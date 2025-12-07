На экскурсии вы узнаете историю города и удивитесь его возрасту. Побываете в районе трущоб с шикарным видом на море и побережье. Услышите о христианстве и исламе, жизни за пределами отелей, традициях и быте египтян, образовании и медицине. И конечно, попробуете местные блюда из морепродуктов.

Описание экскурсии

Бухта Рас-Ум-эль-Сид. Полюбуемся живописными панорамами со скалы. Именно здесь расположены легендарные кафе Farsha и Santorini.

Район Офира (Еврейский квартал). Заглянем в старейший жилой район города. С холмов нам откроются красивые обзорные виды.

Старый город и мечеть Эль-Сахаба. Увидим самую величественную мечеть Шарм-эль-Шейха.

Собор Всех небожителей. Внутри него — потрясающие росписи, рассказывающие библейские истории. Поговорим о христианском Египте и о том, как отличить коптов в толпе.

Площадь Мира. Остановимся, чтобы сделать фото у величественной скульптуры Peace Monument — символа мира и гармонии на Красном море.

Ресторан Fares. Отдохнём за обедом. Вас угостят фирменным супом из морепродуктов, рыбой или креветками на гриле, бурым рисом, мезе и свежими лепёшками из традиционной печи.

