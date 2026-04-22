К Великим Пирамидам и Сфинксу на самолете из Шарм-эль-Шейха

Увлекательное путешествие из Шарм-эль-Шейха в сердце Египта. Познакомьтесь с древними чудесами и современным Каиром за один день
Путешествие в Каир - это уникальная возможность увидеть величественные пирамиды и Сфинкса. Город контрастов, где древняя история соседствует с современностью, удивит каждого.

Участники экскурсии смогут посетить Египетский музей с его богатой
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коллекцией, насладиться обедом на берегу Нила и открыть для себя традиционные ремесла на папирусной фабрике. Завершает программу визит в музей парфюмерии. Это незабываемое приключение для всех, кто хочет глубже понять Египет

4.6
71 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏺 Увидеть пирамиды и Сфинкса
  • 🕌 Посетить Египетский музей
  • 🌊 Обед на берегу Нила
  • 🛍️ Папирусная фабрика
  • 🌸 Музей парфюмерии
К Великим Пирамидам и Сфинксу на самолете из Шарм-эль-Шейха
К Великим Пирамидам и Сфинксу на самолете из Шарм-эль-Шейха
К Великим Пирамидам и Сфинксу на самолете из Шарм-эль-Шейха

Что можно увидеть

  • Египетский музей
  • Пирамиды
  • Сфинкс
  • Папирусная фабрика
  • Музей парфюмерии

Описание экскурсии

Каир — самый большой город не только в Египте, но и на всем африканском континенте. Расположенный в самом сердце Нила, Каир представляет собой настоящий город контрастов. Высотные здания, респектабельные отели, роскошные набережные, станции метро, сложнейшие транспортные развязки, и восточные шумные базары, пирамиды, большой Сфинкс, невозмутимо взирающий веками на земную суету. Здесь сочетаются древняя и современнейшая история Египта. Несомненно, не посетить Каир – значит не увидеть Египет Программа экскурсии:
  • В 04.00—05.00 наш гид заберет Вас у ворот отеля в комфортабельном автобусе и повезем вас в аэропорт..
  • От Шарм-эль-шейха до Каир 50 минут полета • В аэропорту Каира вас встретит русскоговорящий гид, который будет вести всю экскурсию • Первое по программе в Каире, посещение Египетского музея (2 часа) в многочисленных залах которого собрано более 150 000 экспонатов, относящихся к временам правления великих фараонов, в том числе богатая золотая коллекция Тутанхамона, • У вас есть шанс поехать в Прогулка по Нилу на лодке Чтобы увидеть самые известные дворцы и отели в Каир (это 8 $ - факультативная экскурсия) • обед (шведский стол) в ресторане на берегу реки Нил • Так же вас ждет посещение папирусной фабрики • после фабрика вы отправитесь к великим пирамидам и Сфинксу, расположенным в Гизе пригороде Каира, (2 часа) • В конце программы посещение музея парфюмерии с его чарующими запахами. (30 мин) • Вылет из Каира в 19:30 • В аэропорту в Шарм-Эль-Шейха вас встретим и довезем обратно в отель.

понедельник-четверг в 05:00(время выезда зависит от расположения отель

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Египетский музей
  • Пирамиды и Сфинкс
  • Нил
Что включено
  • Авиабилеты туда и обратно
  • Все входные билеты (кроме прогулки по Нилу)
  • Обед
Что не входит в цену
  • Сувениры
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник-четверг в 05:00(время выезда зависит от расположения отель
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.6
Основано на последних 30 из 71 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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И
21.04.26 были на экскурсии на пирамидах. Плюсы: 2 гида - один для русских, один для иностранцев-очень удобно. У нас была гид Валя -приятная девушка,интересно всё рассказывает. Организовано всё хорошо, встречают,провожают,ждут,помогают
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с визами и билетами во все музеи. Огромный плюс за новый музей -очень впечатлило! Пирамиды тоже восторг.
Минусы- автобус конечно хоть и мобильный, но забивают по полной,даже доп места. Хорошо,что у нас все в группе были стройные- а так бы ужас был для полных людей. Очень заранее (за 3 часа) привозят на обратный рейс- там делать нечего. Надо бы продумать обратные рейсы, что б не ждать так долго. Магазин масел-это вообще мрак. . масла как вода, а ценник космос.
В целом, всё понравилось- гидам и сопровождению большое спасибо!

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A
Все хорошо скоординировано, на всех точках встречают с табличками, потеряться просто невозможно. Если понравился новый музей в Каире, загляните еще в музей Шарм-эль-Шейха, он не такой огромный, но тоже есть на что посмотреть. Билет туда 200 фунтов
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О
Очень комфортное путешествие, 50 мин на самолете и Вы в Каире. Встретили очень четко по времени, сообщения все приходили вовремя, сопровождение идеальное, нигде не потеряетесь точно! Вылет был в 8.30,
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вернулись в 22.00. Группа была русско- итальянская, примерно 15 человек, два гида. Транспорт хороший, обед понравился. Посетили Новый музей в Каире (вот в нем точно можно потеряться, такой он огромный!). Давали много свободного времени- и в музее, и на пирамидах! Общий вывод - советую тем, кто готов заплатить немного больше за комфорт и удобство!

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П
Сама экскурсия супер. С нами в группе были поляки, поэтому проводилась на двух языках, лично у меня дискомфорта никакого это не вызвало. На пирамидах нас даже рассказали как отбиваться от
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назойливых продавцов)) своьодного времени на каждой локации было с лихвой. Мы брали билеты с новым музеем, рекомендую всем) единственный недостаток за что снизила 1 звезду, это то что обратно нас привезли в аэропорт за 5 часов. Думаю лучше тогда выезжать позже, не в 3:45 как было у нас, или продумать что-то на случай, если экскурсия заканчивается рано, например отвезти в какой-то тц побродить на часика полтора, потому что в аэропорту ожидать конечно такое себе)

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В
Добрый день! В целом экскурсия не плохая! Ехали посмотреть новый музей, и главное это перелет, а не муки в автобусе. Гид Wolle (Оля) прекрасная, милая женщина, всегда с улыбкой, всегда
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подскажет. Пирамиды тоже прекрасно!!! Но лучше лишнее время в музее и в пирамидах, магазины нужно убрать. Кормили нас дважды, за что большое спасибо! рейс вечером задержали. Наталье организатору так же спасибо!

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Я
Хотим поделиться впечатлениями от замечательной поездки😊 Вчера мы летали в Каир, брали индивидуальную экскурсию:Сфинкс. Пирамиды Гиза. Каирский музей и музей папируса. Отдельное спасибо надо сказать нашему замечательному гиду Ибрагиму. Человек
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увлечен своим делом, прекрасно знает русский язык, делился с нами интересными фактами😊Мы получили множество эмоций от поездки, сделали бесчисленное количество фотографий, Ибрагим великолепно фотографирует 😊, подумали над вопросами, которые сами себе не догадались бы задать.
Ибрагим постарался нам показать максимум из возможного❤️ у него потрясающая осведомленность, неподдельный интерес к своей работе, глубокие знания культуры и истории страны😊 Поездка на высшем уровне! Я была во многих странах и могу с уверенностью рекомендовать эту компанию ❤️ведь «Мир — это книга, и те, кто не путешествует, читают только одну страницу»

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