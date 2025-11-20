Индивидуальная
до 2 чел.
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Ощутить адреналин и дух свободы во время захватывающего путешествия по Синайской пустыне
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
$129 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Синайский монастырь и Дахаб
Перезагрузитесь во время египетского отдыха: посетите древний монастырь Св. Екатерины и насладитесь морскими приключениями в Дахабе
Начало: У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
11 дек в 06:00
12 дек в 06:00
от $515 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Шарм-Эль-Шейх: путешествие к сердцу курорта и его тайнам
Откройте для себя дух Шарм-Эль-Шейха: от площади Сохо до скрытых уголков, вместе с экспертом-египтологом
Начало: Ваш отель
Завтра в 18:00
11 дек в 15:00
$100 за всё до 6 чел.
Водная прогулка
Пиратское приключение в Шарм-Эль-Шейх: экскурсия на корабле с обедом
Погрузитесь в атмосферу морских приключений с экскурсией на пиратском корабле. Вас ждут снорклинг, вкусная еда и незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$90 за человека
Групповая
до 15 чел.
День и ночь в заповеднике Рас-Мохаммед
Переночевать в палатке посреди пустыни и полюбоваться обитателями Красного моря (из Шарм-эль-Шейха)
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 11:00
11 дек в 11:00
15 дек в 11:00
$100 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис20 ноября 2025Очень вежливый персонал, комфортный автомобиль. Само мероприятие очень хорошо организовано.
- ДДарья10 ноября 2025Классно покатались, хорошо, что не в группе, очень понравился индивидуальный подход. Гид Мохамед забрал от отеля на машине, все подробно рассказал в пути, очень довольны поездкой.
- AAleksandr7 ноября 2025Отличная организация. Никаких проблем в течение всего времени. Были на закате в 15:30 в начале ноября. Наверное лучшее время для
- ЛЛиза3 ноября 2025Отличная получилась экскурсия! Очень хорошо говорящий по русски гид. Покатались на багги, на верблюдах, гид рассказал по дороге про историю
- ЕЕлена10 октября 2025Прекрасное сафари)
Гид Мохамед очень доступно на отличном русском кратко поведал историю и географию Египта, пока мы добирались до Сафари парка
- ККатерина17 августа 2025У нас был замечательный гид Мохамед, он отлично говорит по-русски и подробно ответил на все наши вопросы. К отелю подъехал
- ММария23 июля 2025Всем привет! Тщательно выбирала индивидуальный тур и по отзывам выбрала Валида!
Мы встречали рассвет на багги! Утром у отеля нас встретил
- ААлександр15 мая 2025Было здорово, без потери времени на сборы туристов, без глотания песка в плотной группе. Инструктор сделал классные фото и видео. Подарили подарки жене и сыну.
- ЕЕлена9 мая 2025Это была наша вторая экскурсия,заказанная у Валида. Все прошло отлично,как и в первый раз. Все во время,комфортный минивэн отвез нашу
- ВВладислав4 мая 2025Отлично провели время. Спасибо организатору Валиду. Нас забрали из отели, отвезли на сафари, прокатали, дали подарки и отправили домой. Всё отлично!
- ВВячеслав22 апреля 2025Всë отлично.
Встретили у отеля, авто новое с кондиционером, довезли до места. Всë рассказали, объяснили, покатались на багги с ветерком, попили чай у бедуинов, прокатили на верблюдах.
5 из 5.
Спасибо организатору и всем соучастникам!
- ММария21 декабря 2024Благодарю Валида и за организацию и за проведение нашего сафари. Это был сюрприз для молодого человека и он остался очень
- ССветлана4 августа 2024Ездили вдвоем с дочкой 14 лет. Все очень удобно. От отеля нас забрал микроавтобус с водителем и гидом. Быстро доехали
- ААнжелика25 июля 2024Все понравилось, забрали вовремя на мини автобусе, привезли к сафари, там где то час-полтора катались на багги, когда инструктора попросили
- ААлексей8 апреля 2024Все прошло на "отлично".
Особенно обрадовала обратная связь: Валид на все вопросы очень оперативно отвечал, все по теме вопроса, без лишней
- ММаксим28 марта 2024Топ экскурсия! Индивидуальный подход, очень внимательный и приятный гид Ахмед. Верблюды потрясающие. Получили пассу эмоций, красивые фото на память и
