Авторский тур «Золотой Синай»

Экскурсия из Шарм-Эль-Шейха: Морская прогулка на яхте с снорклингом

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Насыщенный однодневный тур полный ярких положительных впечатлений и драйвовых развлечений! Вас ждет прогулка на верблюдах в пустыне Вади Газала с обзором дюн, пещер и акаций в прекрасной долине, катание на квадроциклах в живописных Белом каньоне и каньоне Салама, поездка на квадроциклах из Дахаба в Лагуну, морская прогулка на индивидуальной яхте и снорклинг, обед на яхте от кока и прогулка по променаду Дахаба.
Авторский тур «Золотой Синай»
Авторский тур «Золотой Синай»
Авторский тур «Золотой Синай»
Авторский тур «Золотой Синай»
Авторский тур «Золотой Синай»
Авторский тур «Золотой Синай»
Ближайшие даты:
15
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Что вас ожидает:

  • Город Дахаб
  • Пустыня Вади Газала
  • Белый каньон
  • Каньон Салама
  • Лагуна
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • От катания на верблюдах до морской прогулки на яхте.
  • Наша захватывающая программа приключений начинается с выезда из Шарм-эль-Шейха в ранние утренние часы и продолжается до возвращения в этот прекрасный курорт в конце дня. Вы сможете насладиться разнообразными активностями, включая катание на верблюдах, прогулку по каньонам, езду на квадрациклах и морскую прогулку на яхте.
  • Встреча в Дахабе и катание на верблюдах.
  • После прибытия в Дахаб вы отправитесь на захватывающее катание на верблюдах в Вади Газала. Вы сможете насладиться уникальным опытом верховой езды и на фоне живописного пейзажа пустыни создать незабываемые фотографии.
  • Прогулка по каньонам и езда на квадрациклах.
  • После катания на верблюдах вы отправитесь на джипах к Белому каньону, где вас ждет увлекательная прогулка по каньону. Затем продолжится приключение с ездой на квадрациклах через Белый каньон и каньон Салама, предоставляющие впечатляющие виды и возможность насладиться адреналином.
  • Морская прогулка и снорклинг.
  • После возвращения в Дахаб вы отправитесь на яхте в захватывающую морскую прогулку, включающую остановки для снорклинга. Вы сможете исследовать подводный мир Красного моря, полный ярких коралловых рифов и разнообразных морских обитателей. Во время прогулки вас ждет вкусный обед из морепродуктов и безалкогольные напитки.
  • Шоппинг и возвращение в Шарм-эль-Шейх.
  • После морской прогулки вы сможете насладиться коротким шоппингом в г. Дахаб, где вы найдете местные товары и сувениры. Затем вы отправитесь обратно в Шарм-эль-Шейх, завершив это захватывающее приключение.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 6:30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Билеты на активности
  • Обед и напитки в течение дня на яхте (за исключением алкоголя)
Что не входит
  • Снаряжение для снорклинга
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 6:30
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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