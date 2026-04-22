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с визами и билетами во все музеи. Огромный плюс за новый музей -очень впечатлило! Пирамиды тоже восторг.

Минусы- автобус конечно хоть и мобильный, но забивают по полной,даже доп места. Хорошо,что у нас все в группе были стройные- а так бы ужас был для полных людей. Очень заранее (за 3 часа) привозят на обратный рейс- там делать нечего. Надо бы продумать обратные рейсы, что б не ждать так долго. Магазин масел-это вообще мрак. . масла как вода, а ценник космос.

В целом, всё понравилось- гидам и сопровождению большое спасибо!