Роман проводит ещё 6 экскурсий

Острова Муху и Сааремаа в Эстонии предлагают уникальную возможность погрузиться в атмосферу покоя и единения с природой.
Здесь можно увидеть старинные мельницы, насладиться вкусом хлеба, приготовленного по традиционным рецептам, и посетить легендарное метеоритное озеро Каали. Курессааре, курортная столица Эстонии, порадует своим епископским замком и колоритными памятниками. Путешествие включает посещение аутентичной деревни Когува и страусиной фермы на острове Муху
Здесь можно увидеть старинные мельницы, насладиться вкусом хлеба, приготовленного по традиционным рецептам, и посетить легендарное метеоритное озеро Каали. Курессааре, курортная столица Эстонии, порадует своим епископским замком и колоритными памятниками. Путешествие включает посещение аутентичной деревни Когува и страусиной фермы на острове Муху
5 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в природу
- 🏰 Посещение исторических замков
- 🍞 Дегустация традиционного хлеба
- 🌌 Метеоритное озеро Каали
- 🐦 Страусиная ферма на Муху
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
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ноя
дек
Лучшее время для экскурсии на острова Муху и Сааремаа - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа островов предстает во всей красе. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться путешествием, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой, а некоторые места могут быть менее доступны.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мельницы Сааремаа
- Метеоритное озеро Каали
- Епископский замок Курессааре
- Деревня Когува
- Страусиная ферма
Описание экскурсии
Программа
- Символом Сааремаа являются соломенные крыши, теплое пиво, баня и мельницы. Мельниц было более 800, и работали они аж до 1960-х годов, когда еще на острове не было проведено электричества. Мы зайдем в настоящую мельницу, увидим гранитные жернова, перерабатывающие зерно, оценим нелегкий труд мельника. А в таверне рядом попробуем вкуснейший хлеб с орехами, приготовленный потомками местного мельника. Не зря говорят: «У мельника черная работа, но белый хлеб».
- Далее мы остановимся в поселке Каали, где увидим идеально круглое озеро, образовавшееся в результате падения метеоритного кратера 7500 лет назад. Есть поговорка: «Если вы не видели метеоритного озера, то вы не были на Сааремаа». Это самое туристическое место. Но вопрос в другом: а был ли метеорит?
- Нашей следующей остановкой будет единственный город острова Сааремаа —Курессааре. В городе мы посетим хорошо сохранившийся в Эстонии епископский замок, вспомним легенды и предания. Сделаем памятный снимок у колоритного памятника национальному герою острова. Курессааре — это курортная столица Эстонии. Хорошо определил этот город в начале 20 века народный эстонский писатель Таамсааре: «Каждый еврей считает за счастье хоть раз в жизни побывать в Иерусалиме, мусульманин — помолиться в Мекке, эстонец же принять грязевую ванну в Курессааре».
- При желании можно проехать на рыбную ферму Пидула половить форель (или индюков), которую вкусно приготовят на гриле.
- Далее можно проехать на отвесную скалу деревни Панга Панк. Деревня не простая — она имеет свой флаг, герб и свою валюту.
- На обратном пути на паром на острове Муху мы посетим еще одно Орденское городище, аутентичную деревню Когува и страусиную ферму, где живут кенгуру.
Организационные детали
- Продолжительность тура — 13 часов.
- Включено в стоимость экскурсии: транспорт, сопровождение опытного гида; билеты на паром туда-обратно;
Эта экскурсия предполагает у вас наличие транспорта. Если его нет, я могу отвезти группу до 4 человек на своем авто — в этом случае цена увеличится на €100.
- Не включено: билеты во все музеи, обед. Музей деревни Когува (взрослый €3, пенсионер €2,50, семейный (2взр+2 детей) €6) страусиная ферма €3,5, музей мельниц Англа (€3,5 взр. и €1,5 дет.), музей метеоритики и плитняка Каали (€1,5 взр. и €0,7 дет.), краеведческий музей острова Курессааре (€6 взр. и €15 сем.).
- Маршрут программы может быть изменен с согласия клиента.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваш гид в Таллине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 443 туристов
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен.
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