Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)

За 1 день побывать в двух столицах Египта и прикоснуться к истории и культуре страны
На насыщенной впечатлениями экскурсии вы увидите легендарные пирамиды Гизы и главные достопримечательности города, основанного Македонским. Узнаете о жизни загадочной Клеопатры и храброго Цезаря, первых христианах и тайнах Египта.

Полюбуетесь необычной подземной архитектурой и услышите рассказ о том, как ослик помог найти древние катакомбы.
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
Из Шарм-эль-Шейха - в Каир и Александрию на самолёте (перелёт включён)
Ближайшие даты:
Время начала: 04:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Каир — пирамиды, фараоны и Большой Сфинкс

Вы увидите комплекс пирамид и Сфинкса в Гизе. Прикоснётесь к пирамиде Хеопса, которой более 4 тысяч лет, и оцените величие этого архитектурного творения рук человека.

Мы расскажем о жизни фараонов и культуре Древнего Египта. Вы узнаете официальную и современные версии того, как строились знаменитые пирамиды, и выясните, на кого похож Большой Сфинкс.

Александрия — дворцы, чудо света и древняя архитектура

  • Парк Монтаза с тропическими растениями из разных мест и королевскими дворцами
  • Форт Кайт-Бей, где стоял знаменитый Александрийский маяк — одно из семи чудес света. Мы расскажем, что построили из его блоков в 15 веке мусульманские правители.
  • Катакомбы Ком-эль-Шукафа — историческое место с архитектурой 2 века, где переплетаются древнеегипетский и римский стили
  • Мечеть Абу Эль-Аббаса 18 века — шедевр строительного искусства
  • Александрийская библиотека — здание в виде солнечного диска, выходящего из моря. Вы узнаете, что с ней случилось и как её восстанавливали.

Организационные детали

  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • В стоимость включено: трансфер на автомобиле в обе стороны, перелёт на самолёте в обе стороны, сопровождение гида
  • Дополнительные расходы: обед, сувениры — по желанию
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Детали передвижения

Мы встретим вас на автомобиле (седане, кроссовере или микроавтобусе) у вашего отеля и отвезём в аэропорт Шарм-эль-Шейха. Оттуда вы полетите на регулярном рейсе (авиакомпании Egypt Air, Petroleum Air Services или Air Cairo) до Каира — перелёт займёт 50 минут.

После экскурсии в Каире на автомобиле вы отправитесь в Александрию — дорога займёт 4 часа.

Обратный путь — на автомобиле из Александрии до Каира, на самолёте до Шарм-эль-Шейха, на автомобиле до вашего отеля.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€540
Дети до 12 лет€520
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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