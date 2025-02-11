4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: мечети, церковь, кафе
Прогуляйтесь по улицам Шарм-эль-Шейха, узнайте о местных традициях и религиях, посетите мечети и коптскую церковь, загляните в кафе и кальянные
Начало: В вашем отеле
«Прогуляемся по улицам, где кипит будничная жизнь»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 15:00 и 15:30
Сегодня в 15:00
18 фев в 15:00
$15 за человека
4.5 часа
Групповая
до 14 чел.
Лучший выборВлюбиться в Шарм-эль-Шейх
Шарм-эль-Шейх - это не только пляжи, но и вечерние огни, старинные улочки и современные рестораны. Узнайте больше с русскоязычным гидом
Начало: У вашего отеля
«Прогуляемся по центральной и самой оживленной улице города, посмотрим на яркие вывески кафе, магазинов и кальянных»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$15 за человека
4 часа
Индивидуальная
Любимый и загадочный Шарм-эль-Шейх
Увидеть главные символы города и узнать о жизни египтян, скрытой от глаз путешественников
Начало: От вашего отеля
«Улицу Наама Бэй — главная пешеходная улица с десятками магазинчиков и кафе»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$48 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга11 февраля 2025Отличная обзорная экскурсия! Гид Ради великолепен! Намного интереснее чем предлагают операторы в отелях (была с ними и тут), локации и остановки
- ААртур14 января 2025Отличная экскурсия, всем рекомендую. Захватывает буквально все интересные места Шарма. Времени на каждой остановке достаточно чтобы ознакомиться с достопримечательностями. Все проходит неспеша, в комфортном ритме. Остались довольны. Спасибо
- ЮЮлия4 ноября 2024На днях мы с Натальей отправились на вечернюю экскурсию и на экскурсию катание на лошадях! 🌟 Это было просто великолепно!
- ААнастасия17 сентября 2024Роскошная экскурсия. Алиса предусмотрела все детали и очень помогла нам в решении вопроса, который не входил в программу. Однозначный лайк.
- ЮЮля2 сентября 2024Очень рада, что выбрала именно гида Алису. Не типичный маршрут, интересный рассказ, комфортное передвижение с кондиционером и напитками и даже фотосессия) Что ещё надо для хорошего впечатления от экскурсии?! Рекомендую!
- ААнна9 августа 2024Алиса очень квалифицированный гид. Рассказала массу подробностей о менталитете, привычках и особенностях поведения жителей. Также крайне увлекательным был рассказ обо всех местах, которые мы посетили. Браво! После таких рассказов хочется вернуться еще и еще раз!
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Улицы и переулки»
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Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 48. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Шарм-Эль-Шейха. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод