Роман проводит ещё 6 экскурсий

Символом Сааремаа являются соломенные крыши, теплое пиво, баня и мельницы. Мельниц было более 800, и работали они аж до 1960-х годов, когда еще на острове 🏝️ не было проведено электричества. Мы зайдем в настоящую мельницу, увидим гранитные жернова, перерабатывающие зерно, оценим нелегкий труд мельника. А в таверне рядом попробуем вкуснейший хлеб с орехами, приготовленный потомками местного мельника. Не зря говорят: «У мельника черная работа, но белый хлеб».
Далее мы остановимся в поселке Каали, где увидим идеально круглое озеро, образовавшееся в результате падения метеоритного кратера 7500 лет назад. Есть поговорка: «Если вы не видели метеоритного озера, то вы не были на Сааремаа». Это самое туристическое место. Но вопрос в другом: а был ли метеорит?
Нашей следующей остановкой будет единственный город 🏙️ острова Сааремаа —Курессааре. В городе мы посетим хорошо сохранившийся в Эстонии епископский замок 🏰, вспомним легенды и предания. Сделаем памятный снимок у колоритного памятника национальному герою острова. Курессааре — это курортная столица ⭐️ Эстонии. Хорошо определил этот город в начале 20 века народный эстонский писатель Таамсааре: «Каждый еврей считает за счастье хоть раз в жизни побывать в Иерусалиме, мусульманин — помолиться в Мекке, эстонец же принять грязевую ванну в Курессааре»
При желании можно проехать на рыбную ферму Пидула половить форель (или индюков), которую вкусно приготовят на гриле.
Далее можно проехать на отвесную скалу деревни Панга Панк. Деревня не простая — она имеет свой флаг, герб и свою валюту.
На обратном пути на паром на острове Муху мы посетим еще одно Орденское городище, аутентичную деревню Когува и страусиную ферму, где живут кенгуру.
Организационные детали
Продолжительность тура — 13 часов.
Включено в стоимость экскурсии: транспорт, сопровождение опытного гида; билеты 🎫 на паром туда-обратно; Эта экскурсия ⛳ предполагает у вас наличие транспорта. Если его нет, я могу отвезти группу до 4 человек на своем авто — в этом случае цена увеличится на €100.
Не включено: билеты во все музеи 🖼, обед. Музей деревни Когува (взрослый €3, пенсионер €2, 50, семейный (2взр+2 детей) €6) страусиная ферма €3, 5, музей мельниц Англа (€3, 5 взр. и €1, 5 дет. ), музей метеоритики и плитняка Каали (€1, 5 взр. и €0, 7 дет. ), краеведческий музей острова Курессааре (€6 взр. и €15 сем. )
Маршрут программы может быть изменен с согласия клиента.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен. В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!