Шарм-эль-Шейх с разных ракурсов: автопешеходная обзорная экскурсия
Увидеть город без глянца - живой, настоящий, многоликий
На экскурсии вы узнаете историю города и удивитесь его возрасту. Побываете в районе трущоб с шикарным видом на море и побережье.
Услышите о христианстве и исламе, жизни за пределами отелей, традициях и быте египтян, образовании и медицине. И конечно, попробуете местные блюда из морепродуктов.
Описание экскурсии
Бухта Рас-Ум-эль-Сид. Полюбуемся живописными панорамами со скалы. Именно здесь расположены легендарные кафе Farsha и Santorini.
Район Офира (Еврейский квартал). Заглянем в старейший жилой район города. С холмов нам откроются красивые обзорные виды.
Старый город и мечеть Эль-Сахаба. Увидим самую величественную мечеть Шарм-эль-Шейха.
Собор Всех небожителей. Внутри него — потрясающие росписи, рассказывающие библейские истории. Поговорим о христианском Египте и о том, как отличить коптов в толпе.
Площадь Мира. Остановимся, чтобы сделать фото у величественной скульптуры Peace Monument — символа мира и гармонии на Красном море.
Ресторан Fares. Отдохнём за обедом. Вас угостят фирменным супом из морепродуктов, рыбой или креветками на гриле, бурым рисом, мезе и свежими лепёшками из традиционной печи.
Организационные детали
Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером
Дополнительно оплачивается обед $15 за чел. по предзаказу
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Можем организовать программу в индивидуальном формате. Детали обсудим в переписке
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
$15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 282 туристов
Привет из солнечного Шарм-эль-Шейха! Я работаю в команде потрясающих людей и профессионалов. Экскурсии провожу я и мои коллеги. Главная задача для нас — оставить самые приятные воспоминания о местах, людях и культуре Египта. Благодаря многолетнему опыту работы мы меняем формат авторских экскурсий и находим индивидуальный подход даже к самым требовательным путешественникам!