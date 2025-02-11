Увлекательные экскурсии по переулкам и улицам Шарм-Эль-Шейха

Найдено 3 экскурсии в категории «Улицы и переулки» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $15. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
На автобусе
9 отзывов
4.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Шарм-эль-Шейх глазами его жителей: мечети, церковь, кафе
Прогуляйтесь по улицам Шарм-эль-Шейха, узнайте о местных традициях и религиях, посетите мечети и коптскую церковь, загляните в кафе и кальянные
Начало: В вашем отеле
«Прогуляемся по улицам, где кипит будничная жизнь»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 15:00 и 15:30
Сегодня в 15:00
18 фев в 15:00
$15 за человека
Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
На автобусе
На микроавтобусе
3 отзыва
4.5 часа
Групповая
до 14 чел.
Лучший выбор
Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
Шарм-эль-Шейх - это не только пляжи, но и вечерние огни, старинные улочки и современные рестораны. Узнайте больше с русскоязычным гидом
Начало: У вашего отеля
«Прогуляемся по центральной и самой оживленной улице города, посмотрим на яркие вывески кафе, магазинов и кальянных»
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 19:30
$15 за человека
Любимый и загадочный Шарм-эль-Шейх
На машине
4 часа
Индивидуальная
Любимый и загадочный Шарм-эль-Шейх
Увидеть главные символы города и узнать о жизни египтян, скрытой от глаз путешественников
Начало: От вашего отеля
«Улицу Наама Бэй — главная пешеходная улица с десятками магазинчиков и кафе»
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$48 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    11 февраля 2025
    Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
    Отличная обзорная экскурсия! Гид Ради великолепен! Намного интереснее чем предлагают операторы в отелях (была с ними и тут), локации и остановки
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    впечатляющие, свободного времени достаточно, все рассказали показали, всю дорогу Гид отвечал на любые вопросы, интересно рассказал про страну и обычаи. Спасибо огромное!

    Отличная обзорная экскурсия! Гид Ради великолепен!Отличная обзорная экскурсия! Гид Ради великолепен!Отличная обзорная экскурсия! Гид Ради великолепен!Отличная обзорная экскурсия! Гид Ради великолепен!
  • А
    Артур
    14 января 2025
    Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
    Отличная экскурсия, всем рекомендую. Захватывает буквально все интересные места Шарма. Времени на каждой остановке достаточно чтобы ознакомиться с достопримечательностями. Все проходит неспеша, в комфортном ритме. Остались довольны. Спасибо
  • Ю
    Юлия
    4 ноября 2024
    Влюбиться в Шарм-эль-Шейх
    На днях мы с Натальей отправились на вечернюю экскурсию и на экскурсию катание на лошадях! 🌟 Это было просто великолепно!
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    Наталья — невероятно приятная и отзывчивая девушка, которая с искренней страстью относится к своему делу. Наша группа состояла из 14 человек, и все мы остались в полном восторге от этого опыта. Мы не только насладились прекрасными моментами, но и получили ответы на все интересующие нас вопросы о жизни в Египте. Время пролетело незаметно, и мы провели его интересно и непринужденно, наслаждаясь атмосферой и общением. Это было поистине незабываемое приключение! 🐴🌅

  • А
    Анастасия
    17 сентября 2024
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Роскошная экскурсия. Алиса предусмотрела все детали и очень помогла нам в решении вопроса, который не входил в программу. Однозначный лайк.
  • Ю
    Юля
    2 сентября 2024
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Очень рада, что выбрала именно гида Алису. Не типичный маршрут, интересный рассказ, комфортное передвижение с кондиционером и напитками и даже фотосессия) Что ещё надо для хорошего впечатления от экскурсии?! Рекомендую!
    Очень рада, что выбрала именно гида Алису. Не типичный маршрут, интересный рассказ, комфортное передвижение с кондиционером
  • А
    Анна
    9 августа 2024
    Шарм-эль-Шейх глазами его жителей
    Алиса очень квалифицированный гид. Рассказала массу подробностей о менталитете, привычках и особенностях поведения жителей. Также крайне увлекательным был рассказ обо всех местах, которые мы посетили. Браво! После таких рассказов хочется вернуться еще и еще раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Улицы и переулки»

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В феврале 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Любимый и загадочный Шарм-эль-Шейх
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Цветной каньон
  7. Белый остров
  8. Остров Тиран
  9. Петра
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в феврале 2025
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Улицы и переулки" можно забронировать 3 экскурсии от 15 до 48. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Приглашаем вас на захватывающую экскурсию по улицам, переулкам и набережным Шарм-Эль-Шейха. Вы познакомитесь с историей города и её достопримечательностями. Динамичная программа и атмосферные места – все это откроет перед вами личный экскурсовод