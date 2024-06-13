На насыщенной впечатлениями экскурсии вы увидите легендарные пирамиды Гизы и главные достопримечательности города, основанного Македонским. Узнаете о жизни загадочной Клеопатры и храброго Цезаря, первых христианах и тайнах Египта. Полюбуетесь необычной подземной архитектурой и услышите рассказ о том, как ослик помог найти древние катакомбы.

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Описание экскурсии

Что вас ожидает

Каир — пирамиды, фараоны и Большой Сфинкс

Вы увидите комплекс пирамид и Сфинкса в Гизе. Прикоснётесь к пирамиде Хеопса, которой более 4 тысяч лет, и оцените величие этого архитектурного творения рук человека.

Мы расскажем о жизни фараонов и культуре Древнего Египта. Вы узнаете официальную и современные версии того, как строились знаменитые пирамиды, и выясните, на кого похож Большой Сфинкс.

Александрия — дворцы, чудо света и древняя архитектура

Парк Монтаза с тропическими растениями из разных мест и королевскими дворцами

Форт Кайт-Бей, где стоял знаменитый Александрийский маяк — одно из семи чудес света. Мы расскажем, что построили из его блоков в 15 веке мусульманские правители.

Катакомбы Ком-эль-Шукафа — историческое место с архитектурой 2 века, где переплетаются древнеегипетский и римский стили

Мечеть Абу Эль-Аббаса 18 века — шедевр строительного искусства

Александрийская библиотека — здание в виде солнечного диска, выходящего из моря. Вы узнаете, что с ней случилось и как её восстанавливали.

Организационные детали

Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет

В стоимость включено: трансфер на автомобиле в обе стороны, перелёт на самолёте в обе стороны, сопровождение гида

Дополнительные расходы: обед, сувениры — по желанию

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Детали передвижения

Мы встретим вас на автомобиле (седане, кроссовере или микроавтобусе) у вашего отеля и отвезём в аэропорт Шарм-эль-Шейха. Оттуда вы полетите на регулярном рейсе (авиакомпании Egypt Air, Petroleum Air Services или Air Cairo) до Каира — перелёт займёт 50 минут.

После экскурсии в Каире на автомобиле вы отправитесь в Александрию — дорога займёт 4 часа.

Обратный путь — на автомобиле из Александрии до Каира, на самолёте до Шарм-эль-Шейха, на автомобиле до вашего отеля.