сафари, там где то час-полтора катались на багги, когда инструктора попросили
    читать дальше

    побыстрее, он согласился и в некоторых местах разгонялись до 40 км/час, было две остановки, первая - у гор, где сделали фото, там к нам подбежали бедуинские дети и предлагали браслетики, мы из жалости к ним за доллар купили (больше с собой не было денег), потом поехали к бедуинам, там предложили напитки, есть за деньги (газировки, вода, каркаде), и бесплатно давали маленькие чашечки с чаем, также в стоимость входило катание на верблюде, но можно и отказаться, также подарили арафатки, хоть у нас и свои были, в общем нам понравилось, вся экскурсия заняла около 2-2,5 часов

    Все понравилось, забрали вовремя на мини автобусе, привезли к сафари, там где то час-полтора катались наВсе понравилось, забрали вовремя на мини автобусе, привезли к сафари, там где то час-полтора катались на
  • А
    Алексей
    8 апреля 2024
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Все прошло на "отлично".
    Особенно обрадовала обратная связь: Валид на все вопросы очень оперативно отвечал, все по теме вопроса, без лишней
    читать дальше

    "воды". Никогда не возникали споры или недопонимания.
    Очень гибкий подход к каждому. Мы были семьей, с тремя детками.
    Организована тоже отлично. Забрал миниавтобус, очень чистый, только для нашей семьи. Откатали в пустыне, потом на верблюдах.
    Валид заранее предупредил о местных попрошайках и фотографах, что НЕ стоит на них тратить время и деньги, качество не очень. Мы все же попробовали и в итоге Валид был прав.
    Не платите местным фотографам, качество отстой. Но если все же хотите чтобы вас поснимали, то только на условии что оплата будет после просмотра качества фото.
    Всем друзьям теперь рекомендую Валида.

  • М
    Максим
    28 марта 2024
    VIP-сафари на багги - к Синайским горам
    Топ экскурсия! Индивидуальный подход, очень внимательный и приятный гид Ахмед. Верблюды потрясающие. Получили пассу эмоций, красивые фото на память и
    читать дальше

    даже подарки! Ездили с ребёнком, он просто в восторге! Отдельное спасибо за отличную организацию! Всем советуем брать именно индивидуальную экскурсию! Сделайте свой отдых комфортным а Валид и его команда позаботится об остальном!

    Топ экскурсия! Индивидуальный подход, очень внимательный и приятный гид Ахмед. Верблюды потрясающие. Получили пассу эмоций, красивыеТоп экскурсия! Индивидуальный подход, очень внимательный и приятный гид Ахмед. Верблюды потрясающие. Получили пассу эмоций, красивыеТоп экскурсия! Индивидуальный подход, очень внимательный и приятный гид Ахмед. Верблюды потрясающие. Получили пассу эмоций, красивые

Сколько стоит экскурсия по Шарм-эш-Шейху в декабре 2025
Сейчас в Шарм-эш-Шейхе в категории "Перезагрузка" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 90 до 515. Туристы уже оставили гидам 77 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
