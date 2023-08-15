Экскурсия из Шарм-Эль-Шейха: Морская прогулка на яхте с снорклингом
Насыщенный однодневный тур полный ярких положительных впечатлений и драйвовых развлечений! Вас ждет прогулка на верблюдах в пустыне Вади Газала с обзором дюн, пещер и акаций в прекрасной долине, катание на квадроциклах в живописных Белом каньоне и каньоне Салама, поездка на квадроциклах из Дахаба в Лагуну, морская прогулка на индивидуальной яхте и снорклинг, обед на яхте от кока и прогулка по променаду Дахаба.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Город Дахаб
- Пустыня Вади Газала
- Белый каньон
- Каньон Салама
- Лагуна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- От катания на верблюдах до морской прогулки на яхте.
- Наша захватывающая программа приключений начинается с выезда из Шарм-эль-Шейха в ранние утренние часы и продолжается до возвращения в этот прекрасный курорт в конце дня. Вы сможете насладиться разнообразными активностями, включая катание на верблюдах, прогулку по каньонам, езду на квадрациклах и морскую прогулку на яхте.
- Встреча в Дахабе и катание на верблюдах.
- После прибытия в Дахаб вы отправитесь на захватывающее катание на верблюдах в Вади Газала. Вы сможете насладиться уникальным опытом верховой езды и на фоне живописного пейзажа пустыни создать незабываемые фотографии.
- Прогулка по каньонам и езда на квадрациклах.
- После катания на верблюдах вы отправитесь на джипах к Белому каньону, где вас ждет увлекательная прогулка по каньону. Затем продолжится приключение с ездой на квадрациклах через Белый каньон и каньон Салама, предоставляющие впечатляющие виды и возможность насладиться адреналином.
- Морская прогулка и снорклинг.
- После возвращения в Дахаб вы отправитесь на яхте в захватывающую морскую прогулку, включающую остановки для снорклинга. Вы сможете исследовать подводный мир Красного моря, полный ярких коралловых рифов и разнообразных морских обитателей. Во время прогулки вас ждет вкусный обед из морепродуктов и безалкогольные напитки.
- Шоппинг и возвращение в Шарм-эль-Шейх.
- После морской прогулки вы сможете насладиться коротким шоппингом в г. Дахаб, где вы найдете местные товары и сувениры. Затем вы отправитесь обратно в Шарм-эль-Шейх, завершив это захватывающее приключение.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 6:30
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Билеты на активности
- Обед и напитки в течение дня на яхте (за исключением алкоголя)
- Что не входит
- Снаряжение для снорклинга
- Место начала и завершения?
- По договорённости
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 6:30Экскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На верблюдах
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