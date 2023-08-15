Насыщенный однодневный тур полный ярких положительных впечатлений и драйвовых развлечений! Вас ждет прогулка на верблюдах в пустыне Вади Газала с обзором дюн, пещер и акаций в прекрасной долине, катание на квадроциклах в живописных Белом каньоне и каньоне Салама, поездка на квадроциклах из Дахаба в Лагуну, морская прогулка на индивидуальной яхте и снорклинг, обед на яхте от кока и прогулка по променаду Дахаба.