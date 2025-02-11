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Наталья — невероятно приятная и отзывчивая девушка, которая с искренней страстью относится к своему делу. Наша группа состояла из 14 человек, и все мы остались в полном восторге от этого опыта. Мы не только насладились прекрасными моментами, но и получили ответы на все интересующие нас вопросы о жизни в Египте. Время пролетело незаметно, и мы провели его интересно и непринужденно, наслаждаясь атмосферой и общением. Это было поистине незабываемое приключение! 🐴🌅