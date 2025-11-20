читать дальше

чудесный русскоговорящий гид Мохаммед на черри тиго и мы поехали к пустыне, там уже был подготовлен транспорт и нас ожидал проводник

Забыла написать, что гид нам сразу вручил новые арафатки, а мне еще и небольшую сумочку💛



Пока организованные группы что-то ожидали, мы сразу сели и поехали. Молодой парень (инструктор) ехал впереди и останавливал колоны групп, чтобы мы проехали. Показал лучшие места, пофотографировал, поорал с нами в эхо и (!) отгонял детей бедуинов-попрошаек❤️‍🩹



Вернувшись на базу нас встретил Мохаммед и мы поехали к отелю. Еще раз отдельное спасибо за этого гида, потрясающе говорит по русски, рассказал историю египта, показал все на карте, только лучшие впечатления



В общем мы на катались на багги и верблюдах, на фотографировались, получили массу эмоций и если вы выбираете тур, то берите именно этот, не пожалеете! ❤️