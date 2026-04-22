Путешествие в Каир - это уникальная возможность увидеть величественные пирамиды и Сфинкса. Город контрастов, где древняя история соседствует с современностью, удивит каждого.
Участники экскурсии смогут посетить Египетский музей с его богатой
Участники экскурсии смогут посетить Египетский музей с его богатой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏺 Увидеть пирамиды и Сфинкса
- 🕌 Посетить Египетский музей
- 🌊 Обед на берегу Нила
- 🛍️ Папирусная фабрика
- 🌸 Музей парфюмерии
Что можно увидеть
- Египетский музей
- Пирамиды
- Сфинкс
- Папирусная фабрика
- Музей парфюмерии
Описание экскурсииКаир — самый большой город не только в Египте, но и на всем африканском континенте. Расположенный в самом сердце Нила, Каир представляет собой настоящий город контрастов. Высотные здания, респектабельные отели, роскошные набережные, станции метро, сложнейшие транспортные развязки, и восточные шумные базары, пирамиды, большой Сфинкс, невозмутимо взирающий веками на земную суету. Здесь сочетаются древняя и современнейшая история Египта. Несомненно, не посетить Каир – значит не увидеть Египет Программа экскурсии:
- В 04.00—05.00 наш гид заберет Вас у ворот отеля в комфортабельном автобусе и повезем вас в аэропорт..
- От Шарм-эль-шейха до Каир 50 минут полета • В аэропорту Каира вас встретит русскоговорящий гид, который будет вести всю экскурсию • Первое по программе в Каире, посещение Египетского музея (2 часа) в многочисленных залах которого собрано более 150 000 экспонатов, относящихся к временам правления великих фараонов, в том числе богатая золотая коллекция Тутанхамона, • У вас есть шанс поехать в Прогулка по Нилу на лодке Чтобы увидеть самые известные дворцы и отели в Каир (это 8 $ - факультативная экскурсия) • обед (шведский стол) в ресторане на берегу реки Нил • Так же вас ждет посещение папирусной фабрики • после фабрика вы отправитесь к великим пирамидам и Сфинксу, расположенным в Гизе пригороде Каира, (2 часа) • В конце программы посещение музея парфюмерии с его чарующими запахами. (30 мин) • Вылет из Каира в 19:30 • В аэропорту в Шарм-Эль-Шейха вас встретим и довезем обратно в отель.
понедельник-четверг в 05:00(время выезда зависит от расположения отель
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Египетский музей
- Пирамиды и Сфинкс
- Нил
Что включено
- Авиабилеты туда и обратно
- Все входные билеты (кроме прогулки по Нилу)
- Обед
Что не входит в цену
- Сувениры
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: понедельник-четверг в 05:00(время выезда зависит от расположения отель
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 78 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 71 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
21.04.26 были на экскурсии на пирамидах. Плюсы: 2 гида - один для русских, один для иностранцев-очень удобно. У нас была гид Валя -приятная девушка,интересно всё рассказывает. Организовано всё хорошо, встречают,провожают,ждут,помогают
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A
Все хорошо скоординировано, на всех точках встречают с табличками, потеряться просто невозможно. Если понравился новый музей в Каире, загляните еще в музей Шарм-эль-Шейха, он не такой огромный, но тоже есть на что посмотреть. Билет туда 200 фунтов
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О
Очень комфортное путешествие, 50 мин на самолете и Вы в Каире. Встретили очень четко по времени, сообщения все приходили вовремя, сопровождение идеальное, нигде не потеряетесь точно! Вылет был в 8.30,
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П
Сама экскурсия супер. С нами в группе были поляки, поэтому проводилась на двух языках, лично у меня дискомфорта никакого это не вызвало. На пирамидах нас даже рассказали как отбиваться от
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В
Добрый день! В целом экскурсия не плохая! Ехали посмотреть новый музей, и главное это перелет, а не муки в автобусе. Гид Wolle (Оля) прекрасная, милая женщина, всегда с улыбкой, всегда
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Я
Хотим поделиться впечатлениями от замечательной поездки😊 Вчера мы летали в Каир, брали индивидуальную экскурсию:Сфинкс. Пирамиды Гиза. Каирский музей и музей папируса. Отдельное спасибо надо сказать нашему замечательному гиду Ибрагиму. Человек
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