Роман проводит ещё 6 экскурсий

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Единение с природой на островах Муху и Сааремаа

Насладиться красотой, спокойствием и аутентичностью знаменитых эстонских достопримечательностей

Роман
Роман – Гид из Таллина
Острова Эстонии — места, где отдыхает время.

Жизнь там не летит, а медленно протекает.

На островах не хочется никуда торопиться, а хочется гулять 👣 и наслаждаться природой, чем мы и будем заниматься во время экскурсии 🧭.

Местные жители относятся к природе с почтением.

Где еще, кроме Сааремаа, вы увидите футбольное поле, на котором растет очень старый дуб?
Задать вопросОбычно отвечает за 17 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Для 1-6 человек

  • €390 за экскурсию

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Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа

Программа

  • Символом Сааремаа являются соломенные крыши, теплое пиво, баня и мельницы. Мельниц было более 800, и работали они аж до 1960-х годов, когда еще на острове 🏝️ не было проведено электричества. Мы зайдем в настоящую мельницу, увидим гранитные жернова, перерабатывающие зерно, оценим нелегкий труд мельника. А в таверне рядом попробуем вкуснейший хлеб с орехами, приготовленный потомками местного мельника. Не зря говорят: «У мельника черная работа, но белый хлеб».
  • Далее мы остановимся в поселке Каали, где увидим идеально круглое озеро, образовавшееся в результате падения метеоритного кратера 7500 лет назад. Есть поговорка: «Если вы не видели метеоритного озера, то вы не были на Сааремаа». Это самое туристическое место. Но вопрос в другом: а был ли метеорит?
  • Нашей следующей остановкой будет единственный город 🏙️ острова Сааремаа —Курессааре. В городе мы посетим хорошо сохранившийся в Эстонии епископский замок 🏰, вспомним легенды и предания. Сделаем памятный снимок у колоритного памятника национальному герою острова. Курессааре — это курортная столица ⭐️ Эстонии. Хорошо определил этот город в начале 20 века народный эстонский писатель Таамсааре: «Каждый еврей считает за счастье хоть раз в жизни побывать в Иерусалиме, мусульманин — помолиться в Мекке, эстонец же принять грязевую ванну в Курессааре»
  • При желании можно проехать на рыбную ферму Пидула половить форель (или индюков), которую вкусно приготовят на гриле.
  • Далее можно проехать на отвесную скалу деревни Панга Панк. Деревня не простая — она имеет свой флаг, герб и свою валюту.
  • На обратном пути на паром на острове Муху мы посетим еще одно Орденское городище, аутентичную деревню Когува и страусиную ферму, где живут кенгуру.

Организационные детали

  • Продолжительность тура — 13 часов.
  • Включено в стоимость экскурсии: транспорт, сопровождение опытного гида; билеты 🎫 на паром туда-обратно;
    Эта экскурсия ⛳ предполагает у вас наличие транспорта. Если его нет, я могу отвезти группу до 4 человек на своем авто — в этом случае цена увеличится на €100.
  • Не включено: билеты во все музеи 🖼, обед. Музей деревни Когува (взрослый €3, пенсионер €2, 50, семейный (2взр+2 детей) €6) страусиная ферма €3, 5, музей мельниц Англа (€3, 5 взр. и €1, 5 дет. ), музей метеоритики и плитняка Каали (€1, 5 взр. и €0, 7 дет. ), краеведческий музей острова Курессааре (€6 взр. и €15 сем. )
  • Маршрут программы может быть изменен с согласия клиента.
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа
Единение с природой на островах Муху и Сааремаа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Роман
Роман
Меня зовут Роман, я дипломированный гид по Таллину и необъятной Эстонии. Я историк по образованию и большой ценитель моего города. Буду рад с любовью и гордостью вам его показать. Таллин это культурный феномен. В нем сочетаются несочетаемые вещи. Таллин приглашает вас погулять по средневековым улочкам Старого Города, по романтическим паркам и набережным, а потом принять солнечные ванны на городском пляже. А моя задача как гида еще сильнее укрепить ваши впечатления. Имею лицензии в основные музеи, что позволит нам проникнуть в самые потаенные уголки города. Моя программа разнообразная: предлагаю экскурсии по Старому Городу, костюмированные экскурсии по ночному городу, вылазки за город на водопады и усадьбы, туры на острова, морские экскурсии, экскурсии по музеям, дегустации напитков для взрослых. Я начитанный, коммуникабельный, находчивый, с чувством юмора, легкий на подъем. Добро пожаловать в Таллин! Вам понравится, иначе быть не может!
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Роман проводит ещё 6 экскурсий

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