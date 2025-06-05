Утренняя прогулка по Шарм-эль-Шейху

Эта утренняя прогулка в Шарм-эль-Шейхе - идеальный способ начать день.
Путешественники смогут посетить грандиозную мечеть Эль-Мустафа, коптскую церковь Ас-Самаиюн и знаменитый Олд маркет.
Прогулка по району Наама Бей с его променадом и кафе на рифе Рас-Ум-Сид оставит незабываемые впечатления. Включены также посещения мемориала «Площадь мира» и памятника жертвам авиакатастрофы. Всё это в комфорте минивэна с кондиционером
Путешественники смогут посетить грандиозную мечеть Эль-Мустафа, коптскую церковь Ас-Самаиюн и знаменитый Олд маркет.
Прогулка по району Наама Бей с его променадом и кафе на рифе Рас-Ум-Сид оставит незабываемые впечатления. Включены также посещения мемориала «Площадь мира» и памятника жертвам авиакатастрофы. Всё это в комфорте минивэна с кондиционером
5 причин купить эту экскурсию
- 🌅 Утреннее спокойствие без толп
- 🕌 Посещение уникальных мечетей
- ⛪ Знакомство с коптской церковью
- 🛍️ Восточный базар и торговля
- ☕ Вид на залив из кафе «Фарша»
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для утренней прогулки по Шарм-эль-Шейху - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для пеших прогулок. В эти месяцы температура не слишком высокая, что позволяет наслаждаться достопримечательностями без жары. В мае и сентябре также можно насладиться прогулкой, но температура может быть выше. В летние месяцы прогулка возможна, но стоит быть готовым к жаре и использовать защиту от солнца.
Что можно увидеть
- Мечеть Эль-Мустафа
- Коптская церковь Ас-Самаиюн
- Олд маркет
- Мечеть Эль Сахаба
- Кафе «Фарша»
- Мемориал «Площадь мира»
- Памятник жертвам авиакатастрофы
- Район Наама Бей
Описание экскурсии
- Мечеть Эль-Мустафа. Она потрясёт вас грандиозностью! До постройки мечети Эль Сахаба именно Эль Мустафа была самой большой в городе. Здесь вы узнаете больше об исламе в целом и о его особенностях в Египте
- Коптская церковь Ас-Самаиюн. У неё много различий с привычными православными храмами — как в архитектуре, так и в богослужении. Вы сможете зайти внутрь и посетить службу, а заодно познакомитесь с нюансами христианской религии в Египте
- Олд маркет в Старом городе — огромный, самый старый и самый дешёвый рынок в Шарм-эль-Шейхе. Именно сюда стоит идти за колоритом настоящего восточного базара. И обязательно — азартно торговаться с продавцами, чтобы проникнуться этим видом искусства. С концертной площадки в центре Олд маркета можно полюбоваться новой мечетью Эль Сахаба
- Кафе «Фарша» на рифе Рас-Ум-Сид на скале. Отсюда открывается потрясающий вид на залив. «Фарша» — арабское слово, которое означает оконную раму или дверной проём. Внутри вы попадёте в атмосферу Древнего Египта
- Мемориал «Площадь мира» — конструкция в виде земного шара с восемью крыльями, указывающими стороны света
- Памятник жертвам авиакатастрофы самолёта «Боинг-737». Монумент в виде полукруглой ротонды с птицами, которые рвутся в небо, возведён в память о трагедии 3 января 2004 года
- Район Наама Бей с пешеходным променадом, кальянными, барами и ночными клубами
По пути гид расскажет о развитии ислама в Египте, о коптском православном соборе, затронет взаимосвязь между религиями. Также вы узнаете о современной жизни Шарм-эль-Шейха, традициях египтян и о том, как живут здесь простые люди.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном туристическом минивэне Toyota Hiace с кондиционером
- В стоимость всё включено
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 3530 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Мария
5 июн 2025
Отлично организованная прогулка была у нашей семьи 04 июня. Гидом был Ияд, супер-начитанный и эрудированный. Даже про Достоевского с ним поговорили. Время пролетело незаметно. Рекомендуем однозначно! 👍
Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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