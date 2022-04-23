Вы отправитесь в столицу Египта - город Каир на комфортабельном туристическом автобусе с кондиционером. Ночной переезд займет 8-10 часов (в зависимости от количества блокпостов и проверок).

Ваш день в столице начнется с осмотра Национального музея. Сотни экспонатов хранятся в залах музея. Внимание! Золотую маску Тутанхамона фотографировать не разрешается (вплоть до штрафа).

Далее все желающие отправятся на набережную, чтобы покататься по Нилу на лодке-фелюкке (за доплату). После чего группа отправляется в Гизу - район Каира.

После обеда в местном ресторане группа начнет осмотр Плато Пирамид и Сфинкса. Гид предоставит вам свободное время для фото и катания на верблюдах. Также вы можете зайти вовнутрь пирамид (за доплату).

После осмотра всех достопримечательностей группа отправится на шоппинг - в музей-магазин папируса и магазин от фабрики масел.

Порядок посещения объектов может меняться.

Порядок посещения объектов может меняться.

*Порядок посещения объектов может меняться.