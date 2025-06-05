Утренняя прогулка по Шарм-эль-Шейху

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Эта утренняя прогулка в Шарм-эль-Шейхе - идеальный способ начать день.



Путешественники смогут посетить грандиозную мечеть Эль-Мустафа, коптскую церковь Ас-Самаиюн и знаменитый Олд маркет.



Прогулка по району Наама Бей с его променадом и кафе на рифе Рас-Ум-Сид оставит незабываемые впечатления. Включены также посещения мемориала «Площадь мира» и памятника жертвам авиакатастрофы. Всё это в комфорте минивэна с кондиционером

5 1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию 🌅 Утреннее спокойствие без толп

🕌 Посещение уникальных мечетей

⛪ Знакомство с коптской церковью

🛍️ Восточный базар и торговля

☕ Вид на залив из кафе «Фарша»