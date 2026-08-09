Роман проводит ещё 6 экскурсий

Острова Муху и Сааремаа в Эстонии предлагают уникальную возможность погрузиться в атмосферу покоя и единения с природой.



Здесь можно увидеть старинные мельницы, насладиться вкусом хлеба, приготовленного по традиционным рецептам, и посетить легендарное метеоритное озеро Каали. Курессааре, курортная столица Эстонии, порадует своим епископским замком и колоритными памятниками. Путешествие включает посещение аутентичной деревни Когува и страусиной фермы на острове Муху

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии на острова Муху и Сааремаа - это летние месяцы июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная, а природа островов предстает во всей красе. Весной и в начале осени, в мае и сентябре, также можно насладиться путешествием, хотя может быть немного прохладнее. В остальные месяцы экскурсия возможна, но стоит учитывать, что погода может быть менее предсказуемой, а некоторые места могут быть менее доступны.

Сейчас август — это идеальное время.