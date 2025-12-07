Мои заказы

Шарм-эль-Шейх с разных ракурсов: автопешеходная обзорная экскурсия

Увидеть город без глянца - живой, настоящий, многоликий
На экскурсии вы узнаете историю города и удивитесь его возрасту. Побываете в районе трущоб с шикарным видом на море и побережье.

Услышите о христианстве и исламе, жизни за пределами отелей, традициях и быте египтян, образовании и медицине. И конечно, попробуете местные блюда из морепродуктов.
Шарм-эль-Шейх с разных ракурсов: автопешеходная обзорная экскурсия© Алиса
Шарм-эль-Шейх с разных ракурсов: автопешеходная обзорная экскурсия© Алиса
Шарм-эль-Шейх с разных ракурсов: автопешеходная обзорная экскурсия© Алиса

Описание экскурсии

Бухта Рас-Ум-эль-Сид. Полюбуемся живописными панорамами со скалы. Именно здесь расположены легендарные кафе Farsha и Santorini.

Район Офира (Еврейский квартал). Заглянем в старейший жилой район города. С холмов нам откроются красивые обзорные виды.

Старый город и мечеть Эль-Сахаба. Увидим самую величественную мечеть Шарм-эль-Шейха.

Собор Всех небожителей. Внутри него — потрясающие росписи, рассказывающие библейские истории. Поговорим о христианском Египте и о том, как отличить коптов в толпе.

Площадь Мира. Остановимся, чтобы сделать фото у величественной скульптуры Peace Monument — символа мира и гармонии на Красном море.

Ресторан Fares. Отдохнём за обедом. Вас угостят фирменным супом из морепродуктов, рыбой или креветками на гриле, бурым рисом, мезе и свежими лепёшками из традиционной печи.

Организационные детали

  • Экскурсия пройдёт на комфортабельном автомобиле или микроавтобусе с кондиционером
  • Дополнительно оплачивается обед $15 за чел. по предзаказу
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Можем организовать программу в индивидуальном формате. Детали обсудим в переписке

в понедельник и четверг в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и четверг в 09:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса
Алиса — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 282 туристов
Привет из солнечного Шарм-эль-Шейха! Я работаю в команде потрясающих людей и профессионалов. Экскурсии провожу я и мои коллеги. Главная задача для нас — оставить самые приятные воспоминания о местах, людях и культуре Египта. Благодаря многолетнему опыту работы мы меняем формат авторских экскурсий и находим индивидуальный подход даже к самым требовательным путешественникам!

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха

Шарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия с посещением исторического музея в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3 часа
-
32%
46 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Лучший выбор
Шарм-эль-Шейх: обзорная экскурсия с посещением исторического музея в мини-группе
Погулять по Старому городу, посетить исторический музей, православную церковь и мечеть
Начало: У шлагбаума отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 16:30
Сегодня в 16:30
9 дек в 16:30
$19$28 за человека
По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
-
8%
108 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
По Шарм-эль-Шейху - в уютной мини-группе
Раскрыть город через его самые интересные и атмосферные места, а также через рассказы гида о нём
Начало: У отельного шлагбаума
Расписание: в понедельник, вторник, среду и субботу в 16:00
Завтра в 16:00
9 дек в 16:00
$23$25 за человека
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
На машине
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 9 чел.
По топовым местам Шарм-эль-Шейха
Увидеть главное и влюбиться в город за 1 день
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
9 дек в 09:30
$120 за всё до 9 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе