Пирамиды Гизы + Египетский музей из Шарм-эль-Шейха

3.6
8 отзывов
Пирамиды Гизы + Египетский музей из Шарм-эль-Шейха
Пирамиды Гизы + Египетский музей из Шарм-эль-Шейха
Пирамиды Гизы + Египетский музей из Шарм-эль-Шейха
Пирамиды Гизы + Египетский музей из Шарм-эль-Шейха
Пирамиды Гизы + Египетский музей из Шарм-эль-Шейха
Пирамиды Гизы + Египетский музей из Шарм-эль-Шейха
Пирамиды Гизы + Египетский музей из Шарм-эль-Шейха

Что вас ожидает 🤩

  • Египетский музей
  • Великие Пирамиды
  • Сфинкс
  • Музей папируса
Вы отправитесь в столицу Египта - город Каир на комфортабельном туристическом автобусе с кондиционером. Ночной переезд займет 8-10 часов (в зависимости от количества блокпостов и проверок).
Ваш день в столице начнется с осмотра Национального музея. Сотни экспонатов хранятся в залах музея. Внимание! Золотую маску Тутанхамона фотографировать не разрешается (вплоть до штрафа).
Далее все желающие отправятся на набережную, чтобы покататься по Нилу на лодке-фелюкке (за доплату). После чего группа отправляется в Гизу - район Каира.
После обеда в местном ресторане группа начнет осмотр Плато Пирамид и Сфинкса. Гид предоставит вам свободное время для фото и катания на верблюдах. Также вы можете зайти вовнутрь пирамид (за доплату).
После осмотра всех достопримечательностей группа отправится на шоппинг - в музей-магазин папируса и магазин от фабрики масел.
  • Порядок посещения объектов может меняться.
  • Порядок посещения объектов может меняться.
*Порядок посещения объектов может меняться.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Переезд на комфортабельном туристическом автобусе по новой трассе
  • Услуги русскоговорящего гида
  • Входные билеты в Музей и на Плато Пирамид
  • Обед
Что не входит
  • Напитки во время обеда
  • Прогулка по Нилу на лодке
  • Фото/видеосъемка в Музее
  • Билеты вовнутрь Пирамид
  • Виза
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно, выезд после 00:30 (зависит от расположения отеля)
Экскурсия длится около 1 дня 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Возьмите с собой паспорт с визой, деньги, головной убор, воду, сухой паёк, удобную обувь, тёплую одежду (в автобусе работает кондиционер).
  • Если у вас нет визы, сообщите, пожалуйста, мы оформим ее перед выездом в Каир
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Ежедневно, выезд после 00:30 (зависит от расположения отеля)

Отзывы от туристов

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